Los estudiantes tendrán su primer puente largo gracias al Consejo Técnico Escolar de septiembre

Viernes de Consejo Técnico

Los últimos viernes de cada mes los maestros se reúnen en el Consejo Técnico Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases y son los siguientes:

-Viernes 25 de septiembre

- Viernes 30 de octubre

- Viernes 27 de noviembre

En diciembre no hay viernes de CTE



CTE de 2027

- Viernes 29 de enero

- Viernes 26 de febrero

En marzo no hay CTE

-Viernes 30 de abril

- Viernes 28 de mayo

- Viernes 25 de junio

¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

