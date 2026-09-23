Huracán Polo en vivo: tormenta categoría 4 causa cierre de puertos en Acapulco hoy | trayectoria y últimas noticias
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Polo sigue avanzando como huracán de categoría 5
El huracán Polo alcanzó la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. El ciclón se intensificó rápidamente y mantiene en alerta a las autoridades y a la población ante las condiciones que puede generar en las próximas horas.
Aunque el centro de Polo se mantiene mar adentro y por ahora no se prevé un impacto directo en tierra, su cercanía con México representa un riesgo por las lluvias intensas, posibles inundaciones y deslaves, además del fuerte oleaje y las condiciones peligrosas en zonas costeras. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco concentran parte de las mayores amenazas, mientras otros estados del occidente del país permanecen bajo vigilancia.
La trayectoria y la intensidad de Polo pueden cambiar durante las próximas horas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y han emitido recomendaciones para las zonas bajo riesgo. Las condiciones meteorológicas, las alertas y las posibles afectaciones continuarán actualizándose conforme avance el ciclón frente a las costas mexicanas.
⚠️⛈️💨🌊 #Polo continúa como #Huracán categoría 5 en la escala #SaffirSimpson y se desplaza lento frente a las costas del #Pacífico mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/YsGCWIj01v pic.twitter.com/y9kUWUGuL7— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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¿Qué estados están en alerta por el huracán Polo?
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco son los estados que deben mantenerse atentos a los efectos de Polo durante las próximas horas. El mayor riesgo de lluvias se concentra en Colima, Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, donde se esperan precipitaciones intensas, mientras que en el sur, suroeste y costa de Jalisco se prevén lluvias muy fuertes.
En las costas de Michoacán y Guerrero también se esperan los efectos más fuertes del oleaje, con alturas de 5 a 6 metros, además de rachas de viento de hasta 80 km/h. En Colima y Oaxaca el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros, mientras que en la costa de Jalisco se prevén olas de hasta 2.5 metros.
De forma más específica, el SMN mantiene zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Además, hay una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.
Para quienes se encuentren en estas zonas, la recomendación es mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil, especialmente por el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves.
Actualización del #Huracán #Polo de categoría 5 en la escala #SaffirSimpson. Esta mañana se localiza a 335 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero. Originará #Lluvias intensas en #Colima y regiones de #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/2kJYywd2qv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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Trayectoria del huracán Polo: ¿por qué no tocará México, pero sí provocará estragos?
El huracán Polo avanzará lentamente hacia el norte frente a las costas del Pacífico mexicano, sin que su centro tenga previsto tocar tierra en México. El ciclón se mantiene mar adentro, pero su amplia circulación alcanzará las zonas costeras y llevará humedad, lluvias intensas, viento y oleaje elevado a varios estados. El SMN mantiene, por ello, zonas de alertamiento y vigilancia desde Guerrero hasta Jalisco.
La ausencia de un impacto directo no significa que México quede fuera de sus efectos. Las bandas nubosas de Polo pueden extenderse cientos de kilómetros alrededor de su centro y provocar lluvias capaces de generar inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves, además de fuertes rachas de viento y condiciones peligrosas en el mar. En Michoacán y Guerrero, por ejemplo, se pronostica oleaje de hasta 6 metros.
El riesgo se concentra principalmente en la franja del Pacífico, donde Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco resentirán distintos efectos del ciclón. Así, aunque Polo no entre directamente al territorio mexicano, su cercanía y tamaño harán que sus principales impactos se sientan en tierra durante las próximas horas.
Por el #Huracán #Polo habrá hoy #Oleaje de 5 a 6 m en costas de #Michoacán y #Guerrero; de 2 a 3 m en costas de #Colima y #Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m en la costa de #Jalisco pic.twitter.com/kCiUFzDMw2— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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CFE mantiene protocolos por posibles cortes de luz
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activos sus protocolos de atención ante posibles afectaciones al suministro eléctrico en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca por el paso del huracán Polo.
La empresa pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente información oficial. En caso de interrupciones del servicio, la CFE informará sobre las acciones para restablecer el suministro en las zonas afectadas.
⚡️ #CFEInforma | Se mantienen activos los protocolos de atención ante posibles afectaciones al suministro eléctrico en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, tras el paso del huracán Polo.— CFEmx (@CFEmx) September 22, 2026
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades y consulta únicamente información… https://t.co/IL6iifeeTi
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Polo intensifica sus vientos y permanece estacionario frente a México
El huracán Polo intensificó nuevamente la fuerza de sus vientos y se mantiene como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 575 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
El ciclón presenta ahora vientos máximos sostenidos de 285 km/h y rachas de hasta 330 km/h, mientras permanece prácticamente estacionario. Su amplia circulación mantiene elevada la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco. Las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en la trayectoria y evolución del sistema.
⚠️ Esta tarde el #Huracán #Polo intensificó la fuerza de sus #Vientos. Todos los detalles, en el gráfico. Seguimos monitoreando este sistema para mantenerlos informarlos pic.twitter.com/eIdleX067Z— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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Cierran puertos del Pacífico por el huracán Polo
La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano ante las condiciones generadas por el huracán Polo. La medida aplica tanto para embarcaciones mayores como menores y busca reducir riesgos para la navegación y las actividades en el mar.
Para embarcaciones mayores, permanecen cerrados los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. En el caso de embarcaciones menores, el cierre contempla Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La Semar pidió extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa, así como mantenerse atentos a la información oficial sobre la evolución de Polo y las condiciones en las costas.
⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Pacífico Mexicano debido al #Huracán #Polo de categoría 5:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
🚢 Embarcaciones mayores:
- Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.
⛵Embarcaciones menores:
- Colima: Manzanillo.
- Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.
-… pic.twitter.com/Y4Gf5w7p62
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Gobierno federal y estados se coordinan ante el huracán Polo
Ante la permanencia de Polo como huracán categoría 5, autoridades federales, estatales y municipales realizaron una reunión interinstitucional en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos del ciclón en el Pacífico mexicano.
La sesión del Puesto de Comando fue encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y reunió a representantes de Protección Civil de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, además de autoridades de la Defensa, Marina, SICT, CFE y Conagua.
Durante el encuentro se acordó mantener un monitoreo permanente del fenómeno, reforzar la difusión de alertas y recomendaciones y preparar, en caso necesario, evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables. Los estados también presentaron censos de población ubicada en zonas de riesgo y las acciones que realizan los municipios.
La operación incluye el despliegue de personal y equipo de la Defensa y Marina, bajo los planes DN-III-E y Plan Marina, así como la coordinación de SICT, CFE y Conagua para responder ante posibles daños en infraestructura. Además, se mantienen disponibles reservas de ayuda humanitaria, cocinas móviles y plantas potabilizadoras.
La reunión busca que, aunque Polo no tenga previsto un impacto directo en tierra, los gobiernos mantengan preparada una respuesta conjunta ante inundaciones, oleaje elevado, lluvias y posibles evacuaciones en las zonas costeras.
🗞️ #ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐨́𝐫𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐡𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚́𝐧 “𝐏𝐨𝐥𝐨”, 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝟓
🔗 https://t.co/xhntypjNXQ pic.twitter.com/6dIYmEHpLG
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¿Cuánto durará el Huracán Polo como categoría 5?
La Coordinación Nacional de Protección Civil pronostica que el Huracán Polo seguirá siendo categoría 5 hasta el jueves 24 de septiembre.
Esto implica que se mantendrá en las costas de los siguientes estados:
- Guerrero
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
Además, Protección Civil remarca que no se espera que el huracán llegue a tierra, sin embargo habrá oleaje elevado y lluvias intensas en la región.
⚠️ Se pronostica que el #Huracán #Polo se mantenga como categoría 5 hasta el jueves por la mañana, frente a las costas de #Guerrero, #Michoacán, #Colima y #Jalisco.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
Aunque, su trayectoria pronosticada no contempla entrada a tierra, generará 🌊 #Oleaje elevado y ☔️ #Lluvias… pic.twitter.com/5JmAb54W4r
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Extienden zonas de Guerrero que no tendrán clases por el huracán Polo
La Secretaría de Educación Guerrero informó que se suspenderán las actividades académicas y administrativas el miércoles 23 de septiembre debido a los efectos asociados al huracán Polo.
La medida aplica en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña Alta y Montaña Baja.
Además, se contempla a todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos.
La dependencia pidió a la comunidad escolar extremar precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
Además, los directores y responsables de los planteles deberán brindar las facilidades necesarias en caso de que alguna escuela sea requerida para funcionar como refugio temporal.
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Huracán Polo avanza lentamente
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán Polo se desplaza lentamente mientras se mantiene como un huracán de categoría 5 y extremadamente peligroso.
En su aviso, el organismo señaló que el sistema continúa con esa intensidad y que su movimiento es lento, por lo que las autoridades mantienen las medidas preventivas en las zonas que podrían verse afectadas.
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Pronostican lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en el sur y sureste por Polo
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, durante las horas siguientes y hasta las 21:00 horas, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en distintas regiones de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En Guerrero, las condiciones se prevén para Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Zona Centro, Montaña, Costa Chica y Zona Norte.
En Oaxaca se esperan lluvias en Cañada, Papaloapan, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa, Valles Centrales e Istmo.
También se pronostican lluvias en las distintas regiones de Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Además, se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, mientras que en las costas de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.
El oleaje podría alcanzar entre 5 y 6 metros de altura en la costa de Guerrero, entre 2 y 3 metros en la costa de Oaxaca y de 1 a 2 metros en la costa de Chiapas.
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Se mantendrá vigilancia por el huracán Polo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que se mantiene en vigilancia la evolución del huracán Polo, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
De acuerdo con la actualización de la dependencia, el centro del huracán se localiza a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Polo presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, rachas de hasta 350 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a 2 kilómetros por hora.
La circulación del huracán refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.
La dependencia mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
Asimismo, permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.
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Jalisco suspende clases en 33 municipios por el huracán Polo
La Secretaría de Educación Jalisco informó que, debido al paso del huracán Polo, se suspenden las clases presenciales este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre en 33 municipios del estado.
La medida contempla los siguientes municipios:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Chiquilistlán
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- Ejutla
- El Grullo
- El Limón
- Guachinango
- Juchitlán
- La Huerta
- Mascota
- Mixtlán
- Pihuamo
- Puerto Vallarta
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tecolotlán
- Tenamaxtlán
- Tolimán
- Tomatlán
- Tonaya
- Tonila
- Tuxcacuesco
- Tuxpan
- Unión de Tula
- Villa Purificación
- Zapotitlán de Vadillo
La suspensión se establece como medida preventiva ante los efectos que pudiera generar el huracán Polo en Jalisco. La Secretaría de Educación estatal mantiene coordinación con las autoridades de protección civil para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.
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Municipios de Michoacán que suspenden clases
Los municipios donde no habrá actividades escolares presenciales durante el miércoles 23 de septiembre son:
- Aquila
- Coahuayana
- Chinicuila
- Coalcomán
- Lázaro Cárdenas
- Arteaga
- Tumbiscatío
La Secretaría de Educación estatal confirmó que la suspensión aplica de manera puntual en estos siete municipios de la región Sierra-Costa.
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Polo se degrada a huracán categoría 4
La Conagua informó que durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre, el huracán Polo, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Colima.
El fenómeno meteorológico generará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, muy fuertes en Oaxaca; vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca, mismas que irán disminuyendo en el transcurso del día en esta última entidad.
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Prevén olas de hasta 9 metros
En el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional prevé prevé oleaje de entre siete a nueve metros (m) de altura, sin descartar de mayor tamaño, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de dos a tres m en costas de Oaxaca y Jalisco.
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Imágenes satelitales
La trayectoria de los huracanes se siguen de manera cercana desde imágenes satelitales con el objetivo de dar avisos a tiempo a la ciudadanía que están cerca de las costas afectadas.
Estas son algunas de las que se han compartido desde cuentas de organismos oficiales y expertos.
Última actualización
Septiembre 23/06:00 am. EXTREMADAMENTE PELIGROSO
HURACÁN POLO 🌀 🇲🇽
El huracán Polo ahora categoría 4, con vientos de 240 km/h.
Sus bandas nubosas externas tocando ya la costa suroeste de México 🇲🇽
- 270 km al sur de Zihuatanejo y
- 515 km al sureste de… pic.twitter.com/AplfRCw2Xy
— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 23, 2026
Hurricane #Polo is quickly weakening as it churns up cooler waters. In fact, the system may have cooled the waters by around 40-50 degrees due to its incredible strength! Once the system moves back over warmer waters, an additional round of strengthening cannot be ruled out! https://t.co/6UoVpiJcgZ pic.twitter.com/YVLQFMKxoH
— Hurricane Chaser Chase (@hurricane_chase) September 23, 2026
🔄 ACTUALIZACIÓN SOBRE EL HURACÁN POLO
En el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, el huracán #Polo tiene vientos máximos sostenidos de 240 km/h y una presión central mínima de 920 mb. En estos momentos es un huracán categoría 4.
Además, el huracán #Polo está… pic.twitter.com/um5BbkxW0O
— Huracán Info (@HuracanInfoCo) September 23, 2026
🌀 #POLO CONTINUARÁ COMO HURACÁN CATEGORÍA 4 AL SUR DE GUERRERO Y MICHOACÁN
De acuerdo con @conagua_clima , Polo continuará desplazándose como huracán categoría 4 al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación mantendrá:
⛈️ Lluvias puntuales intensas: Guerrero,… pic.twitter.com/pEP9dCHzih
— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026
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Se recomienda alejarse de las playas en 5 estados
Debido a que el huracán pasa enfrente de zonas costeras del Pacífico, se recomienda a la población de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima y Oaxaca que estén atenta a los avisos de Protección Civil y demás autoridades federales y estatales.
La Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población a reforzar las medidas de autocuidado y atender las recomendaciones preventivas entre las que enumera las siguientes:
- Alejarse de zonas de playa, franjas litorales, esteros cuerpos de agua expuestos al impacto del oleaje y al incremento del nivel del mar.
- Se recomienda evacuar oportunamente las zonas bajasy costeras que determinen las autoridades locales y trasladarse a los refugios temporales habilitados.
- Tener lista la mochila de emergencia con documentos oficiales, radio, linterna y suministros básicos.
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Rachas de viento de hasta 295 km/h
La Conagua informó que a las 09:00 horas, Polo se localizó a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero y 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno meteorológico avanza sobre el Pacífico con rachas de viento de 295 km/h.