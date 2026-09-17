Una mañana de 1985 y una tarde de 2017: ¿a qué hora fueron los temblores del 19 de septiembre?

(Gaceta UNAM)

A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 golpeó al país. El movimiento había comenzado unos segundos antes y su origen se encontraba aproximadamente a 400 kilómetros de la Ciudad de México, en las costas del Pacífico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo sitúa en Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas, mientras que publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo ubican en las costas de Michoacán.

Pasaron 32 años hasta que otro 19 de septiembre volvió a sacudir al centro del país. A las 13:14 horas de 2017, un sismo de magnitud 7.1 tuvo su origen en los límites de Morelos y Puebla, mucho más cerca de la capital.

En 1985, el movimiento ocurrió por el choque y desplazamiento de las placas de Cocos y Norteamericana, mientras que el terremoto de 2017 se produjo dentro de la propia placa de Cocos. La distancia entre cada punto de origen y la capital modificó el recorrido de las ondas antes de que llegaran a las zonas urbanas.

Cuánto duró el terremoto de 1985 y cuánto el de 2017

El terremoto de 1985 tuvo una duración de dos minutos mientras que en 2017 fue de minuto y medio.



La ciudad no se movió igual en los dos terremotos

Buena parte de la destrucción de 1985 se concentró en zonas de la Ciudad de México construidas sobre antiguos lagos. Las condiciones del suelo hicieron que el movimiento aumentara, particularmente en edificios de entre ocho y 15 pisos.

En 2017 ocurrió algo diferente. Sobre suelo firme, los edificios de entre dos y ocho pisos registraron movimientos más fuertes que en 1985; sobre suelo blando, los mayores movimientos se observaron en construcciones de entre 10 y 15 pisos.

Qué zonas resultaron afectadas y cuántos inmuebles se dañaron en cada sismo

En 1985, los efectos alcanzaron una superficie cercana a 800,000 kilómetros cuadrados y provocaron daños importantes en el entonces Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Colima y Michoacán. Dentro de la capital, el impacto fue especialmente severo en zonas como el Centro Histórico, Tlatelolco, Santa María la Ribera, Guerrero, Doctores, Roma, Obrera, Condesa y Narvarte.