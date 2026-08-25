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México

Emma Coronel cuenta cómo conoció a ''El Chapo'' y revela detalles de su boda

La esposa de Joaquín Guzmán Loera contó en un stream cómo fue el primer encuentro entre ambos, su boda cuando tenía 18 años y algunos de los detalles que el capo tuvo con ella.
mar 25 agosto 2026 07:31 PM
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Emma Coronel participó en un stream, donde contó detalles sobre su vida con 'El Chapo'.
Emma Coronel, esposa del 'Chapo' Guzmán, vive en Estados Unidos. (Foto: Especial )

Emma Coronel Aispuro contó cómo conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera , exlíder del Cártel de Sinaloa, y recordó algunos de los momentos que marcaron su vida junto al capo mexicano, desde los detalles de su boda y los gestos que él tenía con ella.

Durante un stream, Coronel contó que conoció a Guzmán Loera en un baile. Ambos estaban acompañados por otras personas, pero en un momento quedaron frente a frente. Ella aseguró que él interpretó que le había sonreído, aunque nunca aclaró si aquella sonrisa había sido para él.

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“Me fui a sentar yo y al ratito fue él”, relató al recordar aquel primer encuentro.

Coronel también habló de los detalles que el capo tenía con ella. Entre ellos mencionó los arreglos florales que le enviaba y recordó un cumpleaños que pasó en la sierra, bajo una fuerte lluvia que impedía el paso de cualquier medio de transporte.

Contó que aquella noche, debido a las condiciones del clima, Guzmán no pudo llegar personalmente, pero le hizo llegar una grabación con las tradicionales Mañanitas alrededor de las 10 de la noche.

Para Coronel, sin embargo, el mayor regalo que tuvo durante su relación con Guzmán fueron sus hijas, las gemelas que ambos tuvieron.

Presentacion Chapo Guzman
Joaquín Guzmán es uno de los criminales más famosos de México. (Foto: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro )

La boda del ''Chapo'' Guzmán

Emma Coronel relató que ella y Guzmán se conocieron en el rancho La Angostura, en Durango, y que posteriormente tuvieron una boda privada, a la que acudieron únicamente personas cercanas a la pareja.

De acuerdo con el relato de Coronel, ella tenía 18 años cuando se casó con Guzmán, quien entonces tenía 50 años. “Me casé en mi cumpleaños 18”, recordó durante la transmisión.

La relación comenzó años antes de que Guzmán fuera condenado en Estados Unidos. Coronel había sido coronada en 2006 como reina de la Feria del Café y la Guayaba, en Canelas, Durango, y fue entonces cuando conoció al líder del Cártel de Sinaloa.

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Después de casarse, se trasladó a Culiacán y comenzó a estudiar Ciencias de la Comunicación. En 2011 se convirtió en madre de gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe, nacidas en California.

Emma Coronel, detenida en EU

Años después, la vida de Coronel cambió radicalmente. En febrero de 2021 fue detenida en Virginia, Estados Unidos, acusada de participar en una organización dedicada al tráfico de drogas y de haber colaborado en la fuga de Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, ocurrida en julio de 2015.

En junio de ese año, Coronel se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones con propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Las autoridades estadounidenses la sentenciaron a tres años de prisión en una institución federal de baja seguridad en California. La condena contemplaba que recuperaría su libertad en febrero de 2024, tomando en cuenta el tiempo que había permanecido detenida antes de recibir sentencia.

Sin embargo, su permanencia en prisión se redujo. En 2022, su condena fue modificada y posteriormente pasó a un régimen de confinamiento comunitario en una casa de transición de Long Beach, California, como parte de su proceso de reinserción.

Finalmente, tras aproximadamente dos años bajo custodia, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó su liberación.

La salida de prisión

Durante el stream, al recordar su propia experiencia con las autoridades estadounidenses, Coronel contó que cuando llegó a Estados Unidos fue detenida directamente en el avión y que los agentes la hicieron bajar por una puerta distinta.

También describió como “muy desesperante” el periodo en el que una persona permanece detenida sin saber cuánto tiempo pasará en prisión.

Tras su liberación, Coronel quedó sujeta a un periodo de libertad condicional de 48 meses. Durante ese tiempo debía permanecer dentro del distrito judicial que le fuera asignado y notificar a las autoridades cualquier cambio de domicilio o empleo.

Su salida de prisión marcó una nueva etapa para Coronel, quien durante años estuvo vinculada públicamente con la figura de Guzmán, actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

En el stream, al hablar de aquellos años, Coronel también hizo referencia al peso de la exposición pública: cuando una persona se convierte en figura pública, dijo, cualquier persona puede hablar de ella o hacer afirmaciones sobre su vida.

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