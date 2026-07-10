"Nunca hubo un agente directamente frente al vehículo", testigos contradicen versión de ICE sobre muerte de mexicano

Por su parte, la representante demócrata por Texas, Sylvia García, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos, informó que pudo conversar con el director interino de ICE, David Venturella.
"Confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación, ni tampoco su hermano, quien viajaba como pasajero en el vehículo. El director dijo que ICE estaba buscando a una persona con una orden de deportación definitiva, quien, según los agentes, había entrado en la camioneta", detalló García.
"Venturella dijo que desconocía el nombre de la persona a la que ICE buscaba y que no podía identificar claramente a qué pasajero buscaban", comentó García.
El abogado Balderas se refirió también al caso de Salgado. "No tenía antecedentes penales. Llevaba más de 35 años en Estados Unidos, era empresario y tenía hijos ciudadanos estadounidenses. Su único delito era que coincidía con la descripción de otro hombre al que buscaban", sostuvo.
La muerte de Salgado es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, que rechazaban las redadas de ICE, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.