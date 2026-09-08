Calendario de pagos Bienestar del 8 al 11 de septiembre: cuándo cae el depósito a adultos mayores según su apellido

Calendario de pagos Bienestar del 8 al 11 de septiembre

Los pagos de este bimestre se realizan entre el martes 1 y viernes 25 de septiembre. Los beneficiarios que reciben la dispersión esta semana son:

- G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

- H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

- L: viernes 11 de septiembre

El calendario contempla algunos grupos de letras que comparten fecha o abarcan dos jornadas.



Calendario de pagos bienestar septiembre 2026

Para los beneficiarios que aún no reciben el depósito, todavía quedan varias fechas. El calendario para lo que resta de septiembre queda de la siguiente manera:

- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

- N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

- P, Q: viernes 18 de septiembre

- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

Adultos Mayores, Mujeres y otros programas reciben el depósito

Durante esta dispersión se entregarán recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de otros apoyos que utilizan el mismo calendario de pagos.

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.