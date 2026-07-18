México investiga con EU brote de ciclosporiasis ligado a lechuga iceberg

Las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural dieron a conocer que mantienen ya una investigación conjunta sobre el brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos y vinculado epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada, con el objetivo de determinar el origen de la contaminación y prevenir riesgos para la población.
A través de un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) integraron un grupo técnico interinstitucional que realiza labores de vigilancia sanitaria, inspecciones y análisis de trazabilidad en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).