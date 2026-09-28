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CDMX

Esta es la ruta de la marcha del 2 de octubre: horario y alternativas viales para evitar el caos vial

Planea tus traslados, pues este viernes 2 de octubre habrá movilizaciones por la conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Te decimos alternativas viales y qué calles estarán cerradas.
jue 01 octubre 2026 03:06 PM
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2 de octubre marcha 3

Este viernes 2 de octubre se tienen planeadas movilizaciones en la Ciudad de México para conmemorar los hechos sucedidos en 1968 en la explanada de Tlatelolco. Este 2026, una nueva marcha recorrerá distintas vialidades de la capital, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deberán tomar precauciones.

Si tienes previsto trasladarte por la zona, te contamos a qué hora comenzará la marcha, cuál será su recorrido y qué alternativas tendrás para llegar a tu destino.

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¿A qué hora empieza la marcha del 2 de octubre y cuál será su ruta?

Según la convocatoria proporcionada del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la movilización comenzará el viernes 2 de octubre a las 16:00 horas, con punto de reunión en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco.

Desde ese lugar, el contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que se esperan afectaciones a la circulación en las vialidades que forman parte del recorrido.

La ruta prevista contempla los siguientes puntos:

- Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco

- Avenida Ricardo Flores Magón

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- Avenida 5 de Mayo

- Zócalo de la Ciudad de México

Conviene considerar que las afectaciones podrían comenzar antes de la salida del contingente y prolongarse durante su avance. Por ello, quienes necesiten circular por el Centro Histórico o sus alrededores deberán contemplar posibles demoras.

Alternativas viales por la marcha del 2 de octubre en CDMX

Para evitar congestionamientos, los automovilistas pueden considerar otras rutas, especialmente si necesitan llegar al Centro Histórico. Algunas calles de esta zona tendrán restricciones de circulación y podrían instalarse vallas metálicas con motivo de la movilización.

Entre las alternativas viales contempladas se encuentran:

- Avenida de los Insurgentes

- Circuito Interior

- Avenida Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)

- Eje 1 Oriente

- Avenida Chapultepec

- Avenida Doctor Río de la Loza

- Avenida José María Izazaga

- Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Estas opciones dependerán del punto de partida y el destino de cada conductor. Aunque permiten evitar parte del recorrido, también podrían registrar tránsito intenso o restricciones temporales, por lo que conviene consultar las condiciones de circulación antes de salir.

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¿Habrá cierres en el Metro y Metrobús por la marcha?

Hasta el momento, ambos medios de transporte no contemplan una suspensión general del servicio en ninguno de los dos sistemas de transporte.

Sin embargo, pueden registrarse cierres en la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro, debido a la cercanía que tiene con el centro de la ciudad.

Además, los servicios podrían saturarse en la estación Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro, así como en Tres Culturas, de la Línea 7 del Metrobús.

Se recomienda mantenerse atentos a las redes sociales de los medios de transporte para prevenirse ante cualquier cierre.

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¿Qué ocurrió el 2 de octubre de 1968 y por qué se realiza la marcha?

Cada 2 de octubre se conmemora la matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968, cuando fuerzas del Estado reprimieron una concentración del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México.

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De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , el Ejército y el grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia participaron en el operativo. Sus integrantes se infiltraron entre los manifestantes utilizando guantes blancos como distintivo, mientras una señal con bengalas marcó el inicio de la intervención.

Durante la represión murieron estudiantes y otros asistentes, mientras numerosas personas resultaron heridas o fueron detenidas. Aunque las cifras oficiales de la época hablaron de 30 fallecidos, investigaciones posteriores han presentado estimaciones considerablemente mayores. La CNDH refiere más de 300 víctimas mortales, aunque el número exacto continúa siendo objeto de discusión histórica.

Aquella movilización formaba parte de un movimiento que reunía a estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales. Entre sus principales demandas figuraban la liberación de presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de determinados mandos policiacos.

Tras los acontecimientos, numerosas personas fueron detenidas y algunas trasladadas al Campo Militar Número Uno. La CNDH considera que la represión constituyó un crimen de Estado y ha señalado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo.

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