Estas escuelas ya anunciaron suspensión de clases el viernes 2 de octubre, ¿hay actividades en la UNAM, IPN y UAM?

Regularmente algunos jóvenes de educación media y superior del IPN, UNAM, UAM, y UACM, participan en la marcha y mitin que se tiene previsto inicie a las 16:00 horas, y tienen como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco.

La convocatoria no contempla la suspensión de clases; sin embargo, se prevé que los anuncios sobre algún cambio a través de los canales oficiales de las escuelas, por lo que se recomienda estar atentos a las redes sociales, además de que regularmente los del turno vespertino no tienen clases.

¿Habrá clases en escuelas de la SEP?

Para educación básica, el viernes 2 de octubre es día de clases de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública 2026-2027 en el que no aparece como suspensión de labores docentes.

Marcha del 2 de octubre de 2025. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968?

El 2 de octubre se conmemora la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando una movilización estudiantil fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México.

Los hechos que originaron las demandas de los estudiantes surgieron tras la ocupación militar y policial de planteles escolares después de una riña entre alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968.

Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno reportó en su momento entre 20 y 30 personas muertas; sin embargo, John Rodda, corresponsal en México del periódico The Guardian, estimó que la cifra podía llegar a 350 víctimas. Hasta ahora, no existe una cifra oficial que permita establecer con certeza cuántas personas murieron aquella tarde.

¿Qué exigían los estudiantes en el 68?

El 2 de octubre de 1968 los jóvenes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en donde expusieron sus demandas:

Libertad de todos los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

En el mitin participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República, recordó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Matanza en la Plaza de las Tres Culturas

Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.

"Desde él se dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros entre otros . En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse".

A pesar de que algunos corrieron a los departamentos de los edificios cercanos para salvaguardar su vida, los soldados ingresaron y los sacaron para después asesinarlos.