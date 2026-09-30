Su padre, Jorge Kahwagi Gastine, también desarrolló una trayectoria empresarial. Fue presidente del Consejo de Administración del periódico La Crónica de Hoy y presidió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Vida política de Kahwagi: ¿qué partido era?

Incursionó en la política a principios de la década de 2000. Fue diputado federal en dos ocasiones: primero, en 2003, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y posteriormente, en 2009, por Nueva Alianza. En ambos periodos llegó a ocupar la coordinación de las respectivas bancadas.

Se incorporó al PVEM en 2001, donde se desempeñó como enlace ciudadano y social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En ese entonces, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, encabezaba el partido.

Sin embargo, Kahwagi se distanció del PVEM debido a sus diferencias con las alianzas que el partido estableció con el PRI.

En 2006 se incorporó a Nueva Alianza, donde fue secretario general y posteriormente presidente de la Junta Ejecutiva Nacional. Durante su paso por este partido mantuvo cercanía con Elba Esther Gordillo, fundadora de la organización política.

Kahwagi permaneció en Nueva Alianza hasta 2018, cuando el partido perdió su registro nacional.

Jorge Kahwagi fue boxeador

Además de la política, Kahwagi incursionó en el boxeo profesional. Entre 2001 y 2005 acumuló una marca de 11 victorias por nocaut y conquistó títulos internacionales avalados por organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo.

Su carrera deportiva contribuyó a ampliar su presencia en los medios de comunicación, donde ya era conocido por su actividad política y empresarial.