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México

Suspenden clases este viernes 9 de octubre por la tormenta Simón; estos son los municipios afectados

El paso de la tormenta tropical Simón modificó las actividades escolares en municipios de dos estados. Revisa si tu escuela está entre las afectadas.
jue 08 octubre 2026 03:38 PM
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Escuela
La tormenta tropical Simón provocó la suspensión de clases presenciales en municipios de Michoacán y Puebla. (FOTO: Antonio Hernández.)

Las lluvias previstas por la tormenta tropical Simón llevaron a autoridades educativas de Michoacán y Puebla a suspender las clases presenciales este viernes 9 de octubre en distintos municipios.

Mientras en Michoacán la medida se concentra en siete municipios de la región Sierra-Costa, en Puebla la suspensión abarca 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca.

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Michoacán suspende clases en siete municipios

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informó que se suspendieron de manera preventiva las actividades escolares presenciales el 9 de octubre en planteles públicos e incorporados de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta posgrado, en siete municipios de la región Sierra-Costa.

Los municipios son:

  • Aquila
  • Coahuayana
  • Chinicuila
  • Coalcomán
  • Lázaro Cárdenas
  • Arteaga
  • Tumbiscatío.

La medida fue tomada tras las indicaciones de Protección Civil y busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas generadas por Simón.

La Secretaría de Educación estatal indicó que mantiene coordinación con Protección Civil para dar seguimiento a la evolución del fenómeno y determinar cuándo podrán restablecerse las actividades.

Puebla suspende clases en 173 municipios

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que no habrá clases presenciales el jueves 8 y viernes 9 de octubre en escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.

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La decisión se tomó ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y a recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Puebla habilita clases en línea

A diferencia de Michoacán, en Puebla los alumnos continuarán con sus actividades mediante educación a distancia.

Los docentes proporcionarán el servicio educativo utilizando libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel.

La suspensión aplica para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

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¿Qué municipios de Puebla tendrán suspensión?

La suspensión comprende cinco regiones del estado.

En la Sierra Norte se encuentran: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Negra, la suspensión aplica en: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

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En el Valle de Serdán están: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

La Sierra Nororiental: comprende Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

En la Mixteca se encuentran: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

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¿Cuándo regresan a clases?

Por ahora, las autoridades establecieron para este viernes 9 de octubre en los municipios señalados.

En Michoacán, la Secretaría de Educación indicó que seguirá coordinándose con Protección Civil para monitorear el fenómeno y comunicar oportunamente el restablecimiento de las actividades.

En Puebla, la SEP también pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas.

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SEP Florence

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