El regreso a clases está aquí y estos son los próximos puentes del ciclo escolar

Después de varias semanas de vacaciones, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán este lunes 31 de agosto a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

Mientras familias y alumnos se preparan para volver a la rutina, también existe la duda de cuándo será el primer puente o periodo vacacional que tendrán los estudiantes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.