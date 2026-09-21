Tormenta Polo se convertiría en huracán categoría 4: trayectoria, estados afectados y qué hacer ante el ciclón

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta Polo?

Durante la mañana del lunes, la tormenta tropical Polo se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 7 km/h. Su centro se localiza aproximadamente a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

El sistema registra vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 105 km/h y, de acuerdo con el pronóstico, continuará avanzando frente a las costas del Pacífico mexicano, principalmente frente a Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Por el momento, no se prevé que Polo toque tierra directamente en México. El pronóstico indica que el ciclón se mantendría sobre el océano mientras bordea la costa del Pacífico; sin embargo, su trayectoria puede cambiar conforme avance, por lo que esta previsión deberá actualizarse durante las próximas horas.

La evolución también contempla una rápida intensificación. Para el 22 de septiembre podría alcanzar la categoría 1 y posteriormente convertirse en huracán categoría 3. Para las primeras horas del 23 de septiembre, el pronóstico contempla que llegue a categoría 4.

Por ello, aunque actualmente no se proyecta un impacto directo en tierra, las autoridades mantienen bajo vigilancia el sistema debido a los efectos que puede generar sobre las costas, incluso si su centro permanece mar adentro.