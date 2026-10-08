Suspenden clases este viernes 9 de octubre por la tormenta Simón; estos son los municipios afectados

Michoacán suspende clases en siete municipios

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informó que se suspendieron de manera preventiva las actividades escolares presenciales el 9 de octubre en planteles públicos e incorporados de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta posgrado, en siete municipios de la región Sierra-Costa.

Los municipios son:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío.

La medida fue tomada tras las indicaciones de Protección Civil y busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas generadas por Simón.

La Secretaría de Educación estatal indicó que mantiene coordinación con Protección Civil para dar seguimiento a la evolución del fenómeno y determinar cuándo podrán restablecerse las actividades.

Puebla suspende clases en 173 municipios

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que no habrá clases presenciales el jueves 8 y viernes 9 de octubre en escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.



La decisión se tomó ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y a recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Puebla habilita clases en línea

A diferencia de Michoacán, en Puebla los alumnos continuarán con sus actividades mediante educación a distancia.

Los docentes proporcionarán el servicio educativo utilizando libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel.

La suspensión aplica para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.