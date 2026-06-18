El consumo de agua en México creció 16.4% en 12 años; el campo usa 75.5%

La mayor decisión hídrica ocurre en la mesa
Uno de los hallazgos del informe es que la huella hídrica per cápita disminuyó 6.5% durante el periodo analizado, una reducción asociada principalmente a cambios en los hábitos de consumo de la población.
Los investigación atribuyen esta tendencia a una menor ingesta de productos con elevada demanda de agua, como la carne de res y algunos endulzantes, aunque aclaran que la disminución no responde a una estrategia deliberada para reducir el consumo indirecto de agua.
Morales señaló que “la mayor decisión hídrica que tomamos todos los días ocurre cuando nos sentamos a comer”, al advertir que gran parte del agua consumida por una persona está asociada a los alimentos que integra en su dieta y no al uso doméstico directo.
El informe muestra que una hamburguesa de 200 gramos requiere aproximadamente 2,000 litros de agua para su producción; un kilogramo de queso demanda 3,178 litros; una camiseta de algodón 2,497 litros; y un par de zapatos de piel cerca de 8,000 litros.
Para los autores, entender cuánta agua se utiliza detrás de cada producto es un primer paso para enfrentar una de las principales limitantes para el desarrollo económico de México en las próximas décadas: la disponibilidad de agua.