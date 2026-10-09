Mazatlán registra una segunda riña en su penal; ya son 12 muertos en dos días

De acuerdo con la dependencia, la Dirección del centro penitenciario reportó la nueva riña al interior de uno de los módulos. El Grupo Interinstitucional intervino para controlar la situación y brindar seguridad a las demás personas privadas de la libertad, así como al personal operativo y administrativo.

El jueves 8 de octubre, una riña en el mismo centro dejó nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar fallecidas. Además, 16 internos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.

La riña del jueves 8 de octubre dejó 10 muerto y 16 heridos en Penal de Mazatlán. (Carlos López/Cuartoscuro )



Tras el enfrentamiento del jueves, las autoridades informaron que el penal se encontraba bajo control y suspendieron las visitas programadas para ese día como medida preventiva.

La Fiscalía General del Estado fue notificada de ambos hechos para realizar las investigaciones correspondientes. En tanto, personal de Trabajo Social establecerá comunicación con los familiares de las dos personas fallecidas este viernes para proporcionarles información.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen presencia dentro y fuera del centro para preservar el orden y la seguridad.