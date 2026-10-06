Movilidad, vivienda y datos: las tres tareas de las ciudades para atraer inversión, según IMCO

En movilidad, el IMCO propone reactivar el Fondo Metropolitano, condicionando los recursos a que una parte de ellos se usen a atender los viajes de última milla, por ejemplo al impulsar sistemas de bicicletas públicas, vías peatonales y rutas alimentadoras que conecten con los sistemas de transporte masivo.

La vivienda es uno de los factores decisivos para mejorar la competitividad de las ciudades, pero un problema es que se ha apostado por construir en las periferias porque el costo del suelo es más bajo que en el centro de las ciudades.

Para atacar este problema, el IMCO propone que quien decida edificar en la zona consolidada -que ya cuenta con transporte, servicios de agua y drenaje, salud y educación- tenga posibilidad de construir más; en contraste, quien elija construir fuera de la zona consolidada, deba contribuir al costo de los servicios e infraestructura que necesitarán las y los habitantes, a través de una a actualización a la Ley de Asentamientos Humanos.



La tercera propuesta del IMCO es mantener actualizada la información sobre los inmuebles de forma obligatoria para evitar el rezago, por ejemplo, en los datos sobre el valor de las propiedades, además de ofrecer apoyo técnico para mantener estos datos al día a los municipios con menor capacidad.

La diputada federal Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, aseguró que México tiene 72 zonas metropiltanas donde habitan el 82% de las y los mexicanos, las cuales comparten las mismas problemáticas sobre falta de vivienda no asequible, de movilidad y de agua.