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México

¡Viva México… y los memes! Miguel Hidalgo y el pozole protagonizan las bromas del 15 de septiembre

El pozole, el tequila, las reuniones familiares y el tradicional Grito de Independencia son algunos de los protagonistas de los memes que usuarios comparten este 15 de septiembre en redes sociales.
mar 15 septiembre 2026 04:01 PM
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En la imagen, dividida en tres, se observan memes sobre el 15 de septiembre: un gatito con sombrero, a Homero Simpson comiendo pozole y a un Pokemon a punto de echarse también un pozole.
Los memes inundaron las redes sociales en las últimas horas. (Fotos: Especiales )

El 15 de septiembre no solo es una de las fechas más importantes del calendario mexicano; también es una oportunidad para que el ingenio de los usuarios de redes sociales convierta las Fiestas Patrias en toda clase de memes.

Cada año, conforme se acerca la noche del Grito de Independencia, Facebook, X, Instagram, TikTok y WhatsApp comienzan a llenarse de imágenes, videos y frases relacionadas con la celebración. La comida, las bebidas, las reuniones familiares y hasta los gastos de la noche mexicana se convierten en material para el humor digital.

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Uno de los protagonistas habituales es el pozole, platillo que para muchos representa una parte indispensable de la celebración. Los memes suelen retratar la emoción de quienes esperan la cena del 15 de septiembre , pero también las consecuencias de repetir varias veces el plato.

A la comida se suma el tequila, otra referencia recurrente en las publicaciones de los internautas. El tradicional caballito, el limón y la advertencia de "solo uno" aparecen constantemente en contenidos que hacen referencia a las celebraciones que pueden prolongarse hasta la madrugada.



De Miguel Hidalgo a los memes

Los personajes de la Independencia de México tampoco escapan al humor de las redes. Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y otros protagonistas de la historia nacional son utilizados para crear imágenes que mezclan acontecimientos históricos con situaciones de la vida cotidiana.

La figura de Hidalgo es particularmente recurrente debido a su relación con el inicio de la lucha independentista y con la ceremonia del Grito que se conmemora cada año.

Los usuarios toman fotografías, escenas de películas, personajes animados y referencias de la cultura popular para adaptarlos al ambiente de la noche mexicana.


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Del Grito a las redes sociales

La celebración también genera memes alrededor del momento en que las familias y amigos se reúnen frente al televisor o siguen en internet la ceremonia oficial del Grito de Independencia.

Este año, la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México está programada para las 23:00 horas y tendrá como parte de los festejos un concierto de Intocable, además de presentaciones de agrupaciones y mariachis.

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Pero mientras en las plazas se preparan los festejos, en internet los usuarios tienen su propia celebración: transformar cualquier situación relacionada con el 15 de septiembre en una imagen, video o frase que pueda convertirse en viral.

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Fiestas Patrias memes Noticias virales

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