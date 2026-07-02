EU frena arsenal que iba hacia México desde Carolina del Norte

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para… pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México es uno de los principales puntos de tensión en la agenda de seguridad entre ambos países.

De acuerdo con estimaciones de autoridades mexicanas, una parte significativa de las armas utilizadas por grupos delictivos en México proviene del mercado estadounidense, donde la compra y circulación es más accesible.

El gobierno mexicano ha sostenido en diversos foros que el flujo ilegal de armas alimenta la violencia en el país y fortalece a organizaciones criminales. En ese contexto, ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos refuerce sus mecanismos de control, rastreo y sanción a redes de tráfico.

México incluso ha impulsado acciones legales y diplomáticas para visibilizar el tema, argumentando que el combate al narcotráfico no puede separarse del control del armamento que cruza la frontera norte.

Ambos gobiernos han reiterado la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente en intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas para frenar el tráfico ilícito de armas y drogas.

Sin embargo, autoridades mexicanas han señalado que, pese a los avances en coordinación, el problema persiste debido a la facilidad de acceso a armamento en Estados Unidos y la operación de redes criminales transnacionales.

El reciente aseguramiento de las 138 armas vuelve a poner el tema en el centro del debate sobre la corresponsabilidad en materia de seguridad fronteriza y el impacto del tráfico de armas en la violencia en México.