Mientras CDMX se atasca de tráfico, en estos 5 estados más del 80% llega al trabajo en una hora o menos

Los 5 estados donde más trabajadores llegan en una hora o menos

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI permite comparar cuánto tardan los trabajadores en llegar a su empleo. Cinco estados destacan porque más del 80% de su población ocupada reporta trayectos de una hora o menos.

- Sinaloa: 81.05%

- Tamaulipas: 80.79%

- Chihuahua: 80.77%

- Colima: 80.62%

- Aguascalientes: 80.38%.

Sinaloa ocupa el primer lugar, pero los cinco resultados están muy cerca entre sí: apenas 0.67 puntos porcentuales separan al primero del quinto puesto. En todos ellos, al menos ocho de cada 10 trabajadores consiguen mantenerse dentro del límite de 60 minutos.



¿En qué estados más trabajadores tardan más de una hora?

Del otro lado aparecen las entidades donde una mayor proporción de personas necesita superar los 60 minutos para llegar a su empleo. Ahí el contraste es mucho más marcado.

- Estado de México: 23.41%

- Ciudad de México: 19.82%

- Nuevo León: 15.19%

- Yucatán: 11.96%

- Jalisco: 11.77%

En el Estado de México, prácticamente uno de cada cuatro trabajadores entra en ese grupo. Para la Ciudad de México, la proporción se acerca a uno de cada cinco.

La distancia entre ambos extremos también es considerable: Estado de México supera por 11.64 puntos porcentuales a Jalisco, que cierra este grupo de cinco entidades.

CDMX queda en el lugar 31 de 32 y el tráfico explica parte del panorama

Cuando se mira el indicador contrario —quiénes consiguen llegar al trabajo en una hora o menos—, la Ciudad de México ocupa el lugar 31 de 32, con 60.42%. Solo el Estado de México queda por debajo, con 59.43%.

Frente a Sinaloa, que encabeza la lista con 81.05%, la diferencia es de 20.63 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, la capital se encuentra prácticamente en el extremo opuesto de las entidades donde más trabajadores logran mantener sus traslados por debajo de una hora.