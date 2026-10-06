“Nos quieren vender un taco con carne podrida”: Tatiana Clouthier cuestiona designación de Clara Luz

La designación de Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de Morena en Nuevo Leóndejó inconforme a Tatiana Clouthier, quien cuestionó que el partido haya colocado al frente del proceso estatal a un perfil que, aseguró, registraba altos niveles de rechazo entre quienes participaron en la contienda interna.
En entrevista con el periodista Enrique Acevedo, Clouthier recurrió a una metáfora para expresar su molestia por la decisión: “no puede ser que hayamos trabajado por concientizarnos entre nosotros mismos y nos quieran vender un taco pues que viene con carne podrida”.
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¿Por qué Tatiana Clouthier rechaza designación de Clara Luz en Nuevo León?
La exsecretaria de Economía sostuvo que la inconformidad no es únicamente personal, sino que también existe entre integrantes del partido y del movimiento que, dijo, se sienten traicionados por la decisión de Morena.
“Esto no es Tatiana, esto es un movimiento que se siente traicionado por el partido que da y pone al frente a alguien que no cumple con los mínimos”, afirmó.
De acuerdo con Clouthier, el proceso terminó favoreciendo a un perfil al que acusó de haberle mentido al pueblo de México a través de los medios y cuestionó que una persona con “los más altos negativos” entre quienes participaron haya quedado al frente de la búsqueda de una transformación en el estado.
Clara Luz Flores ya había buscado la gubernatura de Nuevo León en 2021, también como candidata de Morena. Aquella campaña estuvo marcada por cuestionamientos derivados de su aparición en videos relacionados con Keith Raniere, fundador de NXIVM, organización a la que la política reconoció haber acudido para recibir cursos.
Flores posteriormente se deslindó de Raniere y afirmó que no tenía conocimiento de los delitos por los que fue condenado en Estados Unidos. Aunque en su momento estaba en primer lugar de las preferencias en las encuestas, su candidatura se desplomó después de que se comprobó que mintió sobre conocer a Raniere.
En la entrevista, Tatiana marcó distancia entre sus intereses personales y la disputa interna. “Primero está Nuevo León, luego está el equipo el que trabajó y anduvo en la calle y luego está Tatiana”, sostuvo.
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Además, Clouthier dirigió críticas al gobierno de Nuevo León, al señalar que actualmente la entidad tiene, desde su perspectiva, “un gobernante frívolo” que gobierna a través de TikTok y que habría utilizado su imagen vinculada con la maternidad para tratar de influir en la ciudadanía.
La designación de Flores Carrales ocurrió después del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal rumbo a 2027.