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México

Sheinbaum sube a 69% de aprobación y deja atrás a Bukele en ranking de presidentes latinoamericanos

La ranking de CB Global Data revela un cambio en la cima: Sheinbaum llegó a 69% de aprobación y dejó a Bukele en el segundo puesto con 66.2%.
mar 15 septiembre 2026 10:47 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe a los asistentes de la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Hay un fondo blanco con rosas pintadas.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina del 14 de septiembre pasado en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Claudia Sheinbaum cerró la primera mitad de septiembre con un respaldo ciudadano de 69%, suficiente para ocupar el primer lugar del ranking regional de presidentes elaborado por CB Global Data .

La cifra no solo la mantiene en la parte alta de la medición: también representa un avance de 2.5 puntos respecto de agosto, cuando registró 66.5%

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El resultado coloca a la presidenta de México por encima de Nayib Bukele, de El Salvador, quien obtuvo 66.2% de imagen positiva, y de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, con 53.6%.

Más allá del primer puesto, uno de los datos relevantes de la medición es el movimiento que tuvo la aprobación mexicana en apenas un mes. Sheinbaum pasó de 66.5 a 69%, mientras su desaprobación se ubicó en 28.3%. El 2.7% restante correspondió a personas que respondieron que no sabían o no contestaron.

La medición de septiembre muestra un escenario con diferencias importantes entre los mandatarios latinoamericanos. Bukele, quien registró 68.7% en agosto, descendió 2.5 puntos y quedó detrás de Sheinbaum.

El tercer sitio es para De la Espriella, con 53.6% de valoración positiva y 41.6% negativa. El presidente colombiano asumió el cargo el 7 de agosto, por lo que septiembre representa uno de los primeros cortes de opinión pública de su administración.

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Luis Abinader, de República Dominicana, protagonizó el mayor avance mensual entre los mandatarios incluidos: pasó de 48.1% a 50.8%, un incremento de 2.7 puntos.

En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, tuvo la caída más pronunciada. Su aprobación pasó de 50.5% en agosto a 41.6% en septiembre, una pérdida de 8.9 puntos porcentuales.

Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, registró 48.5% de aprobación y 49.2% de percepción negativa, después de retroceder 3.4 puntos frente a agosto. Daniel Noboa, de Ecuador, quedó en 47.4%, mientras Santiago Peña, de Paraguay, obtuvo 45.5%.

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Nasry Asfura, de Honduras, registró 43.2% de apoyo. Más abajo aparecieron José Antonio Kast, de Chile, con 42.9%; Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41.6%; Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37.7%; y Javier Milei, de Argentina, con 35.5%.

Metodología del ranking de presidentes de Latinoamérica

CB Global Data realizó el trabajo de campo entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre personas mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos.

La cantidad de entrevistas osciló entre 3,225 y 4,271 casos por país. El estudio reportó márgenes de error de entre ±1.5% y ±1.7%, con un nivel de confianza de 95%.

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El top 10 de presidentes de Latinoamérica. La mandataria mexicana ocupa el primer puesto. (Captura de pantalla del ranking de CB Global Data)

Claudia Sheinbaum

Es una científica, académica y política que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México. Llegó al cargo el 1 de octubre de 2024 como representante del partido Morena, después de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde posteriormente realizó una maestría y un doctorado relacionados con la Ingeniería en Energía. Su preparación profesional estuvo vinculada especialmente con temas ambientales y energéticos.

También participó en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas.

Su acercamiento a la política comenzó desde su etapa universitaria, cuando participó en movimientos estudiantiles de la UNAM durante la década de 1980. Posteriormente, en el 2000, inició su trayectoria dentro del servicio público al desempeñarse como secretaria del Medio Ambiente del entonces Distrito Federal.

Entre 2015 y 2017 fue jefa delegacional de Tlalpan y en 2018 fue elegida como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera mujer electa para dirigir la capital del país. Permaneció en este puesto hasta 2023, cuando dejó el cargo para participar en el proceso que culminó con su candidatura presidencial.

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Claudia Sheinbaum America Latina

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