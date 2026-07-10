Calendario de depósitos de la Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio: ¿a qué letras depositan?

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de la dispersión del pago de la Pensión Bienestar y otros apoyos económicos que se dispersan desde el 6 y hasta el 26 de julio y que corresponde al bimestre julio-agosto.

“Y aquí quisiéramos dar este dato, que es muy importante: 13 millones 788, 274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días”.

“2 millones 783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de Mujeres Bienestar”, detalló en conferencia de prensa el 6 de julio en Palacio Nacional.

