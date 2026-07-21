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México

Sheinbaum promete construir 50 nuevos hospitales en lo que resta del sexenio; llevan 29% de avance

La presidenta anunció una inversión de 181,000 millones de pesos para la construcción, remodelación o ampliación de un total de 152 proyectos de infraestructura hospitalaria.
mar 21 julio 2026 08:01 AM
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Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, (Foto: Presidencia de México)

El gobierno federal planea desarrollar 152 proyectos hospitalarios de aquí a 2030 con una inversión de 181,000 millones de pesos.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se construirán 50 hospitales nuevos, 47 tendrán ampliaciones y en 55 se harán sustituciones o mejoras mayores.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud, mencionó que el plan de infraestructura hospitalaria 2024-2030 contempla el mayor aumento de camas hospitalarias.

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El objetivo es pasar de casi 97,000 camas en 2026 a poco más de 106,000 en 2030. Sin embargo, con las obras que se terminen este año, apenas se alcanzará un avance de 29% de esa meta, por lo que las autoridades buscan acelerar los trabajos de infraestructura en 2027 y 2028.

“Será el crecimiento en número de camas más grande desde que tenemos datos para poder comparar”, declaró Clark.

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Solo con la construcción de los 50 hospitales nuevos se sumarán 6,364 camas; los 47 hospitales que se ampliarán podrán incrementar los servicios y las camas de urgencias y de cuidados intensivos.

Otros 55 hospitales —algunos con más de 100 años— serán sustituidos por uno nuevo: moderno y con más servicios.

El subsecretario mencionó que, desde que inició el gobierno de Sheinbaum, ya se concluyeron 30 proyectos hospitalarios: 71 corresponden al IMSS, 19 son del IMSS Bienestar y cuatro del ISSSTE.

Agregó que durante este 2026 se concluirán 33 nuevos hospitales, sustituciones y ampliaciones, de los cuales serán 11 del IMSS, 12 del IMSS Bienestar y 10 del ISSSTE. Estos proyectos, en conjunto, sumarán 1,163 camas nuevas adicionales.

Mientras, el director del ISSSTE, Martí Batres, explicó que el organismo que representa construirá y rehabilitará 20 hospitales, de los que cuatro ya fueron inaugurados en Tlajomulco, Acapulco, Torreón y Cuernavaca.

Mencionó que actualmente el Instituto se encuentra en nueve obras: Tampico, Tamaulipas; Oaxaca; Chetumal, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero; Vasco de Quiroga, Michoacán; Cherán, Michoacán; Acapulco, Guerrero, y en la Ciudad de México.

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La presidenta aprovechó para criticar el crecimiento de camas en sexenios pasados. Dijo que en la “etapa fundacional” de 1943 a 1982 fueron 29.5 mil camas; en la “etapa neoliberal” de 1983 a 2018, 4.3 mil camas, y en la 4T, de 2019 a 2030, el objetivo es llegar a 13.3 mil camas.

“Esto apenas va a atender el rezago. Por eso queremos el servicio nacional de salud para atender de manera más integral a los mexicanos. La salud no es solo la atención en los hospitales, sino la salud preventiva”, declaró.

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Hospitales y clínicas

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