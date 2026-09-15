De Kabah a Los Tigres del Norte: ¿quiénes estarán en las alcaldías hoy, 15 de septiembre 2026?

Álvaro Obregón

Los festejos iniciarán a partir de las 12:00 horas del martes 15 de septiembre con la presentación de grupos famosos en los 90, entre quienes se encuentran JNS, Kabah, Caló, Mercurio, Erick Rubín.

Y para quienes gusten del baile, se presentará la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

La cita es en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.

Azcapotzalco

En esta alcaldía el llamado es a participar en el tradicional desfile que se tiene previsto desde las 10:00 horas sobre avenida Azcapotzalco. La convocatoria está abierta hasta el viernes 11 de septiembre para las escuelas, organizaciones públicas y privadas, empresas, deportistas y la comunidad chintolola en general.

Benito Juárez

Se presentará Alex Syntek a partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida División del Norte 1611, esquina con avenida Municipio Libre (Eje 7 Sur), colonia Santa Cruz Atoyac.

También se presentará Diego Shoening y Baxter.

Coyoacán

A las 16:00 horas se tiene previsto la presentación de la Banda Sinfónica de Coyoacán.

A las 17:00 horas, una imitadora de Jenny Rivera.

A las 18:00 horas el Mariachi gallos de México.

Y después del Grito de Independencia, la presentación del grupo Merenglass.

Cuajimalpa

En la alcaldía Cuajimalpa la programación iniciará a las 18:00 horas. Se presentará Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Carro Show, entre otros.

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Cuauhtémoc

La alcaldía informó en un comunicado que tendrá como invitados a Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5, además de feria, música, sorpresas y actividades para disfrutar en familia en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero

Desde las 12:00 horas habrá talleres, conciertos musicales entre otras actividades. Además de las presentaciones de La Maldita Vecindad, Luis R Conriquez y la Sonora Santanera a partir de las 19:00 horas.

El alcalde de la demarcación Janecarlo Lozano llamó a los ciudadanos a asistir con ropa cómoda y no llevar drogas, alcohol, armas.