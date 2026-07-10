Las exportaciones de México también se llevan el agua del país y suman presión a la crisis hídrica

En 2024, las exportaciones mexicanas incorporaron un volumen equivalente a casi 30,000 millones de metros cúbicos, lo suficiente para llenar cerca de 12 millones de albercas olímpicas o cubrir toda la superficie de la Ciudad de México de agua con aproximadamente 20 metros de profundidad.

El análisis de WWF México y AgroDer muestra que Estados Unidos es el principal destino del agua virtual exportada por México.

Cada año recibe el equivalente a 23,443 hm³, es decir, casi ocho de cada 20 hectómetros cúbicos de agua virtual que salen del país mediante el comercio exterior. Le siguen Japón con 2,042 hm³, Canadá con 552 hm³ y China con 487 hm³.

Los investigadores advierten que este fenómeno revela una dimensión poco visible de la relación comercial entre México y sus principales socios, pues además de bienes y divisas, también existe un intercambio de recursos naturales estratégicos.

La agricultura concentra la mayor parte del consumo de agua dulce en México y el mundo, gran parte de ella invisible para los consumidores. (Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro)

Mientras el comercio exterior genera divisas, empleo y crecimiento económico, académicos y organizaciones ambientales advierten que el costo hídrico de algunos sectores exportadores comienza a cobrar relevancia en un contexto marcado por el estrés hídrico, el cambio climático y la creciente competencia por el acceso al agua.

Ricardo Morales, director de AgroDer, explicó que cada producto lleva asociada una historia hídrica que rara vez es considerada por consumidores, empresas o gobiernos, y que la disponibilidad de agua ya no depende únicamente de las condiciones locales.

"La disponibilidad de agua ya no depende nada más del río o de la lluvia. Muchas veces nuestras decisiones de consumo están repercutiendo en las condiciones de conservación que tienen otras regiones del planeta", explicó.

Cada producto que estamos consumiendo nos cuenta una historia hídrica de la que se utilizó para producirlo. El reto es que sean muy poquitas gotas las que nos cuenten la misma historia, porque eso querrá decir que nos pudimos volver más eficientes". Ricardo Morales Virgen, director de AgroDer y coordinador del estudio.

Café y carne, entre los mayores exportadores de agua

Los productos mexicanos que más agua exportan son aquellos cuya producción demanda grandes volúmenes de este recurso.

El café encabeza la lista con una huella hídrica de exportación de 5,324 hm³ al año, seguido de la carne de res con 4,135 hm³, frutas con 3,194 hm³, carne de cerdo con 2,647 hm³ y verduras con 2,580 hm³.

La ganadería tiene un peso particularmente relevante y es que la carne de res representa por sí sola 13.8% de toda el agua virtual exportada por México, mientras que la carne de cerdo aporta otro 8.8%; juntas concentran 22.7% de los flujos de agua virtual que salen del país.

En el caso de Japón, segundo destino más importante, la carne de cerdo, la carne de res y el agave utilizado para producir tequila concentran buena parte de la huella hídrica asociada al comercio bilateral.

El reporte advierte así que esta dinámica ocurre en un contexto en el que la huella hídrica de consumo en México aumentó 16.4% en los últimos 12 años, mientras que la agricultura concentra 75.5% de la huella hídrica de producción nacional.