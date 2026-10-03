FDA cierra investigación de Cyclospora y señala a México, pero Cofepris dice que no hay pruebas del origen del brote

Ahora, el hallazgo permitió a la FDA establecer que el parásito estuvo presente en los ambientes donde se procesaba y cultivaba la lechuga.

La Secretaría de Salud mexicana respondió al cierre de las investigaciones y aseguró que "la información disponible no permite establecer, mediante evidencia analítica concluyente, que productos mexicanos fueron el origen de los brotes".

¿Qué encontró la FDA en Taylor Farms México?

La FDA encontró Cyclospora en dos muestras ambientales tomadas en México, lo que refuerza la conexión que ya existía por datos epidemiológicos y el rastreo de los alimentos con respecto a la lechuga contaminada.

Según la actualización de la FDA del 2 de octubre, una de las muestras positivas fue tomada de un tanque que contenía aguas residuales de salida de la planta de Taylor Farms en Guanajuato, México. La segunda muestra procedía de una zanja de drenaje, ubicada en el campo de un productor independiente de lechuga iceberg, contratado por la empresa.



La agencia, además, tomó muestras de agua, suelo, sedimentos y lechuga durante sus inspecciones en México y concluyó que existe relación directa entre la lechuga procesada por la instalación mexicana y el brote de ciclosporiasis registrado.

El parásito estaba presente en el entorno donde se cosechó y procesó el vegetal; sin embargo, la FDA no pudo determinar de manera concluyente la causa raíz exacta ni el punto específico donde se originó la contaminación del producto.

¿Qué dice Cofepris sobre el brote de diarrea explosiva?

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Salud y Cofepris subrayan que la propia autoridad estadounidense reconoció que actualmente no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.