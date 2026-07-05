Autoridades ministeriales de Nuevo León detuvieron a Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en su contra por presuntas conductas relacionadas con el uso indebido de funciones públicas y posibles irregularidades en el manejo de recursos municipales.
Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, es detenida por presunto desvío de recursos
El operativo se efectuó en el municipio de San Pedro Garza García, donde elementos de investigación, en coordinación con autoridades de Coahuila, ubicaron a la exfuncionaria y proceder con su aseguramiento sin que se reportaran incidentes mayores durante la intervención.
Tras su captura, Flores Guerra fue trasladada a territorio coahuilense, donde quedó bajo resguardo de las autoridades judiciales correspondientes e ingresó a un centro de reinserción social.
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Su situación legal será revisada en las próximas audiencias, en las que un juez determinará si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal en su contra.
De acuerdo con los registros del caso, la exalcaldesa enfrenta señalamientos por presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivados de investigaciones sobre su administración al frente del municipio entre 2022 y 2024.
Las indagatorias apuntan a posibles inconsistencias en contrataciones y en el ejercicio del gasto público durante ese periodo.
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta, ya que en 2025 fue vinculada a proceso por presuntas anomalías administrativas detectadas durante su gestión. En aquella ocasión, un tribunal determinó que existían elementos suficientes para continuar con la investigación, la cual se mantuvo abierta para ampliar el análisis de documentación y operaciones municipales.
Además, meses antes de este nuevo episodio legal, la exfuncionaria también estuvo involucrada en un hecho con autoridades de seguridad estatal, cuando fue detenida junto a un familiar tras un incidente en carretera.
Aunque en ese momento fueron liberados, el caso permaneció bajo revisión por parte del Ministerio Público.