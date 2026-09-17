La Ciudad de México quedó marcada por dos grandes sismos ocurridos un 19 de septiembre, separados por 32 años. Aunque ambos forman parte de la memoria de la capital, las condiciones que rodearon cada terremoto fueron distintas y ayudan a entender por qué sus efectos no fueron iguales.
Para encontrar la diferencia hay que mirar más allá del momento en que comenzó a temblar.
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Una mañana de 1985 y una tarde de 2017: ¿a qué hora fueron los temblores del 19 de septiembre?
A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 golpeó al país. El movimiento había comenzado unos segundos antes y su origen se encontraba aproximadamente a 400 kilómetros de la Ciudad de México, en las costas del Pacífico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo sitúa en Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas, mientras que publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo ubican en las costas de Michoacán.
Pasaron 32 años hasta que otro 19 de septiembre volvió a sacudir al centro del país. A las 13:14 horas de 2017, un sismo de magnitud 7.1 tuvo su origen en los límites de Morelos y Puebla, mucho más cerca de la capital.
En 1985, el movimiento ocurrió por el choque y desplazamiento de las placas de Cocos y Norteamericana, mientras que el terremoto de 2017 se produjo dentro de la propia placa de Cocos. La distancia entre cada punto de origen y la capital modificó el recorrido de las ondas antes de que llegaran a las zonas urbanas.
Cuánto duró el terremoto de 1985 y cuánto el de 2017
El terremoto de 1985 tuvo una duración de dos minutos mientras que en 2017 fue de minuto y medio.
Buena parte de la destrucción de 1985 se concentró en zonas de la Ciudad de México construidas sobre antiguos lagos. Las condiciones del suelo hicieron que el movimiento aumentara, particularmente en edificios de entre ocho y 15 pisos.
En 2017 ocurrió algo diferente. Sobre suelo firme, los edificios de entre dos y ocho pisos registraron movimientos más fuertes que en 1985; sobre suelo blando, los mayores movimientos se observaron en construcciones de entre 10 y 15 pisos.
Qué zonas resultaron afectadas y cuántos inmuebles se dañaron en cada sismo
En 1985, los efectos alcanzaron una superficie cercana a 800,000 kilómetros cuadrados y provocaron daños importantes en el entonces Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Colima y Michoacán. Dentro de la capital, el impacto fue especialmente severo en zonas como el Centro Histórico, Tlatelolco, Santa María la Ribera, Guerrero, Doctores, Roma, Obrera, Condesa y Narvarte.
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En 2017, las principales afectaciones se concentraron en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.
¿Cuántos muertos hubo en cada sismo?
En cuanto a las víctimas, el gobierno reconoció entre 6,000 y 7,000 fallecidos por el sismo de 1985, mientras que la CEPAL contabilizó 26,000 y organizaciones de damnificados calcularon 35,000.
Para 2017, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó 369 fallecidos a nivel nacional: 228 en la capital, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.
Cerca de 30,000 viviendas del Distrito Federal quedaron destruidas o tuvieron que ser demolidas en 1985, mientras otras 60,000 sufrieron daños de distinta gravedad. Alrededor de 3,300 edificios de gran dimensión también resultaron afectados.
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Entre los inmuebles que se derrumbaron o quedaron gravemente dañados estuvieron el Hotel Regis, el Hospital Juárez, el Centro Médico, el edificio Nuevo León de Tlatelolco y las instalaciones de Televisa en avenida Chapultepec. También quedaron afectadas redes de agua y electricidad, centrales telefónicas, carreteras, escuelas, hospitales, bancos y comercios.
Para 2017, Presidencia contabilizó 180,731 viviendas afectadas en ocho estados, aunque los conteos variaron entre autoridades federales y gobiernos locales. En la Ciudad de México se registraron 38 derrumbes según el gobierno capitalino, mientras una investigación académica contabilizó 46 edificios derrumbados.
Un estudio encontró que 91% de los edificios que se derrumbaron en la capital durante 2017 habían sido construidos antes de 1985. Más del 60% correspondían a edificios con pisos planos y columnas de concreto reforzado, frente a 43.3% de los inmuebles derrumbados en 1985 con esa misma característica.
Entre ambos terremotos también cambió la forma de enfrentar el riesgo de un sismo. En 1985 no existían sistemas de alerta sísmica como los desarrollados posteriormente; para 2017 ya había sistemas de alerta y reglas de construcción actualizadas. Sin embargo, una parte importante de los edificios que se derrumbaron en el segundo terremoto había sido construida antes de 1985.