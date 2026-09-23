Los estudiantes de educación básica que regula la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán su primer puente largo debido a que se llevará a cabo el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) de este nuevo ciclo escolar 2026-2027. Este tipo de reuniones se llevan a cabo el último viernes de cada mes, por lo que ya se tiene la fecha para septiembre.
Los estudiantes tendrán su primer puente largo gracias al Consejo Técnico Escolar de septiembre
Viernes de Consejo Técnico
Los últimos viernes de cada mes los maestros se reúnen en el Consejo Técnico Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases y son los siguientes:
-Viernes 25 de septiembre
- Viernes 30 de octubre
- Viernes 27 de noviembre
En diciembre no hay viernes de CTE
CTE de 2027
- Viernes 29 de enero
- Viernes 26 de febrero
En marzo no hay CTE
-Viernes 30 de abril
- Viernes 28 de mayo
- Viernes 25 de junio
¿Qué son los CTE?
La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.
En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.
Calendario oficial de la SEP 2026-2027
El documento establece que los centros escolares cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares ; este calendario rige a los estudiantes de escuelas públicas y primarias de todo el país.
La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases , los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
- Miércoles 16 de septiembre de 2026, que recién se acaba de tener.
- Lunes 2 de noviembre de 2026
- Lunes 16 de noviembre de 2026
- Viernes 25 de diciembre de 2026
Días sin clases en 2027
- Viernes 1 de enero de 2027
- Miércoles 6 de enero de 2027
- Lunes 1 de febrero de 2027
- Lunes 15 de marzo de 2027
- Miércoles 5 de mayo de 2027
Entre los cambios más relevantes que se tendrán en esta nuevo ciclo escolar está que se prohibirá el uso de teléfonos celulares a partir del 3 de noviembre en escuelas de nivel básico, por lo que se invita a los padres de familia a participar en las Asambleas Informativas que se llevarán a cabo previas a esta fecha.