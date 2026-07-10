"Nunca hubo un agente directamente frente al vehículo", testigos contradicen versión de ICE sobre muerte de mexicano

También aseguraron que este "embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia".

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa a dos de la tres personas que fueron detenidas en la intervención donde Lorenzo perdió la vida, aseguró el viernes que sus clientes tienen una versión distinta de los hechos.

"Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE", dijo en conferencia de prensa.

Los detenidos son el hermano de Lorenzo Salgado y dos trabajadores de la construcción que viajaban con ellos. "Mis clientes quedarán para siempre marcados física y emocionalmente por este asesinato. Ninguna de estas familias volverá a estar completa. Un hombre perdió a un hermano. Los otros dos hombres perdieron a un querido amigo", agregó el abogado.