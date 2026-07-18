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México

México investiga con EU brote de ciclosporiasis ligado a lechuga iceberg

Las secretarías de Salud y de Agricultura informaron que Cofepris, DGE y Senasica coordinan la revisión sanitaria y documental de la cadena de suministro relacionada con la lechuga señalada.
sáb 18 julio 2026 01:29 PM
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Autoridades mexicanas investigan, junto con la FDA, la trazabilidad de la lechuga relacionada con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

Las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural dieron a conocer que mantienen ya una investigación conjunta sobre el brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos y vinculado epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada, con el objetivo de determinar el origen de la contaminación y prevenir riesgos para la población.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) integraron un grupo técnico interinstitucional que realiza labores de vigilancia sanitaria, inspecciones y análisis de trazabilidad en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

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Las autoridades precisaron que las acciones emprendidas en México tienen un carácter estrictamente preventivo y forman parte del intercambio permanente de información técnica con la autoridad sanitaria estadounidense para mitigar cualquier riesgo.

Las dependencias precisión que de acuerdo con la investigación de la FDA, el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida en distintos estados de Estados Unidos.

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Hasta el momento se reportan 1,644 casos de ciclosporiasis, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con un periodo de inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

Las dependencias mexicanas subrayaron que, aunque la trazabilidad identificada por la FDA converge en un proveedor de lechuga, la identificación del país de origen del producto no confirma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano, por lo que la investigación continúa para establecer la fuente del brote.

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"Cofepris y Senasica ejecutan labores de vigilancia y operación sanitaria sustentadas en un continuo intercambio de información técnica con la FDA", señalaron las autoridades, quienes reiteraron que el sistema nacional de verificación sanitaria protege tanto los alimentos destinados al mercado interno como los productos de exportación.

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Senasica anunció además que fortalecerá las acciones de vigilancia en unidades de producción agrícola y promoverá la aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) para reforzar las buenas prácticas agrícolas y prevenir posibles fuentes de contaminación en la cadena alimentaria.

Las secretarías de Salud y Agricultura finalmente, hicieron un llamado a productores, comercializadores y consumidores a consultar únicamente información difundida por canales oficiales y evitar la propagación de datos no confirmados que puedan generar desinformación o afectar de manera injustificada al sector agroalimentario nacional.

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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Salud Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

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