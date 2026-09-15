El resultado coloca a la presidenta de México por encima de Nayib Bukele, de El Salvador, quien obtuvo 66.2% de imagen positiva, y de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, con 53.6%.

Más allá del primer puesto, uno de los datos relevantes de la medición es el movimiento que tuvo la aprobación mexicana en apenas un mes. Sheinbaum pasó de 66.5 a 69%, mientras su desaprobación se ubicó en 28.3%. El 2.7% restante correspondió a personas que respondieron que no sabían o no contestaron.

La medición de septiembre muestra un escenario con diferencias importantes entre los mandatarios latinoamericanos. Bukele, quien registró 68.7% en agosto, descendió 2.5 puntos y quedó detrás de Sheinbaum.

El tercer sitio es para De la Espriella, con 53.6% de valoración positiva y 41.6% negativa. El presidente colombiano asumió el cargo el 7 de agosto, por lo que septiembre representa uno de los primeros cortes de opinión pública de su administración.



Luis Abinader, de República Dominicana, protagonizó el mayor avance mensual entre los mandatarios incluidos: pasó de 48.1% a 50.8%, un incremento de 2.7 puntos.

En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, tuvo la caída más pronunciada. Su aprobación pasó de 50.5% en agosto a 41.6% en septiembre, una pérdida de 8.9 puntos porcentuales.

Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, registró 48.5% de aprobación y 49.2% de percepción negativa, después de retroceder 3.4 puntos frente a agosto. Daniel Noboa, de Ecuador, quedó en 47.4%, mientras Santiago Peña, de Paraguay, obtuvo 45.5%.