El consumo de agua en México creció 16.4% en 12 años; el campo usa 75.5%

La huella hídrica mide el volumen total de agua dulce utilizada o contaminada a lo largo de las cadenas de valor para producir bienes y servicios. En México, el aumento registrado equivale a 33 hectómetros cúbicos adicionales de agua, un volumen comparable a llenar 18 veces el Estadio Azteca.

El reporte también advierte sobre el peso del llamado “comercio de agua virtual”, es decir, el agua incorporada en los productos que se intercambian entre países. México importa actualmente 2.8 veces más agua virtual de la que exporta, reflejando la creciente interdependencia de las cadenas globales de producción y consumo.

“Durante este periodo la población de México creció 10% y el PIB un 17.2%”, explicó Ricardo Morales Virgen, director de AgroDer, al presentar los resultados del informe.

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