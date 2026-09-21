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México

Tormenta Polo se convertiría en huracán categoría 4: trayectoria, estados afectados y qué hacer ante el ciclón

La evolución de Polo será clave durante los próximos días: su intensidad aumentará, pero cualquier cambio en el rumbo podría modificar el riesgo para las costas mexicanas.
lun 21 septiembre 2026 08:36 AM
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Mapa satelital de México y Centroamérica que muestra una tormenta tropical compacta frente a las costas de Acapulco, en el Océano Pacífico.
La tormenta tropical Polo avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y podría intensificarse a huracán categoría 4. (Expansión)

La temporada de huracanes sigue activa en México y las autoridades mantienen bajo vigilancia a la tormenta tropical Polo, que avanza sobre el Pacífico y podría intensificarse a huracán durante las próximas horas. Su evolución mantiene en alerta a varios estados de la costa mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Polo provocará lluvias intensas, además de condiciones que podrían favorecer inundaciones y deslaves en distintas zonas del país.

En esta nota te explicamos cuál es la trayectoria de Polo, si impactará directamente en México y qué estados podrían enfrentar las mayores afectaciones durante las próximas horas.

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¿Cuál es la trayectoria de la tormenta Polo?

Durante la mañana del lunes, la tormenta tropical Polo se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 7 km/h. Su centro se localiza aproximadamente a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

El sistema registra vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 105 km/h y, de acuerdo con el pronóstico, continuará avanzando frente a las costas del Pacífico mexicano, principalmente frente a Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Por el momento, no se prevé que Polo toque tierra directamente en México. El pronóstico indica que el ciclón se mantendría sobre el océano mientras bordea la costa del Pacífico; sin embargo, su trayectoria puede cambiar conforme avance, por lo que esta previsión deberá actualizarse durante las próximas horas.

La evolución también contempla una rápida intensificación. Para el 22 de septiembre podría alcanzar la categoría 1 y posteriormente convertirse en huracán categoría 3. Para las primeras horas del 23 de septiembre, el pronóstico contempla que llegue a categoría 4.

Por ello, aunque actualmente no se proyecta un impacto directo en tierra, las autoridades mantienen bajo vigilancia el sistema debido a los efectos que puede generar sobre las costas, incluso si su centro permanece mar adentro.

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¿Polo podría convertirse en huracán categoría 4?

Sí. El pronóstico contempla que Polo alcance la categoría 4 durante las primeras horas del 23 de septiembre, cuando se encuentre frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

En ese momento, el sistema podría registrar vientos sostenidos de alrededor de 215 km/h y rachas de hasta 260 km/h. Posteriormente, podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 230 km/h y rachas de 280 km/h.

El pronóstico contempla que Polo mantenga una intensidad cercana a categoría 4 mientras avanza frente a las costas de Michoacán y Jalisco entre el 23 y el 26 de septiembre.

Que Polo alcance esa intensidad no significa necesariamente que vaya a tocar tierra. Por ahora, la trayectoria proyectada mantiene al ciclón sobre el océano. Sin embargo, cualquier cambio en su desplazamiento podría modificar el escenario, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales.

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Estados afectados por las fuertes lluvias

Aunque el centro de Polo se mantiene sobre el océano, sus bandas nubosas y la circulación del sistema pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano, según informa el SSN.

Oaxaca: en la costa y el sur del estado se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, además de oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.

Guerrero y Michoacán: en las zonas costeras y del sur se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, acompañadas de oleaje de entre 2 y 3 metros.

Jalisco y Colima: en el este y sur de Jalisco, así como en Colima, se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros y mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros.

Además, se contemplan rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas costeras de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Estas condiciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves, particularmente en regiones donde la lluvia sea persistente o el suelo se encuentre saturado.

Recomendaciones ante la llegada de Polo

Aunque por ahora no se prevé un impacto directo de Polo en tierra, las autoridades recomiendan no bajar la guardia. La trayectoria y la intensidad de un ciclón tropical pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

En las zonas costeras, se recomienda evitar acercarse al mar y atender las restricciones que establezcan las autoridades para actividades marítimas. La navegación deberá tomar precauciones ante el incremento del oleaje y las condiciones de viento.

En tierra, durante las lluvias intensas es importante mantenerse alejado de ríos, arroyos, zonas inundables y laderas, donde pueden presentarse crecidas repentinas, desbordamientos o deslaves.

La recomendación principal es seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Cualquier cambio en la trayectoria de Polo podría modificar las zonas bajo riesgo.

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Florence

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