Quintana Roo lidera la salud digital en América Latina con mastografías asistidas por IA

Hace apenas dos años era casi imposible hacer una detección de cáncer tan rápida en el estado. Las pacientes esperaban hasta dos meses para conocer los resultados de la mastografía. Ahora, esto está cambiando gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Mastografía con IA en Quintana Roo: ¿Cómo funciona este estudio de detección temprana?

Desde 2025, la Secretaría de Salud de Quintana Roo y el laboratorio Roche firmaron una alianza para implementar la plataforma Lunit Insight MMG en la detección temprana del cáncer de mama. Ese estado del sur de México se convirtió en el primero de América Latina en hacer mastografías con inteligencia artificial.



La plataforma realiza el estudio en solo 2 minutos y Quintana Roo recibió una donación de 9,000 mastografías de este tipo, a fin de agilizar los diagnósticos y reducir el tiempo de espera, como ocurrió en el caso de Sandra, una de las beneficiarias.

"No regresó a su casa sin saber qué estaba pasando con su patología. No esperó 21 días, como es tradicional, para saber qué problema tenía en la mama. Ese día empezó su lucha en tan solo unas horas", compartió Luciana Becquart, jefa de Estrategia Digital en Roche Latam.

A nivel global, los servicios médicos están transformándose con la llegada de la IA y otras innovaciones digitales. Esto es posible a través de alianzas entre hospitales, emprendedores, médicos y tomadores de decisiones, explicó.

Escasez de médicos radiólogos en México y América Latina: El reto del diagnóstico oportuno

El acceso a innovaciones médicas es fundamental en los países latinoamericanos, donde existe un déficit de médicos radiólogos: estos profesionales registran un crecimiento de 4% frente al aumento de 30% en la demanda de imágenes diagnósticas, agregó Bryan Rossi, director regional para Latinoamérica en Lunit, una empresa de IA para mamografías.