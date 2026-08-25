Emma Coronel cuenta cómo conoció a ''El Chapo'' y revela detalles de su boda

“Me fui a sentar yo y al ratito fue él”, relató al recordar aquel primer encuentro.

Coronel también habló de los detalles que el capo tenía con ella. Entre ellos mencionó los arreglos florales que le enviaba y recordó un cumpleaños que pasó en la sierra, bajo una fuerte lluvia que impedía el paso de cualquier medio de transporte.

🔴Emma Coronel habló sobre las consecuencias de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán y aseguró que su matrimonio la llevó a una prisión de máxima seguridad en EU.



“Él me arrastró a ese mundo”, dijo durante un stream. pic.twitter.com/uJ8IFDU262 — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2026

Contó que aquella noche, debido a las condiciones del clima, Guzmán no pudo llegar personalmente, pero le hizo llegar una grabación con las tradicionales Mañanitas alrededor de las 10 de la noche.

Para Coronel, sin embargo, el mayor regalo que tuvo durante su relación con Guzmán fueron sus hijas, las gemelas que ambos tuvieron.

Joaquín Guzmán es uno de los criminales más famosos de México. (Foto: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro )

La boda del ''Chapo'' Guzmán

Emma Coronel relató que ella y Guzmán se conocieron en el rancho La Angostura, en Durango, y que posteriormente tuvieron una boda privada, a la que acudieron únicamente personas cercanas a la pareja.

De acuerdo con el relato de Coronel, ella tenía 18 años cuando se casó con Guzmán, quien entonces tenía 50 años. “Me casé en mi cumpleaños 18”, recordó durante la transmisión.

La relación comenzó años antes de que Guzmán fuera condenado en Estados Unidos. Coronel había sido coronada en 2006 como reina de la Feria del Café y la Guayaba, en Canelas, Durango, y fue entonces cuando conoció al líder del Cártel de Sinaloa.