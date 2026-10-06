¿Cuándo terminan las lluvias en México en 2026? Estas son las fechas en que llegará el fin de la temporada

Para 2026, además, el pronóstico oficial no apunta a un final definitivo de las lluvias en octubre. El SMN prevé que durante este mes las precipitaciones se mantengan dentro de los valores normales o por arriba del promedio, mientras que para noviembre se esperan lluvias por encima de la media en regiones del centro-norte y noreste del país.

¿Seguirá lloviendo en octubre 2026?

El pronóstico oficial presentado por el Gobierno de México señala que para octubre las lluvias se mantendrán en condiciones normales o por arriba del promedio climatológico.

Además, el SMN había anticipado desde abril que septiembre y octubre tendrían un repunte de las precipitaciones, con lluvias por arriba del promedio.

Se pronostica 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, que estadísticamente comenzó en septiembre y concluirá en mayo de 2027. De estos sistemas, siete están previstos para octubre y ocho para noviembre.

Por ello, aunque octubre suele considerarse el último mes de la temporada de lluvias en buena parte del país, todavía pueden presentarse periodos de precipitaciones importantes.





Las lluvias continuarán en noviembre

Para 2026, el SMN pronostica lluvias por arriba del promedio en el centro-norte y noreste de México durante noviembre.

Esto puede ocurrir por la llegada de frentes fríos y por su interacción con la humedad en el territorio.

El SMN también advierte que durante la transición entre verano y otoño todavía pueden desarrollarse ciclones tropicales, principalmente en el Golfo de México, y que estos sistemas pueden interactuar con masas de aire frío y modificar su trayectoria o permanecer más tiempo sobre una región.