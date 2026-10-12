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México

Huaracán Simón y tormenta tropical Rachel dejan dos muertos, inundaciones y afectaciones a viviendas

Las autoridades pronostican que el huracán Simón se degrade a categoría 1 e impacte en Mazatlán, Sinaloa el próximo jueves a la medianoche.
lun 12 octubre 2026 10:39 AM
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En la imagen se observa una vivienda destruida por el paso del huracán Simón en Colima, así como palmeras dañadas y basura arrastrada a la orilla del mar.
Afectaciones que dejó el paso del huracán Simón en la playa El Paraíso, en municipio de Armería, estado de Colima, este 11 de octubre de 2026. (Foto: Gustavo Vilchis/Cuartoscuro)

El paso del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel provocaron inundaciones, lluvias intensas y daños menores en Jalisco, Colima, Michoacán, Baja California y Guerrero.

Hasta ahora, las autoridades reportan la muerte de dos personas: un hombre en Chilpancingo, debido a la caída de una barda en el municipio, y una menor de edad en Ensenada, Baja California.

"El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. No tenemos afectaciones mayores", informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

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Aunque Simón no impactó este domingo en las costas del Pacífico central mexicano como se esperaba, su trayecto tan cercano al puerto de Manzanillo causó severas lluvias en aquellos estados.

Para saber más

Personal de la Secretaría de Marina con apoyo de la empresa Turística Integral Islas Marías realizó la evacuación de personas y mascotas en Yelapa y Quimixto, Jalisco, ante el paso del Huracán Simón.
México

Huracán Simón: Estos son los municipios en alerta máxima y los refugios temporales en Jalisco y Colima


En Michoacán se registran 10 municipios con afectaciones, encharcamientos viales, incremento en el nivel de ríos y arroyos, deslaves y cortes de luz eléctrica que ya fueron restablecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró Velázquez.

En Guerrero se reportaron vehículos, locales y viviendas afectadas, sobre todo en Chilpancingo, la región de la Costa Grande y la Montaña. Así como deslizamientos, caída de árboles, 16 postes de luz, siete bardas y dos socavones, agregó Evelyn Salgado, gobernadora del estado.

Como Simón modificó su trayectoria, en Colima se registraron menos daños que los esperados. La gobernadora estatal Indira Vizcaíno dijo que hubo lluvias intensas, inundaciones, derrumbes, afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios. Además de daños menores en carreteras, escuelas y hospitales. El estado habilitó 10 refugios, donde 177 personas se resguardaron.

"Tenemos un saldo blanco, es decir, no hay víctimas ni personas lesionadas o desaparecidas", aseguró en la conferencia mañanera de este lunes.

La tormenta tropical Rachel sí impactó este 11 de octubre y causó estragos mayores en el municipio de Ensenada, Baja California, donde 10 personas se reportan como desaparecidas. También se registraron inundaciones, indicó la gobernadora estatal Marina del Pilar.

Categoría del huracán Simón

Se pronostica que el huracán Simón continúe en los próximos días como categoría 3 y disminuya su intensidad hasta bajar a categoría 1.

Se espera que impacte el jueves a la medianoche en Mazatlán, Sinaloa, explicó Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La Coordinación Nacional de Protección Civil trasladó a Mazatlán el Puesto de Comando y desplegó 3,513 elementos, 1,149 vehículos, 104 maquinarias y tres aeronaves.

Las autoridades mantienen la alerta para la población hasta que pase por completo el huracán.

"Sigue todo el apoyo de la Marina, del Plan DNIII. Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía a Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa por el trayecto del huracán Simón", agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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