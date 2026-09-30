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México

Jorge Kahwagi, el empresario que llegó al Congreso, se subió al ring y participó en Big Brother

Su trayectoria lo llevó de los negocios a la Cámara de Diputados, luego al boxeo y finalmente a uno de los reality shows más populares de México.
mié 30 septiembre 2026 11:37 AM
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El empresario y político Jorge Kahwagi durante una sesión en el Congreso en junio de 2005.
El empresario y político Jorge Kahwagi durante una sesión en el Congreso en junio de 2005. (Cuartoscuro/Miguel Dimayuga)

Jorge Kahwagi Macari pasó de los discursos en la Cámara de Diputados a los reflectores de la televisión y, entre ambos mundos, encontró también un lugar sobre el ring. Su trayectoria pública estuvo marcada por la política, el boxeo, los negocios y el espectáculo, una combinación que lo convirtió en un personaje habitual de los medios de comunicación.

Kahwagi falleció este 30 de septiembre a los 58 años. Originario de la Ciudad de México, donde nació el 28 de mayo de 1968, estudió Derecho en la UNAM y Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana.

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Su padre, Jorge Kahwagi Gastine, también desarrolló una trayectoria empresarial. Fue presidente del Consejo de Administración del periódico La Crónica de Hoy y presidió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Vida política de Kahwagi: ¿qué partido era?

Incursionó en la política a principios de la década de 2000. Fue diputado federal en dos ocasiones: primero, en 2003, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y posteriormente, en 2009, por Nueva Alianza. En ambos periodos llegó a ocupar la coordinación de las respectivas bancadas.

Se incorporó al PVEM en 2001, donde se desempeñó como enlace ciudadano y social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En ese entonces, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, encabezaba el partido.

Sin embargo, Kahwagi se distanció del PVEM debido a sus diferencias con las alianzas que el partido estableció con el PRI.

En 2006 se incorporó a Nueva Alianza, donde fue secretario general y posteriormente presidente de la Junta Ejecutiva Nacional. Durante su paso por este partido mantuvo cercanía con Elba Esther Gordillo, fundadora de la organización política.

Kahwagi permaneció en Nueva Alianza hasta 2018, cuando el partido perdió su registro nacional.

Jorge Kahwagi fue boxeador

Además de la política, Kahwagi incursionó en el boxeo profesional. Entre 2001 y 2005 acumuló una marca de 11 victorias por nocaut y conquistó títulos internacionales avalados por organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo.

Su carrera deportiva contribuyó a ampliar su presencia en los medios de comunicación, donde ya era conocido por su actividad política y empresarial.

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De político a participante de Big Brother

Kahwagi también tuvo una notable presencia en el mundo del espectáculo, tanto por sus relaciones sentimentales con figuras como Ana Bárbara, Martha Julia y Marlene Favela, como por sus apariciones en programas de televisión.

En 2004 participó en Big Brother VIP. Al igual que el actor Sergio Mayer, en ese momento era diputado federal por el PVEM, por lo que solicitó licencia temporal para ingresar al reality show.

Su participación generó críticas entre algunos legisladores, quienes cuestionaron que dejara temporalmente sus funciones en el Congreso para participar en un programa de entretenimiento. También fue señalado por ingresar al reality antes de que el Congreso aprobara formalmente su licencia.

Kahwagi llegó a la recta final del programa y obtuvo el tercer lugar, después de permanecer 50 días dentro de la casa. Al concluir su participación, regresó a sus funciones como legislador en San Lázaro. Posteriormente, el PVEM decidió retirarlo de la coordinación de la bancada, en medio de las críticas que generó su participación en el programa.

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¿Qué pasó con Kahwagi en los últimos años?

En sus últimos años, Kahwagi se mantuvo alejado de la vida pública. En 2019 enfrentó problemas de salud derivados de una infección bacteriana que le provocaba inflamación.

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Congreso Mexicano Empresarios

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