Quintana Roo va por diversificar su economía con Distrito Financiero en Cancún

“La verdad es que hemos tenido gran respuesta de empresas, entre ellas, una firma muy importante a nivel internacional hospitalaria, una escuela, un instituto de gran prestigio nivel”, adelantó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se realizó en Benito Juárez, Quintana Roo, la gobernadora detalló que el Distrito Financiero contará con estímulos federales, estatales y municipales, entre ellos al predial y al Impuesto Sobre la Nómina.

Detalló que aunque para Quintana Roo una de sus vocaciones económicas es el turismo, la apuesta es diversificar su actividad económica.

“Si bien es cierto la industria turística es la más importante en Quintana Roo, es también buscar una diversificación porque tenemos un lugar neurálgico, hablando de Cancún en la zona norte que estará este polo, que es un distrito financiero y tecnológico. Es utilizar esta geolocalización y la posibilidad de esta diversificación así que vamos muy avanzados”, añadió.

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El Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún se desarrollará en un polígono propiedad pública de Quintana Roo contará con un marco regulatorio transparente y competitivo. Tiene como potencial atraer hasta 1,300 millones de dólares en la próxima década.