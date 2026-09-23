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México

CURP biométrica avanza en México: Chihuahua y Yucatán abren módulos para el trámite

Funcionarios del Registro Civil de estados del sur sostuvieron una reunión en donde informaron sobre el avance de la CURP biométrica que será un documento requerido en el país.
mié 23 septiembre 2026 10:44 AM
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Tres mujeres sentadas, un hombre mayor y una mujer parada alrededor de una mesa con computadoras.jpg
Ciudadanos de Yucatán asisten a los módulos del Gobierno estatal para realizar el trámite de la CURP biométrica. (Foto: yucatan.gob.mx)

El trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica entre la población muestra algunos avances conforme se instalan módulos en algunos estados para la toma de huellas dactilares y fotografía, y a pesar de que no es obligatorio que la ciudadanía acuda, desde la Secretaría de Gobernación (Segob) se hace el llamado para que sí se realice ya que las instituciones federales lo pueden solicitar para atender algunos trámites.

Además, los gobiernos de Chihuahua y Yucatán ya tienen instalados módulos para que acuda la ciudadanía.

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La titular de la Segob, Rosa Isela Rodriguez, puso el ejemplo en abril pasado cuando junto a otros servidores públicos de la dependencia participaron en la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la CURP.

La funcionaria aseguró que no solamente se trata de un avance tecnológico, sino de una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho humano a la identidad y hacer de la CURP el documento principal en el país.

“...mediante el cual pueden brindarse de manera más eficiente, segura y accesible los servicios gubernamentales; además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal”, detalla el comunicado de Segob .

Chihuahua arranca programa piloto

A medio año, el 27 de julio de 2026, Chihuahua puso en marcha un programa piloto de captura y actualización de la CURP biométrica, coordinado con el Registro Nacional de Población ( Renapo).

El gobierno estatal informó que habilitó seis módulos en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, con la previsión de que esta etapa se desarrolle paulatinamente durante seis meses, por lo que sigue vigente hasta diciembre de este 2026.

Módulos en Chihuahua

Chihuahua: Oficialía Centro: Calles Libertad y 13a número 5, colonia Centro.

Juárez: Oficialía El Mezquital: Calle Almendro 10150 (esquina con avenida Mezquital), colonia El Mezquital.

Pueblito Mexicano: Oficinas del Gobierno del Estado, avenida Abraham Lincoln número1320, fraccionamiento Córdova Américas.

Delicias: Edificio Lerdo de Tejada: Avenida 6a Norte y calle 1a Oriente número 104, colonia Centro.

Cuauhtémoc: Oficialía de Registro Civil: Edificio de Gobierno del Estado, avenida Morelos esquina con calle 23-A, fraccionamiento San Antonio.

Hombre con playera negra, pantalón de mezclilla y barba, frene a una mesa de madera y una mujer con blusa rosa.jpeg
Módulos en Chihuahua para el trámite de la CURP biométrica. (Foto: https://www.chihuahua.gob.mx/ )


Requisitos

Las personas interesadas en realizar la vinculación de sus datos biométricos (fotografía facial, huellas dactilares, escaneo de iris) deben acudir con documentación original y legible.

Personas de 18 años o más:

-CURP certificada

-Identificación oficial vigente con fotografía en original (INE, Pasaporte, cédula profesional con fotografía impresa, cartilla militar, credencial INAPAM o identificación emitida por autoridad federal, estatal o municipal)

-Correo electrónico activo.

Menores de edad (0 a 17 años):

- Deben acudir acompañados por su padre, madre o tutor legal.

-CURP certificada del menor.

-CURP e identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (en caso de ser tutor legal, presentar documento jurídico que lo acredite).

Para menores de entre 5 y 17 años:

-Identificación con fotografía (credencial escolar, pasaporte, cartilla de vacunación o certificado escolar).

-Correo electrónico activo del padre, madre o tutor legal.

Durante esta fase piloto no se expedirá una credencial o identificación física al término de la atención. Al completar el registro presencial, el usuario recibirá en el correo electrónico proporcionado la notificación oficial de su alta en el sistema de Renapo.

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Módulos en Yucatán

El Gobierno de Yucatán, a través de la Consejería Jurídica y el Registro Civil, mantiene módulos de atención para que la ciudadanía pueda realizar el registro de la CURP biométrica y recibir orientación durante el proceso cuando el personal captura distintos elementos biométricos de la persona, entre ellos huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica, información que se incorpora al procedimiento de verificación de identidad conforme a los lineamientos del programa federal.

Los módulos se encuentran instalados en la oficina central del Registro Civil de la entidad, ubicada en la calle 65, entre 64 y 66, en el Centro de Mérida, y brindan atención de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

Requisitos

Para las personas mayores de 18 años, los requisitos son los siguientes:

-CURP certificada y actualizada

-Una dirección de correo electrónico activa

-Una identificación oficial vigente con fotografía, en original.

En el caso de personas de cinco a 17 años, deberán presentar lo siguiente:

-CURP certificada y actualizada.

-Identificación con fotografía

- Acudir acompañadas por uno de sus padres, quien deberá contar previamente con su registro biométrico.

“Quienes aún no cuenten con la CURP certificada y actualizada pueden acudir a cualquiera de las 144 oficialías del Registro Civil distribuidas en el estado, donde recibirán orientación y apoyo para realizar este procedimiento antes de continuar con el registro biométrico”, informó el gobierno estatal el 17 de septiembre de 2026.

Otra muestra sobre los avances de este trámite se hizo durante la Reunión de la Región Sur del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), y a la cual acudió el director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Jorge L. Wheatley Fernández, junto a las titulares de los Registros Civiles estatales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En la reunión que se llevó a cabo en Tlaxcala se acordó priorizar el registro universal y oportuno, fortalecer la CURP como identificador único de la población y mantener las acciones de vinculación de los datos biográficos a los datos biométricos a través de la Clave.

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¿El trámite es obligatorio?

De acuerdo con la Ley General de Población, la CURP funciona como identificador esencial en trámites dentro del país. El apartado que incorpora elementos biométricos aclara que solo podrán integrarse con la autorización expresa de cada persona titular.

Durante julio de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el nuevo formato de CURP biométrica no se impondrá de manera forzosa a la población . Lo que sí será obligatorio es que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente.

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¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

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