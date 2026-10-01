Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Mientras CDMX se atasca de tráfico, en estos 5 estados más del 80% llega al trabajo en una hora o menos

Salir temprano no siempre garantiza un trayecto rápido: el tiempo para llegar al trabajo cambia mucho dependiendo del estado donde vivas.
jue 01 octubre 2026 11:41 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hombre atrapado en el tráfico de la Ciudad de México, una de las urbes del país donde los trabajadores pueden pasar más tiempo en sus traslados hacia la oficina o centro laboral.
Durante las horas pico de 2025, los automovilistas en la Ciudad de México perdieron alrededor de 184 horas por el tráfico, equivalentes a 7 días y 16 horas. (Expansión|Gemini)

Madrugar, salir con tiempo y aun así pasar buena parte de la mañana en el tráfico es una rutina para miles de trabajadores. Pero llegar al empleo no toma lo mismo en todo México: mientras en algunos estados los traslados son considerablemente más ligeros, en otros superar una hora es mucho más común.

Aquí te contamos en qué estados se llega más rápido al trabajo, cuáles registran el tiempo mas largo para llegar y cómo queda la CDMX frente al resto del país.

Publicidad

Los 5 estados donde más trabajadores llegan en una hora o menos

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI permite comparar cuánto tardan los trabajadores en llegar a su empleo. Cinco estados destacan porque más del 80% de su población ocupada reporta trayectos de una hora o menos.

- Sinaloa: 81.05%

- Tamaulipas: 80.79%

- Chihuahua: 80.77%

- Colima: 80.62%

- Aguascalientes: 80.38%.

Sinaloa ocupa el primer lugar, pero los cinco resultados están muy cerca entre sí: apenas 0.67 puntos porcentuales separan al primero del quinto puesto. En todos ellos, al menos ocho de cada 10 trabajadores consiguen mantenerse dentro del límite de 60 minutos.

Un concesionario en el que se observan distintos modelos de vehículos de la marca Toyota.
CDMX

Estos Toyota pueden obtener 3 veces el holograma 00 en CDMX: hay modelos 2024 en la lista

¿En qué estados más trabajadores tardan más de una hora?

Del otro lado aparecen las entidades donde una mayor proporción de personas necesita superar los 60 minutos para llegar a su empleo. Ahí el contraste es mucho más marcado.

- Estado de México: 23.41%

- Ciudad de México: 19.82%

- Nuevo León: 15.19%

- Yucatán: 11.96%

- Jalisco: 11.77%

En el Estado de México, prácticamente uno de cada cuatro trabajadores entra en ese grupo. Para la Ciudad de México, la proporción se acerca a uno de cada cinco.

La distancia entre ambos extremos también es considerable: Estado de México supera por 11.64 puntos porcentuales a Jalisco, que cierra este grupo de cinco entidades.

CDMX queda en el lugar 31 de 32 y el tráfico explica parte del panorama

Cuando se mira el indicador contrario —quiénes consiguen llegar al trabajo en una hora o menos—, la Ciudad de México ocupa el lugar 31 de 32, con 60.42%. Solo el Estado de México queda por debajo, con 59.43%.

Frente a Sinaloa, que encabeza la lista con 81.05%, la diferencia es de 20.63 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, la capital se encuentra prácticamente en el extremo opuesto de las entidades donde más trabajadores logran mantener sus traslados por debajo de una hora.

Publicidad

El índice de tráfico de TomTom ayuda a poner en contexto lo que ocurre en las calles capitalinas durante las horas de mayor circulación. Para dimensionarlo, se tomó como referencia un trayecto de 25 kilómetros con las condiciones de tráfico registradas en 2025:

- Hora pico matutina: 1 hora, 44 minutos y 10 segundos para recorrer 10 kilómetros; velocidad media de 14.4 km/h y congestión promedio de 106.6%

- Hora pico nocturna: 1 hora, 58 minutos y 7 segundos para recorrer 10 kilómetros; velocidad media de 12.7 km/h y congestión de 125.8%

- Tiempo perdido por el tráfico durante las horas pico en 2025: 184 horas, equivalentes a 7 días y 16 horas; fueron 1 hora y 16 minutos menos que en 2024.

La noche resulta especialmente complicada: la velocidad promedio baja a 12.7 km/h y recorrer esos 10 kilómetros puede acercarse a las dos horas.

Publicidad

Tags

Trabajo automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad