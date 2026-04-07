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Estados

Autoridades cercan a médico vinculado a “sueros vitaminados” que causaron muerte de seis personas

La Fiscalía de Sonora emitió las alertas interestatales e internacionales correspondientes, con el propósito de evitar que el probable responsable escape.
mar 07 abril 2026 02:20 PM
aplicación suero sonora
Especialistas en salud advierten por los riesgos de aplicar sueros vitaminados intravenosos. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades buscan al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, presunto responsable de la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados” que causó la muerte de seis personas y la hospitalización de otras cuatro en Sonora.

Durante la madrugada de este martes, agentes estatales ejecutaron de manera simultánea tres diligencias de cateo en distintos domicilios de Hermosillo, derivadas de datos de prueba de la investigación.

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El operativo tiene el objetivo de de ubicar y detener al probable responsable con base en una orden de aprehensión otorgada por un juez penal, informó la Fiscalía de Sonora.

La autoridad también emitió las alertas interestatales e internacionales correspondientes, con el propósito de evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia.

La Fiscalía se comprometió a agotar todos los recursos legales, operativos y de coordinación institucional para procurar justicia a las víctimas y sus familias.

El primer caso de fallecimiento relacionado con estos “sueros vitaminados” ocurrió el 1 de abril, cuando las autoridades locales informaron sobre la investigación y el cateo de una clínica en Sonora, luego de la muerte de Jesús Héctor Almeida y su hijo Sebastián Almeida.

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El operativo se realizó en la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde se aseguraron varios medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipos de cómputo y dispositivos de videograbación.

Con el paso de los días, se identificaron más casos, todos relacionados con el mismo médico, Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien se presume que administró los "sueros vitaminados" a los pacientes de esa clínica.

Según versiones de los familiares, las personas que acudieron a recibir el “suero vitaminado” lo hicieron en busca de mejorar su salud, pero comenzaron a sentirse mal poco después de la administración de las dosis.

Los afectados mencionaron que el médico que les suministró el tratamiento les indicó que los sueros provenían de la empresa Rubio Pharma y Asociados. Sin embargo, la farmacéutica se deslindó de cualquier responsabilidad y aclaró en un comunicado que no produce ni distribuye productos bajo el nombre de “suero” o “suero vitaminado”.

La empresa subrayó que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. También enfatizó que la prescripción y aplicación de tratamientos corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.

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Sonora Secretaría de Salud Suero

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