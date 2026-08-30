Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

IAVE, PASE o Televía, las diferencias de TAG´s en México y cómo funcionan

El Gobierno federal busca que la mayoría de los usuarios de carreteras y autopistas del país ya no paguen en efectivo y en su lugar usen el TAG. Estas son las empresas que tienen permiso y cómo funcionan.
dom 30 agosto 2026 09:20 AM
Añadir Expansión Política en Google
Casetas en una carretera de México en donde hay dos carros pasando.jpg
En la país se busca que los automovilistas usen solo TAG al transitar por las carreteras y autopistas del país. (Foto: Facebook Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos)

El Gobierno federal busca que en todas las carreteras y autopistas del país se paguen las cuotas sin el uso de efectivo, por lo que los automovilistas deben contar el TAG que es un dispositivo electrónico que se coloca en el parabrisas del vehículo y que lee una antena lectora instalada en la plaza de cobro. El sistema identifica el dispositivo y registra el cruce para realizar el cobro electrónico.

Dependiendo de lo constante que sean los viajes por la red carretera, se recomienda la compra con algunas de las empresas que tienen permiso de operar.

Publicidad

¿Cómo funciona?

Este sistema permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de una transacción física. Se basa en tecnología de comunicación remota, la cual permite realizar la transferencia de manera automática y sin que el vehículo tenga que detenerse por completo, asegurando una velocidad constante del flujo vehicular.

El telepeaje funciona electrónicamente entre un pórtico (estructura metálica de tres piezas) que se encuentra en la autopista, el cual en su parte superior posee un dispositivo de lectura electrónica (Antena), y un TAG (transponder) el cual va adherido en el parabrisas del vehículo. Este dispositivo recibe y envía información al pasar por debajo del pórtico.

La barrera o flecha, permite el paso del vehículo una vez realizada la validación del TAG y el registro del tránsito detectado por la gestión de la antena.

¿Cómo elegir?

Existen cinco operadores de TAG en el país: IAVE, PASE, TeleVía, ViaPass y EasyTrip, su características principales es que son interoperables, es decir, cualquiera funciona en casi todas las casetas del país derivado de acuerdos entre operadores.

Algunos tienen funciones extra como estacionamientos integrados o el pago de segundos pisos como los que existen en la CDMX.

IAVE es el medio electrónico de pago con la más amplia cobertura de las carreteras del país y que son operadas por Capufe. Tiene un costo de 94 pesos.

La compra del TAG de IAVE comienza en línea, en el siguiente enlace: https://iave.capufe.gob.mx/TiendaIAVE/#

A las personas que deseen adquirirlo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- Por el momento, solo se aceptan pagos con tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express.

- Únicamente hay entrega de dispositivos en Unidades Regionales, Plazas de Cobro y Oficinas Centrales, las cuales están indicadas en la sección de Puntos de Entrega.

- El tiempo de disponibilidad de los dispositivos en el punto de entrega es de 2 días hábiles a partir de realizar su compra, esto en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.

- Presentar la orden de compra impresa al recoger sus dispositivos.

Publicidad

TAG TeleVía: Funciona tanto en autopistas y carreteras federales además de estacionamientos de centros comerciales, segundos pisos y vialidades urbanas. Tiene un costo de 150 pesos.

Se vende en tiendas de conveniencia como: Oxxo, 7-eleven, etc. Tenemos más de 44,000 puntos de venta y recarga, consulta las tiendas donde encuentras Tag TeleVía. En el siguiente enlace se pueden encontrar los puntos de venta: https://www.televia.com.mx/tag-televia/contratacion/puntos-de-venta

Además de los tramos carreteros, funciona en el Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Poniente, Libramiento Elevado Puebla, autopista Amozoc-Perote y autopista Saltillo Monterrey, de acuerdo a su página oficial.

Leer más:

casetas dinero recaudado 2
Tendencias

¿Qué hacen con el dinero de las casetas? Así se reparte lo que pagas en las autopistas

TAG PASE

Se puede comprar en tiendas y establecimientos autorizados como Oxxo, 7Eleven, Office Depot, Farmacias del Ahorro, etcétera, con un precio de 150 pesos. El Tag que se vende es únicamente para vehículos particulares, no para transporte pesado.

TAG ViaPass

En su página oficial detalla que la venta de TAG´s es tanto para vehículos ligeros como pesados siempre y cuando tengan las siguientes características: el parabrisas tenga algo de inclinación y esté libre de sombras, biseles, copetes, cajas voladas o algún objeto que obstruya la visibilidad del dispositivo hacia el lector. Tiene un costo de 120 pesos.

“Es una tarjeta electrónica, del tamaño aproximado a una tarjeta de crédito, se coloca permanentemente mediante un soporte autoadhesivo en el parabrisas de su vehículo, de 4 a 5 cm debajo del espejo retrovisor”, recomienda el operador.

Publicidad

TAG Easytrip

En su página oficial detalla que tanto la calcomanía como la tarjeta rígida tienen un precio de 130 pesos. La rígida puede colocarse y desmontarse para llevar a cualquier lugar.

"Es ideal para los que comparten un automóvil con amigos y familiares o cuentan con diferentes automóviles", asegura en su pagina oficial.

Se vende en diferentes establecimiento como Oxxo, Neto, Liverpool, Suburbia, etcétera, además de que se puede realizar la recarga de saldo tanto de manera electrónica como en diferentes establecimientos .

Tags

Carretera Red de Carreteras de Occidente

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad