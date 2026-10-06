“Nos quieren vender un taco con carne podrida”: Tatiana Clouthier cuestiona designación de Clara Luz

¿Por qué Tatiana Clouthier rechaza designación de Clara Luz en Nuevo León?

La exsecretaria de Economía sostuvo que la inconformidad no es únicamente personal, sino que también existe entre integrantes del partido y del movimiento que, dijo, se sienten traicionados por la decisión de Morena.

“Esto no es Tatiana, esto es un movimiento que se siente traicionado por el partido que da y pone al frente a alguien que no cumple con los mínimos”, afirmó.

De acuerdo con Clouthier, el proceso terminó favoreciendo a un perfil al que acusó de haberle mentido al pueblo de México a través de los medios y cuestionó que una persona con “los más altos negativos” entre quienes participaron haya quedado al frente de la búsqueda de una transformación en el estado.

Clara Luz Flores ya había buscado la gubernatura de Nuevo León en 2021, también como candidata de Morena. Aquella campaña estuvo marcada por cuestionamientos derivados de su aparición en videos relacionados con Keith Raniere, fundador de NXIVM, organización a la que la política reconoció haber acudido para recibir cursos.

Clara Luz Flores fue electa como coordinadora de Morena en Nuevo León, figura que la coloca como la próxima candidata a gobernadora. (Foto: Morena.)



Flores posteriormente se deslindó de Raniere y afirmó que no tenía conocimiento de los delitos por los que fue condenado en Estados Unidos. Aunque en su momento estaba en primer lugar de las preferencias en las encuestas, su candidatura se desplomó después de que se comprobó que mintió sobre conocer a Raniere.

En la entrevista, Tatiana marcó distancia entre sus intereses personales y la disputa interna. “Primero está Nuevo León, luego está el equipo el que trabajó y anduvo en la calle y luego está Tatiana”, sostuvo.