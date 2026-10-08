¿Mexicanos enviados a combatir a Ucrania? No, son colombianos, dice Harfuch

¿Son reales los videos de reclutados por cárteles en Ucrania?

Al salir de una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que existan indicios de la participación de exmilitares mexicanos en entrenamientos en Ucrania para combatir en la guerra contra Rusia.

“No tenemos ningún exmilitar mexicano que esté relacionado con el entrenamiento (de Ucrania). Lo que sí hemos detectado son personas que ingresaron a nuestro país, que vienen de Colombia y que tuvieron antecedente en Ucrania”, sostuvo el funcionario.

Harfuch compareció este jueves ante diputados. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )



Tras comparecer en San Lázaro como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus homólogas de Colombia para identificar a las personas que ingresaron a México y que tienen antecedentes relacionados con Ucrania.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso fue presentado ante el Gabinete de Seguridad y que el gobierno federal investiga la autenticidad de los videos difundidos en redes sociales.

“Se está revisando porque todavía no es la certeza de que realmente los videos sean así”, declaró durante su conferencia de prensa de este 8 de octubre.

La mandataria también señaló que se indaga cómo habrían sido reclutadas las personas que presuntamente participan en el conflicto armado, pues una de las posibilidades es que hayan sido contratadas a través de una empresa.