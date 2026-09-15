De Kabah a Los Tigres del Norte: ¿quiénes estarán en las alcaldías hoy, 15 de septiembre 2026?

Septiembre es uno de los meses en donde la algarabía de los mexicanos se enaltece por los festejos tradicionales del 15 y 16 de septiembre, día del inicio de la Independencia, uno de los eventos históricos más relevantes del país, por lo que en las diversas alcaldías de la CDMX ya se alistan los festejos con banderas, adornos de los colores patrios y el anuncio de la presentación de grupos musicales
Este 2026, será el segundo grito que entonará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los asistentes a la plancha, en donde también se anunció la presentación delgrupo Intocable a partir de las 19:00 horas.
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Álvaro Obregón
Los festejos iniciarán a partir de las 12:00 horas del martes 15 de septiembre con la presentación de grupos famosos en los 90, entre quienes se encuentran JNS, Kabah, Caló, Mercurio, Erick Rubín.
Y para quienes gusten del baile, se presentará la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.
La cita es en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.
Azcapotzalco
En esta alcaldía el llamado es a participar en el tradicional desfile que se tiene previsto desde las 10:00 horas sobre avenida Azcapotzalco. La convocatoria está abierta hasta el viernes 11 de septiembre para las escuelas, organizaciones públicas y privadas, empresas, deportistas y la comunidad chintolola en general.
Benito Juárez
Se presentará Alex Syntek a partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida División del Norte 1611, esquina con avenida Municipio Libre (Eje 7 Sur), colonia Santa Cruz Atoyac.
También se presentará Diego Shoening y Baxter.
Coyoacán
A las 16:00 horas se tiene previsto la presentación de la Banda Sinfónica de Coyoacán.
A las 17:00 horas, una imitadora de Jenny Rivera.
A las 18:00 horas el Mariachi gallos de México.
Y después del Grito de Independencia, la presentación del grupo Merenglass.
Cuajimalpa
En la alcaldía Cuajimalpa la programación iniciará a las 18:00 horas. Se presentará Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Carro Show, entre otros.
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Cuauhtémoc
La alcaldía informó en un comunicado que tendrá como invitados a Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5, además de feria, música, sorpresas y actividades para disfrutar en familia en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Gustavo A. Madero
Desde las 12:00 horas habrá talleres, conciertos musicales entre otras actividades. Además de las presentaciones de La Maldita Vecindad, Luis R Conriquez y la Sonora Santanera a partir de las 19:00 horas.
El alcalde de la demarcación Janecarlo Lozano llamó a los ciudadanos a asistir con ropa cómoda y no llevar drogas, alcohol, armas.
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Miguel Hidalgo
Los festejos arrancarán desde las 15:00 horas en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida Parque Lira número 94, colonia Observatorio. Se presentarán mariachis y grupos folclóricos. A las 19:00 horas se presentará el grupo Embajadores de la Cumbia Dinamita.
Los festejos se llevarán a cabo en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la avenida Río Churubusco y Calle Té S/N, colonia Gabriel Ramos Millán. Se presentará Edwin Luna, Adolescentes Orquesta y grupos regionales.
El grito de Independencia se prevé que lo realice la alcaldesa Lourdes Paz a las 23:00 horas.
Iztapalapa
Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona, serán los encargados de poner a bailar a los asistentes a esta alcaldía en donde los festejos arrancarán a las 15:30 horas en las explanada ubicada en Jardín Cuitláhuac – Aldama 63, esquina Ayuntamiento, San Lucas, Iztapalapa.
La Magdalena Contreras
Los festejos están previstos a partir de las 15:00 horas de este 15 de septiembre en San Bernabé Ocotepec, San Nicolás Totolapan, San jerónimo Lídice, Unidad Independencia y en la explanada de la alcaldia con la presentación de grupos de distintos géneros musicales, desde sonideros, hasta salsa.
Tláhuac
A las 18:00 horas se presentará el grupo Flores de México, a las 20:00 horas, el intérprete Edgar Jiménez. A las 21:00 horas, La Sonora Dinamita y a las 23:15, después del grito de Independencia, Vagón Chicano será el encarado del cierre de las celebraciones.
Hasta la publicación de esta nota, las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Coyoacán no habían difundido quiénes amenizarán las fiestas patrias.
Tlalpan
Los festejos se llevarán a cabo a partir de las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía con la presentación de El Mimoso y Calibre 50.
Milpa Alta
El salsero Víctor Manuelle se presentará en la alcaldía de la explanada ubicada sobre avenida México esquina Constitución, Barrio Los Ángeles.
Los Tigres del Norte serán los encargados de amenizar los festejos patrios en esta alcaldía a cargo de Evelyn Parra.
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Xochimilco
En la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida Guadalupe, colonia el Rosario, se presentará El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y el grupo de Norteño banda Los Mismos Reyes.
Debido a que en las plazas públicas acuden muchas personas se recomienda tener precauciones con los niños y adultas mayores, ya que por los tumultos pueden derivar en accidentes. Además, de seguir los avisos de Protección Civil y autoridades organizadoras de los eventos.