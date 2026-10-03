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México

FDA cierra investigación de Cyclospora y señala a México, pero Cofepris dice que no hay pruebas del origen del brote

La FDA halló Cyclospora en dos muestras recogidas en México; Cofepris respondió que los hallazgos no prueban que los productos mexicanos sean responsables del brote.
sáb 03 octubre 2026 04:53 PM
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Imagen ilustrativa. Un campo de cultivo de lechuga en México.
La FDA divulgó que el ambiente de la planta de Taylor Farms México, empresa que exportó lechugas a Estados Unidos, estaba contaminado con Cyclospora, según evidenciaron dos muestras. (Foto ilustrativa). (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural/Cuartoscuro)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés) concluyó sus investigaciones sobre el brote de Cyclospora que provocó dos muertes en EU y reveló que encontró dos muestras positivas del parásito en instalaciones de México ligadas a la empresa de lechugas Taylor Farms.

El vínculo entre el brote y la lechuga de Taylor Farms se había sustentado gracias a entrevistas epidemiológicas con personas enfermas y el rastreo de los productos consumidos.

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Ahora, el hallazgo permitió a la FDA establecer que el parásito estuvo presente en los ambientes donde se procesaba y cultivaba la lechuga.

La Secretaría de Salud mexicana respondió al cierre de las investigaciones y aseguró que "la información disponible no permite establecer, mediante evidencia analítica concluyente, que productos mexicanos fueron el origen de los brotes".

¿Qué encontró la FDA en Taylor Farms México?

La FDA encontró Cyclospora en dos muestras ambientales tomadas en México, lo que refuerza la conexión que ya existía por datos epidemiológicos y el rastreo de los alimentos con respecto a la lechuga contaminada.

Según la actualización de la FDA del 2 de octubre, una de las muestras positivas fue tomada de un tanque que contenía aguas residuales de salida de la planta de Taylor Farms en Guanajuato, México. La segunda muestra procedía de una zanja de drenaje, ubicada en el campo de un productor independiente de lechuga iceberg, contratado por la empresa.

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La agencia, además, tomó muestras de agua, suelo, sedimentos y lechuga durante sus inspecciones en México y concluyó que existe relación directa entre la lechuga procesada por la instalación mexicana y el brote de ciclosporiasis registrado.

El parásito estaba presente en el entorno donde se cosechó y procesó el vegetal; sin embargo, la FDA no pudo determinar de manera concluyente la causa raíz exacta ni el punto específico donde se originó la contaminación del producto.

¿Qué dice Cofepris sobre el brote de diarrea explosiva?

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Salud y Cofepris subrayan que la propia autoridad estadounidense reconoció que actualmente no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

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La dependencia federal precisó que "los hallazgos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia concluyente de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación".

Además, la Secretaría de Salud recordó que los análisis realizados previamente por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis en muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta Taylor Farms.

"México mantuvo una colaboración permanente y transparente con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, facilitando inspecciones, información de trazabilidad y toma de muestras, además de realizar sus propias acciones de verificación y análisis de laboratorio", apunta el comunicado.

¿Cuántos casos provocó el brote de Cyclospora en EU?

El brote de Cyclospora investigado por la FDA afectó a 12,883 personas en 21 estados de Estados Unidos, con al menos 570 hospitalizaciones y dos muertes, de acuerdo con el cierre de la investigación. Los casos comenzaron a registrarse el 14 de junio y se extendieron hasta el 17 de agosto de 2026.

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Las autoridades sanitarias mexicanas, a través de Cofepris y la Dirección General de Epidemiología, realizaron inspecciones en la planta de Taylor Farms y en los campos de cultivo, determinando que el lote contaminado no se comercializó en el mercado nacional; sin embargo, el secretario de Salud reconoció tres casos de enfermos de ciclosporiasis en México en julio de 2026.

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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Secretaría de Salud Enfermedades

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