Emma Coronel cuenta cómo conoció a ''El Chapo'' y revela detalles de su boda

Después de casarse, se trasladó a Culiacán y comenzó a estudiar Ciencias de la Comunicación. En 2011 se convirtió en madre de gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe, nacidas en California.
Emma Coronel, detenida en EU
Años después, la vida de Coronel cambió radicalmente. En febrero de 2021 fue detenida en Virginia, Estados Unidos, acusada de participar en una organización dedicada al tráfico de drogas y de haber colaborado en la fuga de Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, ocurrida en julio de 2015.
En junio de ese año, Coronel se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones con propiedades pertenecientes a un narcotraficante.
Las autoridades estadounidenses la sentenciaron a tres años de prisión en una institución federal de baja seguridad en California. La condena contemplaba que recuperaría su libertad en febrero de 2024, tomando en cuenta el tiempo que había permanecido detenida antes de recibir sentencia.
Sin embargo, su permanencia en prisión se redujo. En 2022, su condena fue modificada y posteriormente pasó a un régimen de confinamiento comunitario en una casa de transición de Long Beach, California, como parte de su proceso de reinserción.
Finalmente, tras aproximadamente dos años bajo custodia, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó su liberación.
La salida de prisión
Durante el stream, al recordar su propia experiencia con las autoridades estadounidenses, Coronel contó que cuando llegó a Estados Unidos fue detenida directamente en el avión y que los agentes la hicieron bajar por una puerta distinta.
También describió como “muy desesperante” el periodo en el que una persona permanece detenida sin saber cuánto tiempo pasará en prisión.
Tras su liberación, Coronel quedó sujeta a un periodo de libertad condicional de 48 meses. Durante ese tiempo debía permanecer dentro del distrito judicial que le fuera asignado y notificar a las autoridades cualquier cambio de domicilio o empleo.
Su salida de prisión marcó una nueva etapa para Coronel, quien durante años estuvo vinculada públicamente con la figura de Guzmán, actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
En el stream, al hablar de aquellos años, Coronel también hizo referencia al peso de la exposición pública: cuando una persona se convierte en figura pública, dijo, cualquier persona puede hablar de ella o hacer afirmaciones sobre su vida.