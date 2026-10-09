Gerardo Fernández Noroña consideró que los elogios de la presidenta Claudia Sheinbaum al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pueden interpretarse como una señal de respaldo rumbo a la sucesión presidencial de 2030. Aunque reconoció el trabajo del funcionario, advirtió que destacar sus cualidades de manera tan puntual puede generar un desequilibrio frente a otros perfiles del movimiento.
Noroña dice que Harfuch es la carta de Sheinbaum para 2030
En una transmisión en su canal de Youtube, el senador calificó como desafortunada la comparación que hizo Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, al llamar a García Harfuch el “Pedro Infante de la política mexicana”. “Pedro Infante no terminó precisamente bien, o sea, es una mala comparación”, comentó Noroña.
La expresión de Velasco surgió al referirse a la popularidad del secretario de Seguridad y a los resultados que, a su juicio, ha obtenido en el cargo. El legislador sostuvo que el reconocimiento del funcionario trasciende las marcas partidistas y afirmó que, si decidiera competir por la Presidencia en 2030 y mantuviera su desempeño y popularidad, podría encabezar un proyecto ganador.
Noroña interpreta los elogios como una señal para 2030
La comparación con el actor y cantante mexicano se produjo en medio de las expresiones sobre una eventual candidatura presidencial de García Harfuch. Ante ello, Sheinbaum pidió no adelantar escenarios electorales y sostuvo que 2030 todavía está muy lejos. La mandataria calificó los destapes como parte de la “grilla política” y aseguró que los integrantes de su gabinete están concentrados en sus responsabilidades actuales.
Durante su conferencia mañanera, la presidenta destacó la capacidad y el profesionalismo de García Harfuch. También sostuvo que ningún integrante de su equipo está pensando en otros cargos debido a la dedicación que exige el trabajo de gobierno.
El propio García Harfuch ha sostenido que sus responsabilidades actuales no dejan espacio para ocuparse de otros proyectos. El secretario afirmó que su tarea en materia de seguridad “no permite una agenda paralela”, en referencia a la exigencia de su trabajo al frente de la dependencia.
Sin embargo, para Noroña, el reconocimiento público de Sheinbaum al secretario de Seguridad tiene una lectura política más amplia. El senador consideró que describirlo como un hombre capaz, honesto, profesional y cabal representa un “banderazo de salida” hacia la sucesión presidencial y envía el mensaje de que García Harfuch “es su carta”.
Aunque reconoció que el funcionario enfrentó con valor el atentado que sufrió cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno y que continúa al frente de las tareas de seguridad, Noroña insistió en que una mención tan específica puede alterar el equilibrio entre quienes podrían aspirar a representar al movimiento en 2030.
Las ventajas políticas de García Harfuch, según Noroña
El senador también señaló que García Harfuch cuenta con una posición particular frente a la oposición y los medios de comunicación. Recordó que el secretario se formó en la función policial durante gobiernos del PRI y del PAN y afirmó que las críticas no suelen dirigirse contra él de la misma manera que contra otros integrantes del movimiento.
“A García Harfuch no lo tocan bajo ninguna circunstancia”, sostuvo Noroña, al contrastar el trato que, desde su perspectiva, recibe el titular de Seguridad con los cuestionamientos que enfrentan otros políticos.
Como ejemplo, ironizó sobre la ausencia de críticas al secretario por aspectos de su vida personal, su forma de vestir, el lugar donde vive o el uso de aviones no comerciales. Con estos comentarios, el senador puso el acento en las diferencias que observa en la exposición pública de García Harfuch frente a otros perfiles políticos.
Noroña también aludió en tono de broma a una eventual competencia con otros personajes, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y comentó que García Harfuch no sería su tipo si le gustaran los hombres.