¡Viva México… y los memes! Miguel Hidalgo y el pozole protagonizan las bromas del 15 de septiembre

Uno de los protagonistas habituales es el pozole, platillo que para muchos representa una parte indispensable de la celebración. Los memes suelen retratar la emoción de quienes esperan la cena del 15 de septiembre , pero también las consecuencias de repetir varias veces el plato.

A la comida se suma el tequila, otra referencia recurrente en las publicaciones de los internautas. El tradicional caballito, el limón y la advertencia de "solo uno" aparecen constantemente en contenidos que hacen referencia a las celebraciones que pueden prolongarse hasta la madrugada.

*15 de septiembre*



Todos los hombres hoy en el trabajo: pic.twitter.com/3lR5lGYKt1 — Diego (@DiegOrtiz_26) September 15, 2026





“Nadie puede estar tan despierto tan temprano un 15 de septiembre”



Yo: pic.twitter.com/H4WUwMwZrw — El Guarromántico (@Guarromantico_) September 15, 2026

Ya casi está el pozole por si le quieren caer al rato. pic.twitter.com/Sx0DNX1hFA — El Guarromántico (@Guarromantico_) September 15, 2026





De Miguel Hidalgo a los memes

Los personajes de la Independencia de México tampoco escapan al humor de las redes. Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y otros protagonistas de la historia nacional son utilizados para crear imágenes que mezclan acontecimientos históricos con situaciones de la vida cotidiana.

La figura de Hidalgo es particularmente recurrente debido a su relación con el inicio de la lucha independentista y con la ceremonia del Grito que se conmemora cada año.

Los usuarios toman fotografías, escenas de películas, personajes animados y referencias de la cultura popular para adaptarlos al ambiente de la noche mexicana.

Don Miguel Hidalgo preparando el pozole para dar el Grito de Independencia hoy #15DeSeptiembre 🇲🇽🔔 pic.twitter.com/cmrovTsHUf — ༺🄷🄰🄽🄽🅈༻ (@Collins_Yupi) September 15, 2026









Del Grito a las redes sociales

La celebración también genera memes alrededor del momento en que las familias y amigos se reúnen frente al televisor o siguen en internet la ceremonia oficial del Grito de Independencia.

Este año, la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México está programada para las 23:00 horas y tendrá como parte de los festejos un concierto de Intocable, además de presentaciones de agrupaciones y mariachis.