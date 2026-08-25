Mara Lezama reconoce viajes en aviones privados, pero niega uso de dinero público

“En su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, afirmó Lezama en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La gobernadora sostuvo que los viajes respondieron a sus responsabilidades como servidora pública y a la necesidad de combinar éstas con su papel como madre. También rechazó la cantidad de viajes que se difundieron públicamente y consideró que la cifra no corresponde con la realidad.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible”, señaló.

De acuerdo con la información publicada previamente, entre los registros migratorios de Lezama, su esposo Omar Terrazas García, sus hijos, su hermano y el entonces funcionario estatal Eugenio “Gino” Segura se contabilizaron 605 entradas y salidas del país durante el periodo referido.

De esos movimientos, 283 correspondieron a vuelos privados, según la investigación. Lezama también negó que viajó con Segura y calificó como “totalmente falsa” la información que sostiene que ambos compartieron vuelos.

“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar”, afirmó.

La gobernadora agregó que, en los traslados relacionados con sus funciones como servidora pública, su actuación se ajustó a los principios y normas de gobierno .

En torno a la información sobre vuelos privados y viajes al extranjero, que se ha dado a conocer, como siempre apegada a la verdad, me permito informar:

Derivado de mis responsabilidades como servidora pública en la que estoy comprometida al cien por ciento y al rol como madre… — Mara Lezama (@MaraLezama) August 25, 2026

Sheinbaum pide aclarar viajes

La respuesta de Lezama ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidiera aclarar las condiciones en las que se realizaron los viajes.