Sheinbaum promete construir 50 nuevos hospitales en lo que resta del sexenio; llevan 29% de avance

El objetivo es pasar de casi 97,000 camas en 2026 a poco más de 106,000 en 2030. Sin embargo, con las obras que se terminen este año, apenas se alcanzará un avance de 29% de esa meta, por lo que las autoridades buscan acelerar los trabajos de infraestructura en 2027 y 2028.

“Será el crecimiento en número de camas más grande desde que tenemos datos para poder comparar”, declaró Clark.

Solo con la construcción de los 50 hospitales nuevos se sumarán 6,364 camas; los 47 hospitales que se ampliarán podrán incrementar los servicios y las camas de urgencias y de cuidados intensivos.

Otros 55 hospitales —algunos con más de 100 años— serán sustituidos por uno nuevo: moderno y con más servicios.

El subsecretario mencionó que, desde que inició el gobierno de Sheinbaum, ya se concluyeron 30 proyectos hospitalarios: 71 corresponden al IMSS, 19 son del IMSS Bienestar y cuatro del ISSSTE.

Agregó que durante este 2026 se concluirán 33 nuevos hospitales, sustituciones y ampliaciones, de los cuales serán 11 del IMSS, 12 del IMSS Bienestar y 10 del ISSSTE. Estos proyectos, en conjunto, sumarán 1,163 camas nuevas adicionales.

Mientras, el director del ISSSTE, Martí Batres, explicó que el organismo que representa construirá y rehabilitará 20 hospitales, de los que cuatro ya fueron inaugurados en Tlajomulco, Acapulco, Torreón y Cuernavaca.

Mencionó que actualmente el Instituto se encuentra en nueve obras: Tampico, Tamaulipas; Oaxaca; Chetumal, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero; Vasco de Quiroga, Michoacán; Cherán, Michoacán; Acapulco, Guerrero, y en la Ciudad de México.