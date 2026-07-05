Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, es detenida por presunto desvío de recursos

El operativo se efectuó en el municipio de San Pedro Garza García, donde elementos de investigación, en coordinación con autoridades de Coahuila, ubicaron a la exfuncionaria y proceder con su aseguramiento sin que se reportaran incidentes mayores durante la intervención.

Tras su captura, Flores Guerra fue trasladada a territorio coahuilense, donde quedó bajo resguardo de las autoridades judiciales correspondientes e ingresó a un centro de reinserción social.

Su situación legal será revisada en las próximas audiencias, en las que un juez determinará si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal en su contra.

De acuerdo con los registros del caso, la exalcaldesa enfrenta señalamientos por presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivados de investigaciones sobre su administración al frente del municipio entre 2022 y 2024.

Las indagatorias apuntan a posibles inconsistencias en contrataciones y en el ejercicio del gasto público durante ese periodo.