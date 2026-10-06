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México

Movilidad, vivienda y datos: las tres tareas de las ciudades para atraer inversión, según IMCO

Las 72 zonas metropolitanas de México comparten problemas como suficiencia de agua, falta de transporte y de vivienda adecuada, señaló la diputada Claudia Salas.
mar 06 octubre 2026 08:47 PM
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Uno de los grandes problemas de las ciudades en México es que no se coordinan de forma justa y eficiente para el uso de recursos. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Tras calificar a 75 ciudades del país, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) urgió tres acciones fundamentales para mejorar su capacidad de atraer y retener inversiones.

Estas son en movilidad, en especial sobre la última milla; privilegiar la vivienda en el centro y no en las periferias; así como tener al día los datos sobre inmuebles, expuso Daniel Zuckermann, investigador del IMCO.

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En movilidad, el IMCO propone reactivar el Fondo Metropolitano, condicionando los recursos a que una parte de ellos se usen a atender los viajes de última milla, por ejemplo al impulsar sistemas de bicicletas públicas, vías peatonales y rutas alimentadoras que conecten con los sistemas de transporte masivo.

La vivienda es uno de los factores decisivos para mejorar la competitividad de las ciudades, pero un problema es que se ha apostado por construir en las periferias porque el costo del suelo es más bajo que en el centro de las ciudades.

Para atacar este problema, el IMCO propone que quien decida edificar en la zona consolidada -que ya cuenta con transporte, servicios de agua y drenaje, salud y educación- tenga posibilidad de construir más; en contraste, quien elija construir fuera de la zona consolidada, deba contribuir al costo de los servicios e infraestructura que necesitarán las y los habitantes, a través de una a actualización a la Ley de Asentamientos Humanos.

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La tercera propuesta del IMCO es mantener actualizada la información sobre los inmuebles de forma obligatoria para evitar el rezago, por ejemplo, en los datos sobre el valor de las propiedades, además de ofrecer apoyo técnico para mantener estos datos al día a los municipios con menor capacidad.

La diputada federal Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, aseguró que México tiene 72 zonas metropiltanas donde habitan el 82% de las y los mexicanos, las cuales comparten las mismas problemáticas sobre falta de vivienda no asequible, de movilidad y de agua.

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Un ejemplo es Jalisco, donde ciudadanos tomaron la ciudad por el hartazgo ante la mala calidad del agua, expuso Salas.

"Este problema viene arrastrándose porque durante mucho tiempo nadie quiso entrarle al tema del agua, al tema hídrico, porque es entrar a las venas de la ciudad y eso no deja votos", dijo la legisladora en la presentación del Índice de Competitividad Urbana 2026 en el Congreso.

Por ello, la legisladora impulsa un proyecto de Ley de Coordinación Metropolitana.

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Uno de los grandes problemas de las ciudades en México es que no se coordinan de forma justa y eficiente para el uso de recursos, por lo cual la ciudad vecina se puede convertir en el "patio trasero" de la ciudad más grande, por lo que una coordinación metropolitana necesita tener como eje la distribución de presupuesto, advirtió Martha Peña, coordinadora de Relaciones en ONU Habitat para México, Cuba y Centroamérica.

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urbanismo Zona metropolitana del Valle de México ciudades

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