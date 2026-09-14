¿Qué fue de “La Mataviejitas”?

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas” , reapareció públicamente en un video difundido por la diputada local Rebeca Peralta, del Partido Verde, durante una visita al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
En las imágenes, Barraza aparece en silla de ruedas y agradece a la legisladora por los apoyos entregados a las internas, entre ellos despensas. Actualmente la mujer tiene 68 años de edad y cumple su condena por el asesinato de mujeres a principios de siglo en la capital mexicana.
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La diputada Rebeca Peralta entregó artículos de limpieza personal y sillas de ruedas a varias internas. En fotografías que compartió se le ve conviviendo con Barraza.
¿Quién es Juana Barraza, La Mataviejitas?
Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Después de que su padre abandonara a su madre y se llevara a uno de sus hermanos, ambas se trasladaron a la Ciudad de México.
De acuerdo con su propio testimonio, durante su infancia sufrió maltrato por parte de su madre. Años después, señaló que un hombre identificado como José Lugo abusó sexualmente de ella entre los 12 y los 17 años. A los 13 años tuvo un aborto.
Su vida adulta también estuvo marcada por relaciones en las que, según su testimonio, sufrió engaños, violencia y maltrato. Finalmente decidió vivir únicamente con sus cuatro hijos. Uno de ellos murió a los 24 años durante una riña callejera.
A los 30 años comenzó una carrera como luchadora profesional bajo el nombre de “La Dama del Silencio”. Sin embargo, una lesión en la columna la obligó a retirarse después de que médicos le advirtieran que continuar en el cuadrilátero podía dejarla inválida. Posteriormente se desempeñó como promotora de lucha libre.
¿A cuántas personas mató La Mataviejitas?
La captura de Juana Barraza ocurrió en 2006, después del asesinato de Ana María, una mujer adulta mayor que vivía en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con las investigaciones, Barraza se acercó a la mujer cuando regresaba a su domicilio con bolsas y le ofreció ayudarla a llevarlas hasta su casa. Una vez dentro del departamento, le dijo que realizaba trabajos de lavado y planchado. Luego la asesinó.
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Barraza huyó del lugar, pero fue detenida luego de una breve persecución, cuando un joven que vivía con la víctima llegó al domicilio y encontró a la mujer muerta.
Su detención coincidió con el perfil de la persona que las autoridades buscaban por una serie de asesinatos de mujeres adultas mayores y que los medios habían bautizado como “La Mataviejitas”.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le atribuyó su primer feminicidio en la década de 1990. Finalmente, el Juzgado 67 Penal del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla la condenó a 759 años de prisión por el homicidio de 16 mujeres adultas mayores.