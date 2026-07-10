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México

Calendario de depósitos de la Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio: ¿a qué letras depositan?

Los beneficiarios de los distintos programas de las pensiones del Bienestar reciben los depósitos correspondientes al bimestre julio-agosto.
vie 10 julio 2026 02:49 PM
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Los beneficiarios de los distintos programas gubernamentales pueden disponer de su dinero en el Banco del Bienestar. (Foto: Víctor Lamoyi / Facebook)

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de la dispersión del pago de la Pensión Bienestar y otros apoyos económicos que se dispersan desde el 6 y hasta el 26 de julio y que corresponde al bimestre julio-agosto.

“Y aquí quisiéramos dar este dato, que es muy importante: 13 millones 788, 274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días”.

“2 millones 783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de Mujeres Bienestar”, detalló en conferencia de prensa el 6 de julio en Palacio Nacional.

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La funcionaria federal recordó que la dispersión de los apoyos económicos se hacen con base en un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido de la persona beneficiaria.

“Este es el Bienestar para el pueblo de México, recursos garantizados para nuestras pensiones y programas”, puntualizó la secretaria, al precisar que el pago se realiza de manera directa y sin intermediarios de la Tesorería de la federación a la Tarjeta Bienestar.

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Calendario Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio

El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

-Lunes 13 de julio - G

-Martes 14 de julio - G

-Miércoles 15 de julio - H,I,J,K

-Jueves 16 de julio - L

-Viernes 17 de julio - M

¿Qué días no hay depósitos?

El calendario contempla tres fines de semana en los que no hay depósitos y son los siguientes:

Sábado 11 y domingo 12 de julio no hay depósitos

Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos

Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos

Leer más:

Pensión del Bienestar de julio 2026: calendario de depósitos por letra del 6 al 10 de este mes
México

Calendario de depósitos de la Pensión Bienestar del 6 al 10 de julio

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

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Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

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