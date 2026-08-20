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México

¿Ya viste la nueva credencial del INE? Revisa si la tuya todavía sirve para votar

La nueva credencial incorpora elementos de seguridad e inclusión, pero su llegada no significa que todas las identificaciones con diseños anteriores deban renovarse.
jue 20 agosto 2026 06:27 PM
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Revisar el modelo y la fecha de vigencia permite saber si es necesario renovar la credencial.
Revisar el modelo y la fecha de vigencia permite saber si es necesario renovar la credencial. (Expansión/Meta AI)

La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) cambió de diseño y desde junio de 2026 comenzó a emitir el modelo más reciente, que incorpora nuevos elementos de seguridad.

Por eso, antes de buscar una nueva cita para renovar tu identificación, puedes revisar qué modelo tienes y si todavía es válido para votar y como identificación oficial.

¿Cómo saber si mi credencial del INE todavía sirve?

El INE divide sus credenciales en dos grandes grupos: vigentes, que pueden utilizarse para votar y como identificación oficial, y no vigentes, que ya perdieron su validez.

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Actualmente, los modelos I y J, G y H, y E y F forman parte de las credenciales vigentes.

Los modelos A, B, C y D, todos correspondientes a diseños anteriores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ya no son válidos.

Así es la nueva credencial del INE

Los modelos I y J, emitidos a partir de junio de 2026, son los diseños más recientes.

Una de sus características más visibles está en la esquina superior izquierda del frente tiene un semicírculo, diseñado para que las personas con discapacidad visual puedan orientar la tarjeta mediante el tacto.

En la parte superior derecha puede aparecer de manera visible la palabra “INDÍGENA” o “AFROMEXICANA”, así como “GÉNERO NB” para personas no binarias.

Otro elemento de seguridad es la llamada imagen fantasma, la cual es una fotografía pequeña y difusa ubicada en el lado derecho del frente de la credencial, formada mediante patrones de microtexto variable con información del titular.

La nueva credencial incorpora elementos de seguridad e inclusión, pero su llegada no significa que todas las identificaciones con diseños anteriores deban renovarse.
La nueva credencial incorpora elementos de seguridad e inclusión, pero su llegada no significa que todas las identificaciones con diseños anteriores deban renovarse. (INE)

En el reverso aparecen tres códigos QR, dos permiten verificar la autenticidad mediante la aplicación del INE y el tercero es de acceso abierto para consultar servicios.

Modelos vigentes de tu INE para votar

Los modelos G y H, emitidos a partir de diciembre de 2019, también siguen siendo válidos. Una de sus características más fáciles de reconocer es que la firma digitalizada aparece al frente, debajo de la fotografía principal.

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En la parte posterior tiene dos códigos QR y en el frente tiene un holograma dinámico u OVD, un elemento que parece cambiar de color.

Si tu credencial tiene estas características, no significa que esté vencida solamente porque no tenga el nuevo diseño de 2026, por lo que puedes acudir a votar con esta en las elecciones de 2027.

¿Tienes una credencial más antigua? Puede seguir siendo válida

Los modelos E y F también se encuentran entre las credenciales vigentes, estas credenciales fueron emitidas a partir de julio de 2014 y febrero de 2016, respectivamente.

Son particularmente importantes porque marcaron el cambio del nombre de la institución, ya que por primera vez apareció “Instituto Nacional Electoral” en el encabezado, en lugar del antiguo IFE.

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Una forma de reconocerlas es buscar la firma digitalizada en la parte trasera, a diferencia de los otros modelos que la tienen al frente.

Estas credenciales ya no son válidas

Si tu plástico todavía dice “INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”, debes revisar el modelo, porque las credenciales A, B, C y D ya perdieron su vigencia.

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Modelo D

Fue emitido a partir de 2013 y puede reconocerse porque todavía lleva el nombre “INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” en la parte superior. En el reverso tiene un pequeño código QR en la parte superior derecha, junto al logotipo del IFE, además de un código de barras.

Modelo C

Comenzó a emitirse a partir de septiembre de 2008, lo que más la distingue es un kinegrama, un círculo holográfico brillante que cambia de color y se encuentra parcialmente sobre la zona de la fotografía y la firma.

Modelo B

Este diseño comenzó a utilizarse a partir de 2002, la firma se realizaba físicamente con bolígrafo y la huella del pulgar también quedó plasmada con tinta negra sobre el plástico. En el reverso aparece una franja negra asociada al código de barras, utilizada como filtro infrarrojo.

Modelo A

Es el más antiguo de los modelos señalados por el INE y comenzó a emitirse a partir de 1992. Se reconoce fácilmente por un sello circular metálico tridimensional colocado en la parte frontal izquierda. Tiene una fotografía física que fue colocada sobre el plástico, conserva la firma y la huella dactilar plasmadas físicamente con tinta en el reverso.

Las credenciales A, B, C y D corresponden a diseños anteriores del IFE y ya perdieron su validez, mientras que los modelos E, F, G y H siguen vigentes.
Las credenciales A, B, C y D corresponden a diseños anteriores del IFE y ya perdieron su validez, mientras que los modelos E, F, G y H siguen vigentes. (INE)

¿Tengo que cambiar mi INE si no tiene el nuevo diseño?

Que el INE haya comenzado a emitir los modelos I y J desde junio de 2026 no significa que todas las credenciales con diseños anteriores hayan dejado de funcionar.

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Los modelos E, F, G y H continúan dentro del grupo de credenciales vigentes. En cambio, los modelos A, B, C y D ya no tienen validez.

Así que la forma más rápida de saber si necesitas renovar tu identificación es revisar el diseño que tienes actualmente y determinar a qué modelo corresponde, además debes verificar la vigencia que tiene en la parte de frente, muchas de ellas pueden caducar este 2026, por lo que es necesario hacer una cita para la renovación de esta identificación oficial.

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