México investiga con EU brote de ciclosporiasis ligado a lechuga iceberg

Las autoridades precisaron que las acciones emprendidas en México tienen un carácter estrictamente preventivo y forman parte del intercambio permanente de información técnica con la autoridad sanitaria estadounidense para mitigar cualquier riesgo.

Las dependencias precisión que de acuerdo con la investigación de la FDA, el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida en distintos estados de Estados Unidos.

Hasta el momento se reportan 1,644 casos de ciclosporiasis, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con un periodo de inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

Las dependencias mexicanas subrayaron que, aunque la trazabilidad identificada por la FDA converge en un proveedor de lechuga, la identificación del país de origen del producto no confirma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano, por lo que la investigación continúa para establecer la fuente del brote.