Sin el INAI y con menos dinero: así castiga el Presupuesto 2027 a la transparencia

El recorte de 9.3% en términos reales, alcanzaría a cuatro de las seis instituciones clave de la estrategia anticorrupción, entre ellas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Transparencia para el Pueblo, responsables de investigar estos delitos y garantizar el acceso a la información pública.



La disminución más pronunciada corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que recibiría 173 millones de pesos, 8 millones menos que en 2026, una reducción real de 4.76%.

“Es una institución que de por sí cuenta con pocos recursos”, señala Anaid García Tobón, investigadora de Fundar. La especialista destaca que el presupuesto propuesto para la Fiscalía representa menos de 1% de los recursos de la Fiscalía General de la República.

"Es una cifra minúscula frente a los 20,893 millones de la Fiscalía General de la República ”, advierte la especialista quien alerta que se “compromete gravemente la capacidad operativa del órgano persecutor", señala.

El heredero del INAI nace con poco presupuesto

La presión presupuestaria también alcanza al nuevo modelo de acceso a la información, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Para 2027, Transparencia para el Pueblo tendría alrededor de 27 millones de pesos, una cantidad muy inferior a los recursos que ejerció el anterior órgano garante autónomo en 2024, con un presupuesto de 1,097 millones de pesos ejercidos.



En ese contexto, Fundar considera que la nueva instancia dispone de recursos limitados para cumplir sus funciones de acceso a la información.

“La cifra representa un colapso del 95.2% real en comparación con los 1,097 millones de pesos que ejercía el anterior órgano garante autónomo, el INAI en 2024, reduciendo drásticamente la capacidad institucional para tutelar los derechos ciudadanos”, destaca la especialista de Fundar.