¿Qué fue de “La Mataviejitas”?

Juana Barraza utiliza una silla de ruedas al interior del penal mexicano. (Foto: Especial )



La diputada Rebeca Peralta entregó artículos de limpieza personal y sillas de ruedas a varias internas. En fotografías que compartió se le ve conviviendo con Barraza.

¿Quién es Juana Barraza, La Mataviejitas?

Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Después de que su padre abandonara a su madre y se llevara a uno de sus hermanos, ambas se trasladaron a la Ciudad de México.

De acuerdo con su propio testimonio, durante su infancia sufrió maltrato por parte de su madre. Años después, señaló que un hombre identificado como José Lugo abusó sexualmente de ella entre los 12 y los 17 años. A los 13 años tuvo un aborto.

Su vida adulta también estuvo marcada por relaciones en las que, según su testimonio, sufrió engaños, violencia y maltrato. Finalmente decidió vivir únicamente con sus cuatro hijos. Uno de ellos murió a los 24 años durante una riña callejera.

A los 30 años comenzó una carrera como luchadora profesional bajo el nombre de “La Dama del Silencio”. Sin embargo, una lesión en la columna la obligó a retirarse después de que médicos le advirtieran que continuar en el cuadrilátero podía dejarla inválida. Posteriormente se desempeñó como promotora de lucha libre.

¿A cuántas personas mató La Mataviejitas?

La captura de Juana Barraza ocurrió en 2006, después del asesinato de Ana María, una mujer adulta mayor que vivía en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las investigaciones, Barraza se acercó a la mujer cuando regresaba a su domicilio con bolsas y le ofreció ayudarla a llevarlas hasta su casa. Una vez dentro del departamento, le dijo que realizaba trabajos de lavado y planchado. Luego la asesinó.