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México

“El Amarillo”, el presunto operador de “Los Rusos” en Acapulco que fue detenido en Puebla

Las autoridades atribuyen a “El Amarillo” un papel relevante dentro de una célula de “Los Rusos”, a la que relacionan con violencia, extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
jue 03 septiembre 2026 12:15 PM
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A la izquierda el rostro de Govén Ulisses “N”, “El Amarillo”, con los ojos cubiertos de negro tras su detención. A lado derecho, un militar sostiene su arma junto a una patrulla de la SSPC.
Govén Ulisses “N”, “El Amarillo”, fue detenido en Puebla, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública. (SSPC)

Govén Ulisses, “El Amarillo” o “El Gobén”, señalado por autoridades federales como presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos” , fue detenido este jueves en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en Puebla, durante un operativo federal que también dejó dos presuntos escoltas bajo custodia.

El detenido era considerado un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia de esta organización, con operaciones principalmente en Acapulco, Guerrero. Las autoridades lo relacionan con delitos como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “El Amarillo” era considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia relacionados con esta estructura criminal.

¿Qué qué se le acusa a “El Amarillo”?

De acuerdo con la información oficial difundida tras el operativo, Govén Ulisses “N” está relacionado con actividades delictivas de alto impacto, entre ellas extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, además del tráfico y distribución de drogas.

Las autoridades lo ubicaban principalmente en Acapulco, una zona donde “Los Rusos” mantienen presencia y donde su actividad delictiva es objeto de investigaciones de las instituciones federales.

Durante la intervención en Puebla también fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

La captura de “El Amarillo”

García Harfuch detalló que el seguimiento a “El Amarillo” se construyó mediante trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

El Centro Nacional de Inteligencia aportó información al proceso, mientras que las autoridades de Puebla y Guerrero participaron en la coordinación del despliegue.

Después de la captura, las investigaciones continuaron con cateos realizados de manera simultánea en distintos puntos de la zona, con el objetivo de obtener más elementos sobre la estructura criminal y las actividades atribuidas al detenido.

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¿Quiénes son “Los Rusos”?

Las autoridades identifican a “Los Rusos” como una organización vinculada con una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, conocida como “La Mayiza” o “Los Mayos”. Su liderazgo es atribuido a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.

La organización tiene presencia en distintos puntos del noroeste y el Pacífico mexicano. Entre las actividades que se le atribuyen se encuentran el tráfico de drogas y armas, además de otros delitos asociados a la operación de grupos criminales.

La captura de “El Amarillo” en Puebla también ocurre después de otros golpes contra integrantes o redes relacionadas con “Los Rusos”. Entre ellos destaca un decomiso reportado recientemente en Mexicali , Baja California, donde autoridades aseguraron alrededor de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes, según las autoridades, a millones de dosis.

Govén Ulisses permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica. Las acusaciones en su contra corresponden a señalamientos de las autoridades y deberán ser acreditadas ante las instancias judiciales correspondientes.

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Violencia Omar García Harfuch

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