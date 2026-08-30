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México

El regreso a clases está aquí y estos son los próximos puentes del ciclo escolar

El calendario escolar contempla suspensiones, reuniones de Consejo Técnico y periodos vacacionales durante los próximos meses.
dom 30 agosto 2026 06:42 PM
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Septiembre tendrá el primer día de suspensión, pero noviembre traerá el primer fin de semana largo para los estudiantes.

Después de varias semanas de vacaciones, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán este lunes 31 de agosto a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

Mientras familias y alumnos se preparan para volver a la rutina, también existe la duda de cuándo será el primer puente o periodo vacacional que tendrán los estudiantes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.

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El calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El primer descanso llegará en septiembre

Los estudiantes no tendrán que esperar demasiado para su primer día de suspensión. El miércoles 16 de septiembre de 2026 está marcado como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México.

Esto significa que después de regresar a clases el lunes 31 de agosto, los alumnos tendrán poco más de dos semanas de actividades escolares antes de volver a tener un día sin clases.

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Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto. (Fernando Carranza / Cuartoscuro)

El calendario oficial de la SEP contempla otros días de suspensión de labores durante el ciclo escolar, por lo que conviene tenerlos presentes desde ahora para organizar actividades familiares, viajes o simplemente anticipar los días en que los estudiantes permanecerán en casa.

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¿Cuáles serán los siguientes días sin clases?

Después del 16 de septiembre, el calendario establece más suspensiones de labores docentes.

En noviembre, habrá suspensión el lunes 16, relacionada con la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo cual, será el primer fin de semana largo en este ciclo escolar.

Para enero de 2027, están marcados como suspensión de labores el viernes 1 y miércoles 6 de enero.

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En febrero habrá suspensión el lunes 1 de febrero, mientras que en marzo será el lunes 15 de marzo. Para mayo está contemplada otra suspensión el miércoles 5 de mayo.

Puentes y reuniones de Consejo Técnico

El calendario también contempla las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornadas en las que no hay clases para los estudiantes de educación básica.

La primera será el viernes 25 de septiembre, apenas unas semanas después del regreso a clases.

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Después están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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