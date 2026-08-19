¿Qué pasa si no tomas tus vacaciones de ley por decisión propia o porque tu jefe no las autoriza según la LFT?

Entre las prestaciones que obtienen los trabajadores formales en México están las vacaciones que regularmente se destinan para disfrutar de un periodo de descanso y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) tienen diversas especificaciones, además de que a partir de diciembre de 2022, las personas trabajadoras cuentan con un mínimo de 12 días de este periodo al cumplir el año de servicio, gracias a una reforma aprobada en la legislación laboral.
¿No tomaste tus vacaciones? Estas son las consecuencias que contempla la LFT para los trabajadores
¿Qué dice la LFT sobre las vacaciones?
La LFT establece en sus artículos 76 al 81 los siguientes puntos clave:
Las personas trabajadoras con más de un año de servicios tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas. Este periodo en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables por el primer año.
Los días de vacaciones aumentarán en dos días laborales por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a un periodo de 20 días.
A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de trabajo. El empleador debe otorgarla dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año del trabajador que otorgó los servicios.
Casos especiales
En el caso de los menores de dieciocho años, el artículo 179 de la LFT contempla lo siguiente:
“Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de 18 días laborables, por lo menos”, se lee en el texto.
Trabajadores de temporada o discontinuos: Tienen derecho a vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año.
Entre las obligaciones del empleador se encuentra que los patrones deben entregar anualmente una constancia que indique la antigüedad del trabajador y el periodo de vacaciones que le corresponde.
Los trabajadores de tripulaciones aeronáuticas tienen derecho a 30 días de calendario anuales, no acumulables, que pueden aumentarse según la antigüedad, mientras que los trabajadores de buques tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborables, aumentando anualmente hasta 24, y posteriormente dos días cada cinco años.
¿Qué pasa si no tomas tus vacaciones?
La LFT establece que las vacaciones son un derecho irrenunciable, por lo que el trabajador no puede sustituirlas por dinero ni renunciar a ellas de manera permanente. Sin embargo, esto no significa que los días puedan acumularse indefinidamente.
El artículo 79 de la LFT señala que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Es decir, el trabajador no puede decidir seguir laborando durante sus días de descanso a cambio de recibir un pago adicional por ellos.
Si el trabajador decide voluntariamente no tomar sus vacaciones dentro del periodo correspondiente, esos días no se convierten en una reserva que pueda guardar indefinidamente para utilizarlos en años posteriores. El derecho debe ejercerse dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral.
El artículo 81 establece que las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Una vez concluido ese plazo sin que se hayan otorgado, comienza a correr el periodo para que el trabajador pueda exigir legalmente el cumplimiento de este derecho.
Por ello, es importante distinguir entre no tomar las vacaciones por decisión propia y que el patrón impida tomarlas. En ambos casos existe un plazo para ejercer las acciones correspondientes, pero el trabajador no puede acumular vacaciones indefinidamente como si fueran días de descanso que se guardan automáticamente para el futuro.
Además, el artículo 516 establece el plazo general de prescripción de las acciones laborales. Esto significa que, si el trabajador deja pasar el periodo previsto por la ley sin reclamar, puede perder la posibilidad de exigir judicialmente ese derecho.
En otras palabras, las vacaciones no funcionan como un saldo que pueda acumularse año con año sin límite. El trabajador tiene derecho a disfrutarlas y el patrón tiene la obligación de concederlas dentro del plazo establecido por la LFT.
Multas por no dar vacaciones
Si un trabajador no toma sus vacaciones porque el patrón no las concede o permite que se compensen económicamente, el patrón incurre en una violación a la ley. Las sanciones previstas para el patrón que no cumpla con las disposiciones relativas a las vacaciones (artículo 76) van desde las 50 hasta las 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).
En este 2026, la sanción que se aplicaría iría de los 5,865 pesos, hasta los 29,327 pesos.
La única circunstancia en la que las vacaciones se pagan en dinero es cuando la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios o antes de que el trabajador haya podido disfrutar de su periodo de descanso acumulado. En este caso, el trabajador tiene derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados
¿Cuántas vacaciones te corresponden?
El artículo 76 detalla que las personas trabajadoras no podrán tener menos 12 días de vacaciones pagadas y “aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios.”
A partir del sexto año, el período aumentará en dos días cada cinco años. La siguiente tabla muestra cómo corresponde según el tiempo de trabajo:
¿Cuáles son los beneficios de tomar vacaciones?
La vida actual obliga a la mayoría de los trabajadores a estar en un ajetreo constante, por lo que tomar vacaciones de manera regular permite que se reduzca el cortisol, la hormona del estrés, por lo que las vacaciones disminuyen los niveles de ansiedad y permiten que el cerebro salga del estado de alerta constante.
Contrario a lo que pueda pensarse, no es necesario tomar unas largas vacaciones, un reciente estudio: " Necesito unas vacaciones: un metaanálisis sobre las vacaciones y el bienestar de los empleados ", arrojó que las llamadas “microvacaciones” —escapadas de 3 o 4 días— pueden producir mejoras inmediatas en el bienestar y ser incluso más efectivas si se repiten varias veces al año.