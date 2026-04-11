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Fiscalía de Sonora y Cofepris refuerzan coordinación para investigar las ocho muertes por sueros vitaminados

Cofepris aseguró que realiza operativos de verificación sanitaria en el estado, el decomiso de productos y, además, supervisa los establecimientos de distribución y aplicación de sueros.
sáb 11 abril 2026 04:59 PM
aplicación de suero en Sonora
En Sonora se han registrado fallecimientos tras la aplicación de sueros vitaminados intravenosos. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Fiscalía del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud local se reunieron para dar seguimiento a las ocho muertes registradas en la entidad por la aplicación de sueros vitaminados .

Hace una semana que se investigan las causas de los fallecimientos, sin que a la fecha se conozcan los resultados de los análisis a las muestras de tejidos y a las sustancias.

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Sin embargo, acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional para el intercambio de información técnica y científica que permita avanzar en las investigaciones en curso, deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Durante el encuentro, Cofepris aseguró que ha realizado operativos de verificación sanitaria en Sonora, decomisado productos y supervisado establecimientos relacionados con la distribución y uso de sueros.

Detalló que los análisis de laboratorio "están en etapas avanzadas", aunque no se informó cuándo quedarán listos.

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Autoridades cercan a médico vinculado a “sueros vitaminados” que causaron muerte de seis personas

Este miércoles, la fiscalía estatal también aseguró 216 sueros intravenosos en un cateo en Ciudad Obregón, Sonora.

Las primera muertes fueron reportadas el 3 de abril. Todas ocurrieron en personas que sueros vitaminados intravenosos en una clínica privada de Hermosillo, a cargo del médico Jesús Maximiano, quien está prófugo de la justicia.

Al menos hay 11 personas afectadas por la aplicación de los sueros vitaminados en Sonora y ocho de ellas fallecieron.

Además de la fiscalía, Cofepris abrió una investigación por separado para determinar qué ocurrió en materia de salud.

Los resultados preliminares de los exámenes de laboratorio apuntan a una posible contaminación por bacteria, según explicó este martes David Kershenobich, secretario de Salud federal.

Sin embargo, las autoridades esperan los resultados finales para deslindar responsabilidades y establecer con seguridad qué sustancias se inyectaron a los pacientes la causa de las muertes.

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