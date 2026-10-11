Huracán Simón se acerca a Jalisco y estas son las zonas en mayor riesgo este domingo

El pronóstico contempla vientos sostenidos de entre 210 y 230 kilómetros por hora, con rachas de 240 a 250 kilómetros por hora en la costa de Jalisco. La intensidad disminuiría durante el día, sin embargo las condiciones meteorológicas representan un riesgo para las comunidades costeras.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simon?

De acuerdo con el pronóstico del SMN para este domingo, las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente del país:

Jalisco: lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa, este y oeste del estado.

Colima: lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros.

Nayarit: lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur.

Sinaloa: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur.



Michoacán: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades también advierten que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los riesgos en las costas

Además de las lluvias, Simón provocará vientos de entre 100 y 120 kilómetros por hora, con rachas de 130 a 140 kilómetros por hora, en las costas de Nayarit y Colima.

En el oeste de Michoacán se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora. En el sur de Sinaloa, la intensidad del viento podría aumentar durante el día.