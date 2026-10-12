Huaracán Simón y tormenta tropical Rachel dejan dos muertos, inundaciones y afectaciones a viviendas

Aunque Simón no impactó este domingo en las costas del Pacífico central mexicano como se esperaba, su trayecto tan cercano al puerto de Manzanillo causó severas lluvias en aquellos estados.



En Michoacán se registran 10 municipios con afectaciones, encharcamientos viales, incremento en el nivel de ríos y arroyos, deslaves y cortes de luz eléctrica que ya fueron restablecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró Velázquez.

En Guerrero se reportaron vehículos, locales y viviendas afectadas, sobre todo en Chilpancingo, la región de la Costa Grande y la Montaña. Así como deslizamientos, caída de árboles, 16 postes de luz, siete bardas y dos socavones, agregó Evelyn Salgado, gobernadora del estado.

Como Simón modificó su trayectoria, en Colima se registraron menos daños que los esperados. La gobernadora estatal Indira Vizcaíno dijo que hubo lluvias intensas, inundaciones, derrumbes, afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios. Además de daños menores en carreteras, escuelas y hospitales. El estado habilitó 10 refugios, donde 177 personas se resguardaron.

"Tenemos un saldo blanco, es decir, no hay víctimas ni personas lesionadas o desaparecidas", aseguró en la conferencia mañanera de este lunes.

La tormenta tropical Rachel sí impactó este 11 de octubre y causó estragos mayores en el municipio de Ensenada, Baja California, donde 10 personas se reportan como desaparecidas. También se registraron inundaciones, indicó la gobernadora estatal Marina del Pilar.

Categoría del huracán Simón

Se pronostica que el huracán Simón continúe en los próximos días como categoría 3 y disminuya su intensidad hasta bajar a categoría 1.

Se espera que impacte el jueves a la medianoche en Mazatlán, Sinaloa, explicó Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).