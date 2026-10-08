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México

Quintana Roo lidera la salud digital en América Latina con mastografías asistidas por IA

La introducción de herramientas digitales en los sistemas de salud ayudan a reducir los tiempos de espera, pero todavía existen retos financieros que limitan su uso en América Latina.
jue 08 octubre 2026 03:09 PM
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Imagen ilustrativa. Una doctora muestra una imagen clínica sobre un tumor cancerígeno.
La inteligencia artificial se usa en las mastografías para mejorar las imágenes y reducir tiempos. (Foto: IMSS)

San José, Costa Rica.- La vida de Sandra cambió en un solo día. Ante la sospecha de cáncer, viajó tres horas desde el municipio José María Morelos, en el estado mexicano Quintana Roo, hacia el hospital de especialidad más cercano. Ahí le hicieron una mastografía y en solo dos horas obtuvo el resultado.

Cuatro días después, con una biopsia, se confirmó que tenía cáncer de mama; sin embargo, la agilidad del estudio permitió que Sandra iniciara tratamiento cuanto antes.

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Hace apenas dos años era casi imposible hacer una detección de cáncer tan rápida en el estado. Las pacientes esperaban hasta dos meses para conocer los resultados de la mastografía. Ahora, esto está cambiando gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Mastografía con IA en Quintana Roo: ¿Cómo funciona este estudio de detección temprana?

Desde 2025, la Secretaría de Salud de Quintana Roo y el laboratorio Roche firmaron una alianza para implementar la plataforma Lunit Insight MMG en la detección temprana del cáncer de mama. Ese estado del sur de México se convirtió en el primero de América Latina en hacer mastografías con inteligencia artificial.

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La plataforma realiza el estudio en solo 2 minutos y Quintana Roo recibió una donación de 9,000 mastografías de este tipo, a fin de agilizar los diagnósticos y reducir el tiempo de espera, como ocurrió en el caso de Sandra, una de las beneficiarias.

"No regresó a su casa sin saber qué estaba pasando con su patología. No esperó 21 días, como es tradicional, para saber qué problema tenía en la mama. Ese día empezó su lucha en tan solo unas horas", compartió Luciana Becquart, jefa de Estrategia Digital en Roche Latam.

A nivel global, los servicios médicos están transformándose con la llegada de la IA y otras innovaciones digitales. Esto es posible a través de alianzas entre hospitales, emprendedores, médicos y tomadores de decisiones, explicó.

Escasez de médicos radiólogos en México y América Latina: El reto del diagnóstico oportuno

El acceso a innovaciones médicas es fundamental en los países latinoamericanos, donde existe un déficit de médicos radiólogos: estos profesionales registran un crecimiento de 4% frente al aumento de 30% en la demanda de imágenes diagnósticas, agregó Bryan Rossi, director regional para Latinoamérica en Lunit, una empresa de IA para mamografías.

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A esto se suma que en algunos países hay apenas 1.6 médicos por cada 100,000 habitantes y que muchos pacientes residen en comunidades alejadas de hospitales, lo que dificulta el acceso oportuno a pruebas o diagnósticos.

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Ante la escasez, los especialistas se enfrentan a una saturación laboral, explicó, lo que genera fatiga e incrementa el riesgo de errores. Así que la inteligencia artificial les ayuda con este trabajo.

Sin embargo, subrayó, existen barreras para que los países accedan a esta tecnología, entre ellas la falta de interoperabilidad de los sistemas de salud, de marcos regulatorios ágiles y la sostenibilidad financiera.

También hay resistencia de algunos médicos al cambio tecnológico, por lo que es necesario formar a los radiólogos para que perciban la IA como un aliado de soporte y no como un reemplazo, subrayó.

"El futuro de la salud llegará cuando la inteligencia artificial sea el estándar para todos y el lugar donde nazcas no defina tu oportunidad de ser diagnosticado a tiempo", dijo Rossi.

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Innovaciones que cambian la salud

Mientras eso ocurre, la innovación médica avanza. En esclerosis múltiple, un agente de IA ya logra, en menos de 30 minutos, proporcionar a los especialistas la volumetría de hasta 60 subregiones cerebrales y el mapeo de lesiones.

Esto ayuda a reducir los casos de discapacidad relacionados con pérdida de masa encefálica o atrofia que el ojo humano no detecta en resonancias magnéticas convencionales, aseguró Martín Sánchez, director comercial regional para Entelai.

Otro sistema de IA analiza e interpreta expedientes e historiales clínicos masivos o complejos para identificar patrones de riesgo para enfermedades neuropediátricas y raras, como la Atrofia Muscular Espinal-AME.

Esto ayuda a priorizar a los pacientes que requieren pruebas diagnósticas urgentes, un cambio importante porque, en los primeros 30 meses de vida de un niño, cada mes de retraso en el diagnóstico causa un deterioro motor irreversible, indicó Laura Gómez, especialista senior en inteligencia artificial para Arcángel AI.

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