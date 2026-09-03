“El Amarillo”, el presunto operador de “Los Rusos” en Acapulco que fue detenido en Puebla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “El Amarillo” era considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia relacionados con esta estructura criminal.

¿Qué qué se le acusa a “El Amarillo”?

De acuerdo con la información oficial difundida tras el operativo, Govén Ulisses “N” está relacionado con actividades delictivas de alto impacto, entre ellas extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, además del tráfico y distribución de drogas.

Las autoridades lo ubicaban principalmente en Acapulco, una zona donde “Los Rusos” mantienen presencia y donde su actividad delictiva es objeto de investigaciones de las instituciones federales.

Durante la intervención en Puebla también fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

La captura de “El Amarillo”

García Harfuch detalló que el seguimiento a “El Amarillo” se construyó mediante trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

El Centro Nacional de Inteligencia aportó información al proceso, mientras que las autoridades de Puebla y Guerrero participaron en la coordinación del despliegue.

Después de la captura, las investigaciones continuaron con cateos realizados de manera simultánea en distintos puntos de la zona, con el objetivo de obtener más elementos sobre la estructura criminal y las actividades atribuidas al detenido.