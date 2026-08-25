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México

Mara Lezama reconoce viajes en aviones privados, pero niega uso de dinero público

Mara Lezama aseguró que sus viajes en aviones privados respondieron a motivos familiares y negó que los haya pagado con recursos públicos.
mar 25 agosto 2026 01:25 PM
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María Elena Lezama, gobernadora de Quintana Roo, durante su intervención en la conferencia del pueblo realizada en la entidad.
La gobernadora Mara Lezama dijo que, en los traslados relacionados con sus funciones como servidora pública, su actuación se ajustó a los principios y normas de gobierno. (Cuartoscuro)

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció que realizó viajes en aviones privados, pero aseguró que no fueron pagados con recursos públicos.

La mandataria morenista respondió así a los cuestionamientos surgidos tras una investigación periodística sobre los viajes al extranjero realizados por ella y personas de su círculo familiar entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

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“En su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, afirmó Lezama en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La gobernadora sostuvo que los viajes respondieron a sus responsabilidades como servidora pública y a la necesidad de combinar éstas con su papel como madre. También rechazó la cantidad de viajes que se difundieron públicamente y consideró que la cifra no corresponde con la realidad.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible”, señaló.

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De acuerdo con la información publicada previamente, entre los registros migratorios de Lezama, su esposo Omar Terrazas García, sus hijos, su hermano y el entonces funcionario estatal Eugenio “Gino” Segura se contabilizaron 605 entradas y salidas del país durante el periodo referido.

De esos movimientos, 283 correspondieron a vuelos privados, según la investigación. Lezama también negó que viajó con Segura y calificó como “totalmente falsa” la información que sostiene que ambos compartieron vuelos.

“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar”, afirmó.

La gobernadora agregó que, en los traslados relacionados con sus funciones como servidora pública, su actuación se ajustó a los principios y normas de gobierno .

Sheinbaum pide aclarar viajes

La respuesta de Lezama ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidiera aclarar las condiciones en las que se realizaron los viajes.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que correspondía a la gobernadora explicar si utilizó aeronaves privadas, quién cubrió los traslados y bajo qué condiciones.

Sheinbaum evitó asumir una postura sobre los señalamientos y señaló que primero debía conocerse la versión de la gobernadora sobre la información difundida. “Porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto es cierto o no”, agregó.

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