¿Ya viste la nueva credencial del INE? Revisa si la tuya todavía sirve para votar

Actualmente, los modelos I y J, G y H, y E y F forman parte de las credenciales vigentes.

Los modelos A, B, C y D, todos correspondientes a diseños anteriores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ya no son válidos.

Así es la nueva credencial del INE

Los modelos I y J, emitidos a partir de junio de 2026, son los diseños más recientes.

Una de sus características más visibles está en la esquina superior izquierda del frente tiene un semicírculo, diseñado para que las personas con discapacidad visual puedan orientar la tarjeta mediante el tacto.

En la parte superior derecha puede aparecer de manera visible la palabra “INDÍGENA” o “AFROMEXICANA”, así como “GÉNERO NB” para personas no binarias.

Otro elemento de seguridad es la llamada imagen fantasma, la cual es una fotografía pequeña y difusa ubicada en el lado derecho del frente de la credencial, formada mediante patrones de microtexto variable con información del titular.

La nueva credencial incorpora elementos de seguridad e inclusión, pero su llegada no significa que todas las identificaciones con diseños anteriores deban renovarse. (INE)

En el reverso aparecen tres códigos QR, dos permiten verificar la autenticidad mediante la aplicación del INE y el tercero es de acceso abierto para consultar servicios.

Modelos vigentes de tu INE para votar

Los modelos G y H, emitidos a partir de diciembre de 2019, también siguen siendo válidos. Una de sus características más fáciles de reconocer es que la firma digitalizada aparece al frente, debajo de la fotografía principal.

En la parte posterior tiene dos códigos QR y en el frente tiene un holograma dinámico u OVD, un elemento que parece cambiar de color.

Si tu credencial tiene estas características, no significa que esté vencida solamente porque no tenga el nuevo diseño de 2026, por lo que puedes acudir a votar con esta en las elecciones de 2027.

¿Tienes una credencial más antigua? Puede seguir siendo válida

Los modelos E y F también se encuentran entre las credenciales vigentes, estas credenciales fueron emitidas a partir de julio de 2014 y febrero de 2016, respectivamente.

Son particularmente importantes porque marcaron el cambio del nombre de la institución, ya que por primera vez apareció “Instituto Nacional Electoral” en el encabezado, en lugar del antiguo IFE.