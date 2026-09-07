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México

Pensión Bienestar de septiembre 2026: calendario de pagos por apellido y cuánto reciben los beneficiarios

Beneficiarios recibirán el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Conoce el calendario completo y la fecha asignada según la inicial del apellido.
lun 07 septiembre 2026 10:58 AM
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Mujer de la tercera edad con cara sonriente mostrando su tarjeta de la pensión para adultos mayores dentro de un Banco del Bienestar.
El calendario de pagos Bienestar del mes ya está disponible. (Víctor Lamoyi/Facebook)

Septiembre trae un nuevo depósito para quienes reciben la pensión Bienestar, pero la fecha no será igual para todos los beneficiarios.

Adultos Mayores y Mujeres están incluidos en esta entrega correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, cuyos depósitos comenzaron el 1 de septiembre. Para identificar cuándo llegará el dinero a cada persona, es necesario revisar un dato específico de su apellido.

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Calendario de pagos Bienestar para septiembre

Los depósitos se realizan entre el martes 1 y el viernes 25 de septiembre. Para identificar el día que corresponde, las personas beneficiarias deben ubicar letra inicial de su primer apellido:

- A: martes 1 de septiembre

- B: miércoles 2 de septiembre

- C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

- D, E, F: lunes 7 de septiembre

- G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

- H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

- L: viernes 11 de septiembre

- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

- N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

- P, Q: viernes 18 de septiembre

- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

El calendario contempla algunos grupos de letras que comparten fecha o abarcan dos jornadas.

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Adultos Mayores, Mujeres y otros programas reciben el depósito

Durante esta dispersión se entregarán recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de otros apoyos que utilizan el mismo calendario de pagos.

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.

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- Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos en la mayoría de los casos.

El dinero estará disponible desde el día del depósito

Una vez realizado el depósito, los recursos pueden utilizarse o retirarse desde ese mismo día. No es necesario acudir inmediatamente a sacar el dinero de la cuenta, por lo que cada persona puede disponer de los recursos de acuerdo con sus necesidades.

Los pagos se realizan directamente mediante el Banco del Bienestar, como parte del esquema de entrega directa de los Programas para el Bienestar. La dispersión no contempla intermediarios y el calendario permite identificar previamente cuándo corresponde el depósito según la inicial del primer apellido.

¿Cómo revisar mi saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?

A través de la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

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Fondo-de-pensiones-para-el-bienestar Pensiones y asistencia social

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