Fiscalía de Sonora y Cofepris refuerzan coordinación para investigar las ocho muertes por sueros vitaminados

Sin embargo, acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional para el intercambio de información técnica y científica que permita avanzar en las investigaciones en curso, deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Durante el encuentro, Cofepris aseguró que ha realizado operativos de verificación sanitaria en Sonora, decomisado productos y supervisado establecimientos relacionados con la distribución y uso de sueros.

Detalló que los análisis de laboratorio "están en etapas avanzadas", aunque no se informó cuándo quedarán listos.

Este miércoles, la fiscalía estatal también aseguró 216 sueros intravenosos en un cateo en Ciudad Obregón, Sonora.

Las primera muertes fueron reportadas el 3 de abril. Todas ocurrieron en personas que sueros vitaminados intravenosos en una clínica privada de Hermosillo, a cargo del médico Jesús Maximiano, quien está prófugo de la justicia.

Al menos hay 11 personas afectadas por la aplicación de los sueros vitaminados en Sonora y ocho de ellas fallecieron.

Además de la fiscalía, Cofepris abrió una investigación por separado para determinar qué ocurrió en materia de salud.

Los resultados preliminares de los exámenes de laboratorio apuntan a una posible contaminación por bacteria, según explicó este martes David Kershenobich, secretario de Salud federal.

Sin embargo, las autoridades esperan los resultados finales para deslindar responsabilidades y establecer con seguridad qué sustancias se inyectaron a los pacientes la causa de las muertes.