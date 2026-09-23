CURP biométrica avanza en México: Chihuahua y Yucatán abren módulos para el trámite

La titular de la Segob, Rosa Isela Rodriguez, puso el ejemplo en abril pasado cuando junto a otros servidores públicos de la dependencia participaron en la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la CURP.

La funcionaria aseguró que no solamente se trata de un avance tecnológico, sino de una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho humano a la identidad y hacer de la CURP el documento principal en el país.

“...mediante el cual pueden brindarse de manera más eficiente, segura y accesible los servicios gubernamentales; además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal”, detalla el comunicado de Segob .

Chihuahua arranca programa piloto

A medio año, el 27 de julio de 2026, Chihuahua puso en marcha un programa piloto de captura y actualización de la CURP biométrica, coordinado con el Registro Nacional de Población ( Renapo).

El gobierno estatal informó que habilitó seis módulos en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, con la previsión de que esta etapa se desarrolle paulatinamente durante seis meses, por lo que sigue vigente hasta diciembre de este 2026.

Módulos en Chihuahua

Chihuahua: Oficialía Centro: Calles Libertad y 13a número 5, colonia Centro.

Juárez: Oficialía El Mezquital: Calle Almendro 10150 (esquina con avenida Mezquital), colonia El Mezquital.

Pueblito Mexicano: Oficinas del Gobierno del Estado, avenida Abraham Lincoln número1320, fraccionamiento Córdova Américas.

Delicias: Edificio Lerdo de Tejada: Avenida 6a Norte y calle 1a Oriente número 104, colonia Centro.

Cuauhtémoc: Oficialía de Registro Civil: Edificio de Gobierno del Estado, avenida Morelos esquina con calle 23-A, fraccionamiento San Antonio.

Módulos en Chihuahua para el trámite de la CURP biométrica. https://www.chihuahua.gob.mx/ (Foto:



Requisitos

Las personas interesadas en realizar la vinculación de sus datos biométricos (fotografía facial, huellas dactilares, escaneo de iris) deben acudir con documentación original y legible.

Personas de 18 años o más:

-CURP certificada

-Identificación oficial vigente con fotografía en original (INE, Pasaporte, cédula profesional con fotografía impresa, cartilla militar, credencial INAPAM o identificación emitida por autoridad federal, estatal o municipal)

-Correo electrónico activo.

Menores de edad (0 a 17 años):

- Deben acudir acompañados por su padre, madre o tutor legal.

-CURP certificada del menor.

-CURP e identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (en caso de ser tutor legal, presentar documento jurídico que lo acredite).

Para menores de entre 5 y 17 años:

-Identificación con fotografía (credencial escolar, pasaporte, cartilla de vacunación o certificado escolar).

-Correo electrónico activo del padre, madre o tutor legal.

Durante esta fase piloto no se expedirá una credencial o identificación física al término de la atención. Al completar el registro presencial, el usuario recibirá en el correo electrónico proporcionado la notificación oficial de su alta en el sistema de Renapo.