Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Mazatlán registra una segunda riña en su penal; ya son 12 muertos en dos días

La nueva riña ocurrió este viernes en el Centro Penitenciario de El Castillo, donde el jueves murieron nueve internos y una visita familiar; además, 16 personas resultaron heridas.
vie 09 octubre 2026 01:26 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se ve un convoy militar acercándose al Penal de Mazatlán.
Autoridades federales controlaron la violencia del 8 de octubre en el Penal de Mazatlán. (Carlos López/Cuartoscuro )

Una nueva riña se registró este viernes 9 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde dos Personas Privadas de la Libertad (PPL) perdieron la vida, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El incidente ocurrió un día después de otro enfrentamiento en el mismo penal que dejó 10 personas fallecidas y 16 internos heridos.

Publicidad

De acuerdo con la dependencia, la Dirección del centro penitenciario reportó la nueva riña al interior de uno de los módulos. El Grupo Interinstitucional intervino para controlar la situación y brindar seguridad a las demás personas privadas de la libertad, así como al personal operativo y administrativo.

El jueves 8 de octubre, una riña en el mismo centro dejó nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar fallecidas. Además, 16 internos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.

Penal Mazatlán
La riña del jueves 8 de octubre dejó 10 muerto y 16 heridos en Penal de Mazatlán. (Carlos López/Cuartoscuro )


Tras el enfrentamiento del jueves, las autoridades informaron que el penal se encontraba bajo control y suspendieron las visitas programadas para ese día como medida preventiva.

La Fiscalía General del Estado fue notificada de ambos hechos para realizar las investigaciones correspondientes. En tanto, personal de Trabajo Social establecerá comunicación con los familiares de las dos personas fallecidas este viernes para proporcionarles información.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen presencia dentro y fuera del centro para preservar el orden y la seguridad.

Publicidad

Tags

Mazatlán Seguridad Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad