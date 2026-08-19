La contienda política rumbo a 2027 con miras a la gubernatura de Quintana Roo se encuentra en medio de la polémica luego de una investigación reveló estrechos lazos entre Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por las autoridades como operador financiero de alto nivel de la denominada "Mafia Rumana".
Alejandro Arcos Romero, de operador financiero de la Mafia Rumana a colaborador de Marín Mollinedo
El nexo con el líder de la Mafia Rumana
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , Arcos Romero es uno de los artífices de la estructura financiera de la Mafia Rumana encabezada por Florian Tudor, detenido en mayo de 2021 con fines de extradición, a solicitud del Gobierno de Rumania, acusado de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
En ese entonces, el canciller Marcelo Ebrard prometió que la entrega a Rumania sería “muy rápida”, sin embargo, con amparos y estrategias legales el proceso se encuentra detenido y el presunto jefe de la organización criminal sigue preso en México.
La relación de Arcos Romero con Rafael Marín
Mexicanos Contra la Corrupción señala que Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo como secretario particular, en su primera gestión al frente de la ANAM, de diciembre de 2022 a junio de 2023, pese a que entonces las autoridades federales ya lo identificaban como miembro de ese grupo delictivo.
Ahora, de cara al proceso electoral de 2027, Arcos Romero no solo funge como colaborador cercano y secretario particular de facto de Marín Mollinedo, también mantiene una participación activa en la logística de su proyecto político.
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En mayo de 2026, Arcos Romero actuó formalmente como representante de Mollinedo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar el registro de la marca "Rafa Marín", maniobra perfilada dentro de sus actividades de posicionamiento político en la entidad.
Además se le ha captado en varios videos difundidos como parte de la campaña interna del partido, acompañando a Marín Mollinedo, y en los que aparece como parte del séquito que le escolta.
La sombra de la red criminal de Florian Tudor
Según la investigación, el nombre de Alejandro Enrique Arcos Romero está documentado en las investigaciones que las autoridades mexicanas y el gabinete de seguridad del Gobierno Federal iniciaron desde 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo masivo de cuentas bancarias pertenecientes a una veintena de empresas y personas físicas asociadas a la red de la Mafia Rumana en Cancún.
En ese entonces, se dio a conocer que dicha red criminal de ciudadanos rumanos estaba presuntamente relacionada también con políticos del PRI y del PAN.
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El líder de la banda era Florian Tudor, "Tiburón", un hombre rumano de negocios que residía en Cancún y operaba desde 2014 en destinos turísticos de México, quien además presuntamente saqueó más de 1,200 millones de dólares a través de una red de cajeros equipados con dispositivos para copiar los datos de tarjetas bancarias.
En dicho expediente, la UIF ubicó a Arcos Romero como uno de los dos principales operadores financieros del grupo delictivo, pues, para blanquear las millonarias ganancias, él habría ayudado en la constitución de al menos 14 empresas fachada que sirvieron para realizar cuantiosas inversiones en el sector inmobiliario y en la industria de los casinos.
Alejandro Arcos, militante de Morena
Cuestionada sobre la cercanía entre Arcos Romero con Marín Mollinedo, Ariadna Montiel, líder de Morena afirmó que Arcos no es militante del partido y sostuvo que corresponde a las autoridades investigar cualquier posible delito.
Respecto al impacto que los señalamientos sobre Arcos Romero puedan tener sobre el partido o sobre las aspiraciones políticas de Marín Mollinedo, la dirigente rechazó que el caso "salpique" a la agrupación política, pues, dijo, el señalado no forma parte de la militancia.
"Este señor no es militante de Morena. Si hay una investigación que la haya y si hay que sancionar a alguien que lo sancionen, del partido que sea, pero tampoco vamos a aceptar que por una investigación de un servidor público específico tengamos que responder. Nosotros no respondemos sobre alguien que no participa en la actividad política de nuestro movimiento", dijo.
No obstante, este martes reconoció que permanece registrado como militante desde 2013 y aseguró que el caso fue remitido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para revisar el estatus y determinar medidas.
"Nos reportó el coordinador del Padrón que estaba afiliado desde 2013, como en el inicio. No tenemos el refrendo, pero está porque está desde el 2013. Y nosotros no bajamos a la gente, sino manifiesta su intención de no estar", afirmó.