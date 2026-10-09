Noroña dice que Harfuch es la carta de Sheinbaum para 2030

En una transmisión en su canal de Youtube, el senador calificó como desafortunada la comparación que hizo Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, al llamar a García Harfuch el “Pedro Infante de la política mexicana”. “Pedro Infante no terminó precisamente bien, o sea, es una mala comparación”, comentó Noroña.

La expresión de Velasco surgió al referirse a la popularidad del secretario de Seguridad y a los resultados que, a su juicio, ha obtenido en el cargo. El legislador sostuvo que el reconocimiento del funcionario trasciende las marcas partidistas y afirmó que, si decidiera competir por la Presidencia en 2030 y mantuviera su desempeño y popularidad, podría encabezar un proyecto ganador.

Omar García Harfuch lleva muchos años trabajando cerca de Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)





Noroña interpreta los elogios como una señal para 2030

La comparación con el actor y cantante mexicano se produjo en medio de las expresiones sobre una eventual candidatura presidencial de García Harfuch. Ante ello, Sheinbaum pidió no adelantar escenarios electorales y sostuvo que 2030 todavía está muy lejos. La mandataria calificó los destapes como parte de la “grilla política” y aseguró que los integrantes de su gabinete están concentrados en sus responsabilidades actuales.

Durante su conferencia mañanera, la presidenta destacó la capacidad y el profesionalismo de García Harfuch. También sostuvo que ningún integrante de su equipo está pensando en otros cargos debido a la dedicación que exige el trabajo de gobierno.

El propio García Harfuch ha sostenido que sus responsabilidades actuales no dejan espacio para ocuparse de otros proyectos. El secretario afirmó que su tarea en materia de seguridad “no permite una agenda paralela”, en referencia a la exigencia de su trabajo al frente de la dependencia.

Sin embargo, para Noroña, el reconocimiento público de Sheinbaum al secretario de Seguridad tiene una lectura política más amplia. El senador consideró que describirlo como un hombre capaz, honesto, profesional y cabal representa un “banderazo de salida” hacia la sucesión presidencial y envía el mensaje de que García Harfuch “es su carta”.

Aunque reconoció que el funcionario enfrentó con valor el atentado que sufrió cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno y que continúa al frente de las tareas de seguridad, Noroña insistió en que una mención tan específica puede alterar el equilibrio entre quienes podrían aspirar a representar al movimiento en 2030.