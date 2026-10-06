La temporada de lluvias en México entra en su etapa final durante octubre, pero eso no significa que las precipitaciones desaparezcan de inmediato en todo el país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mayor parte de México la temporada de lluvias ocurre normalmente entre mayo y octubre, periodo en el que se concentra hasta 80% de la precipitación anual.
¿Cuándo terminan las lluvias en México en 2026? Estas son las fechas en que llegará el fin de la temporada
Para 2026, además, el pronóstico oficial no apunta a un final definitivo de las lluvias en octubre. El SMN prevé que durante este mes las precipitaciones se mantengan dentro de los valores normales o por arriba del promedio, mientras que para noviembre se esperan lluvias por encima de la media en regiones del centro-norte y noreste del país.
¿Seguirá lloviendo en octubre 2026?
El pronóstico oficial presentado por el Gobierno de México señala que para octubre las lluvias se mantendrán en condiciones normales o por arriba del promedio climatológico.
Además, el SMN había anticipado desde abril que septiembre y octubre tendrían un repunte de las precipitaciones, con lluvias por arriba del promedio.
Se pronostica 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, que estadísticamente comenzó en septiembre y concluirá en mayo de 2027. De estos sistemas, siete están previstos para octubre y ocho para noviembre.
Por ello, aunque octubre suele considerarse el último mes de la temporada de lluvias en buena parte del país, todavía pueden presentarse periodos de precipitaciones importantes.
Las lluvias continuarán en noviembre
Para 2026, el SMN pronostica lluvias por arriba del promedio en el centro-norte y noreste de México durante noviembre.
Esto puede ocurrir por la llegada de frentes fríos y por su interacción con la humedad en el territorio.
El SMN también advierte que durante la transición entre verano y otoño todavía pueden desarrollarse ciclones tropicales, principalmente en el Golfo de México, y que estos sistemas pueden interactuar con masas de aire frío y modificar su trayectoria o permanecer más tiempo sobre una región.
¿Cuándo termina la temporada de huracanes?
En México, la temporada de ciclones tropicales termina estadísticamente el 30 de noviembre tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, aunque un ciclón puede formarse fuera de ese periodo.
Para 2026, las autoridades prevén entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico, aunque estas cifras corresponden a los sistemas que pueden formarse en las cuencas y no significan que todos vayan a afectar directamente a México.
Seguirá lloviendo en CDMX
Para este martes 6 de octubre, en la tarde habrá ambiente templado, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, de 25 a 50 mm en 24 horas, y lluvias muy fuertes en el suroeste del Estado de México, de 50 a 75 mm. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
La temperatura máxima registrada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 23 °C y la mínima de 15 °C. El viento será del norte, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes lluvias en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 06/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/dcHlJBDab9
Para el 7 y 8 de octubre, seguirán las lluvias fuertes en la capital y Estado de México.