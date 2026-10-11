Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Huracán Simón se acerca a Jalisco y estas son las zonas en mayor riesgo este domingo

El huracán se acercará a la costa de Jalisco con vientos intensos y precipitaciones que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. Estas son las regiones donde se prevén los mayores impactos.
dom 11 octubre 2026 12:06 PM
Añadir Expansión Política en Google
Imagen satelital de México en donde se observa a el huracán Simón.
Aunque Jalisco concentra los mayores riesgos por Simón, otros estados también tendrán lluvias fuertes y muy fuertes. (Conagua/SMN)

El huracán Simón se desplazará muy cerca de la costa de Jalisco este domingo 11 de octubre, lo que mantendrá las condiciones para lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado en el occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo pronosticó lluvias en zonas de la costa, este y oeste de Jalisco, también se esperan precipitaciones en Colima, intensas en el sur de Nayarit y muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa, así como en el oeste de Michoacán.

Publicidad

El pronóstico contempla vientos sostenidos de entre 210 y 230 kilómetros por hora, con rachas de 240 a 250 kilómetros por hora en la costa de Jalisco. La intensidad disminuiría durante el día, sin embargo las condiciones meteorológicas representan un riesgo para las comunidades costeras.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simon?

De acuerdo con el pronóstico del SMN para este domingo, las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente del país:

Jalisco: lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa, este y oeste del estado.

Colima: lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros.

Nayarit: lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur.

Sinaloa: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur.

morena consejo nacional
Morena rechaza que la salida de un aliado, los lleve a perder las elecciones 2027 Durante el Consejo Nacional, Alfonso Durazo sostuvo que no todos los que ganan encuestas, sirven a la 4T, y señaló que algunos pagan por encabezar encuestas.


Michoacán: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades también advierten que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los riesgos en las costas

Además de las lluvias, Simón provocará vientos de entre 100 y 120 kilómetros por hora, con rachas de 130 a 140 kilómetros por hora, en las costas de Nayarit y Colima.

En el oeste de Michoacán se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora. En el sur de Sinaloa, la intensidad del viento podría aumentar durante el día.

Publicidad

El oleaje también será elevado:

Jalisco: olas de 8 a 10 metros de altura.

Colima: olas de 6 a 8 metros.

Nayarit: olas de 4 a 6 metros.

Sur de Sinaloa: olas de 3 a 5 metros.

En las costas de Jalisco y Colima se pronostica, además, una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

protestas imss
Protestas del IMSS continúan y la CNTE se suma a marcha convocada para el próximo 14 de octubre La CNTE anunció que se sumará a la movilización del 14 de octubre, cuando los trabajadores del IMSS decidan sobre el incremento salarial de 6.8%.

Lluvias en otros estados este domingo

Los efectos meteorológicos no se limitarán al paso de Simón. El SMN prevé lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California, así como en el este y sur de Chiapas.

También se pronostican lluvias fuertes en zonas de Sonora, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

En la Ciudad de México se esperan chubascos, mientras que en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Campeche también se pronostican intervalos de chubascos.

Por otra parte, los remanentes del huracán Rachel, en interacción con el frente frío número 2 sobre el norte de la península de Baja California, favorecerán lluvias muy fuertes en el norte y centro de ese estado, además de lluvias fuertes en el norte de Sonora. En la costa occidental de Baja California se prevé oleaje de entre 4 y 6 metros.

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, deslaves, fuertes vientos y oleaje elevado.

Publicidad

Volaris cancela vuelos por el huracán Simon

La aerolínea Volaris informó que canceló sus operaciones de los días 11 y 12 de octubre desde y hacia los aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic y Colima, debido al paso del huracán Simon por el Pacífico mexicano.

A través de un aviso publicado en sus redes sociales, la compañía señaló que los vuelos se restablecerán a partir de la tarde-noche del lunes 12 de octubre.

Tags

Fenómenos meteorológicos Florence

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad