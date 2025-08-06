Comando Norte de EU toma control de 51 kilómetros en la frontera con México

Con el objetivo de vigilar y detener migrantes, el Comando Norte de los Estados Unidos opera en 51 kilómetros de la frontera con México.

La autoridad señaló en un comunicado que el Departamento de la Marina designó la nueva Área de Destrucción de la Frontera (NDA) en Arizona para fortalecer la seguridad fronteriza.

“Los miembros del servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur (JTF-SB), ahora están operando en el Área de Defensa Nacional de Yuma (YNDA) con autoridades de apoyo de seguridad de la instalación y son responsables de las operaciones en el NDA, incluyendo patrullaje, detención temporal de personal no autorizado, mantenimiento, construcción y mejora de la barrera fronteriza existente y planificada en el NDA”, indicó en un comunicado.