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México

Beca Benito Juárez para preparatoria abre registro en septiembre y estos son los requisitos para inscribirse

La convocatoria establece qué estudiantes pueden solicitar los 1,900 pesos bimestrales y qué datos debes tener listos antes de comenzar el trámite.
jue 17 septiembre 2026 04:44 PM
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Dos estudiantes de preparatoria sentadas y rodeadas de más estudiantes muestran la tarjeta en la que reciben el pago de la beca Benito Juárez.
Cada programa establece condiciones distintas para determinar quién puede acceder al apoyo y cómo debe realizar su solicitud. (Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez abre su registro en septiembre y no es el único programa de Becas para el Bienestar que recibe solicitudes durante este periodo

Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra también tienen fechas de inscripción en septiembre, por lo que te decimos la fecha de registro, los requisitos y dónde inscribirse al programa.

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Estos son los requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez

Para solicitar la beca, el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico. A continuación, se enlistan los requisitos completos:

Del estudiante:

- CURP

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Puedes consultar la CCT de tu plantel aquí .

- Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.

- Si es menor de edad, deberá proporcionar los datos de su madre, padre o tutor.

De la madre, padre o tutor:

- CURP

- Número de celular

- Correo electrónico, aunque este dato es opcional

- Identificación oficial digitalizada, que puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

Cómo registrarse paso a paso a la beca Benito Juárez

El registro comienza con el acceso a Llave MX y continúa con la captura de los datos del estudiante. En caso de que quien solicite la beca sea menor de edad, también deberán registrarse los datos de su madre, padre o tutor.

1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX desde becabenitojuarez.gob.mx .

2. Registra tus datos como estudiante.

3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor.

4. Descarga tu comprobante de registro.

5. La información ingresará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

Mujer de la tercera edad con cara sonriente mostrando su tarjeta de la pensión para adultos mayores dentro de un Banco del Bienestar.
México

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abre su registro

El registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará el 18 de septiembre y permanecerá abierto hasta el día 30.

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de educación superior que cursan una licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

El programa contempla un apoyo de 5,800 pesos bimestrales.

¿Cómo registrarme para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

1. Ingresar a la página del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior)

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2. Ingresa CURP y correo electrónico.

3. Contraseña (que sea fácil de recordar y mayor a 6 caracteres).

4. Captura el código CAPTCHA que te proporcione el sitio web.

5. Haz clic en registrarse, hasta que aparezca la leyenda “Tu CURP ya ha sido registrada con esta dirección de correo“.

Debes ingresar todos los datos escolares que te pida el SUBES y en el apartado de "Solicitar mi Beca", el portal web te dará un acuse con tu número de folio.

Gertrudis Bocanegra también tendrá registro este mes

La Beca Gertrudis Bocanegra tendrá su periodo de registro del 21 al 30 de septiembre. En esta convocatoria podrán solicitar el apoyo estudiantes de universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.

El programa está dirigido a estudiantes de educación superior y contempla 1,900 pesos bimestrales para contribuir con sus gastos de transporte.

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Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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