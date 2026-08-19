¿Qué pasa si no tomas tus vacaciones de ley por decisión propia o porque tu jefe no las autoriza según la LFT?

¿Qué dice la LFT sobre las vacaciones?

La LFT establece en sus artículos 76 al 81 los siguientes puntos clave:

Las personas trabajadoras con más de un año de servicios tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas. Este periodo en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables por el primer año.

Los días de vacaciones aumentarán en dos días laborales por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a un periodo de 20 días.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de trabajo. El empleador debe otorgarla dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año del trabajador que otorgó los servicios.

Casos especiales

En el caso de los menores de dieciocho años, el artículo 179 de la LFT contempla lo siguiente:

“Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de 18 días laborables, por lo menos”, se lee en el texto.

Trabajadores de temporada o discontinuos: Tienen derecho a vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año.

Entre las obligaciones del empleador se encuentra que los patrones deben entregar anualmente una constancia que indique la antigüedad del trabajador y el periodo de vacaciones que le corresponde.

Los trabajadores de tripulaciones aeronáuticas tienen derecho a 30 días de calendario anuales, no acumulables, que pueden aumentarse según la antigüedad, mientras que los trabajadores de buques tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborables, aumentando anualmente hasta 24, y posteriormente dos días cada cinco años.