Beca Benito Juárez para preparatoria abre registro en septiembre y estos son los requisitos para inscribirse

Estos son los requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez
Para solicitar la beca, el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico. A continuación, se enlistan los requisitos completos:
Del estudiante:
- CURP
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Puedes consultar la CCT de tu plantel aquí .
- Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.
- Si es menor de edad, deberá proporcionar los datos de su madre, padre o tutor.
De la madre, padre o tutor:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico, aunque este dato es opcional
- Identificación oficial digitalizada, que puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.
Cómo registrarse paso a paso a la beca Benito Juárez
El registro comienza con el acceso a Llave MX y continúa con la captura de los datos del estudiante. En caso de que quien solicite la beca sea menor de edad, también deberán registrarse los datos de su madre, padre o tutor.
1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX desde becabenitojuarez.gob.mx .
2. Registra tus datos como estudiante.
3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor.
4. Descarga tu comprobante de registro.
5. La información ingresará a una etapa de validación para continuar con el proceso.
Jóvenes Escribiendo el Futuro abre su registro
El registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará el 18 de septiembre y permanecerá abierto hasta el día 30.
La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de educación superior que cursan una licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.
El programa contempla un apoyo de 5,800 pesos bimestrales.
¿Cómo registrarme para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?
1. Ingresar a la página del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior)