El nexo con el líder de la Mafia Rumana

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , Arcos Romero es uno de los artífices de la estructura financiera de la Mafia Rumana encabezada por Florian Tudor, detenido en mayo de 2021 con fines de extradición, a solicitud del Gobierno de Rumania, acusado de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

En ese entonces, el canciller Marcelo Ebrard prometió que la entrega a Rumania sería “muy rápida”, sin embargo, con amparos y estrategias legales el proceso se encuentra detenido y el presunto jefe de la organización criminal sigue preso en México.

La relación de Arcos Romero con Rafael Marín

Mexicanos Contra la Corrupción señala que Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo como secretario particular, en su primera gestión al frente de la ANAM, de diciembre de 2022 a junio de 2023, pese a que entonces las autoridades federales ya lo identificaban como miembro de ese grupo delictivo.

Ahora, de cara al proceso electoral de 2027, Arcos Romero no solo funge como colaborador cercano y secretario particular de facto de Marín Mollinedo, también mantiene una participación activa en la logística de su proyecto político.

En mayo de 2026, Arcos Romero actuó formalmente como representante de Mollinedo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar el registro de la marca "Rafa Marín", maniobra perfilada dentro de sus actividades de posicionamiento político en la entidad.

Además se le ha captado en varios videos difundidos como parte de la campaña interna del partido, acompañando a Marín Mollinedo, y en los que aparece como parte del séquito que le escolta.