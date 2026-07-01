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México

¿Familias con dos o más beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán una nueva tarjeta del Banco del Bienestar?

Algunos padres de familia y tutores tienen dudas acerca de los nuevos beneficiarios con la Beca Rita Cetina que este 2026 se extendió a estudiantes de primarias públicas.
mié 01 julio 2026 04:27 PM
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La entrega de tarjetas del Banco Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina continúa hasta el 31 de julio. (Foto: Facebook Julio León)

Los padres de familia y tutores de los estudiantes de educación primaria continúan recibiendo las tarjetas del Banco del Bienestar; sin embargo, existen algunas dudas sobre todo si ya hay beneficiarios de este apoyo económico en las familias. La fecha límite para recibir el plástico de la institución bancaria del gobierno es el 31 de julio.

El gobierno Federal informó que hasta el 22 de junio se habían entregado 2.1 millones de tarjetas a estudiantes de primarias públicas del país, lo que representó un avance de 42% respecto a la meta de 5 millones.

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Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También se requiere llevar acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.

Las familias que se registraron y aún no tienen su tarjeta deberán mantenerse atentas a la información que se comparta en sus escuelas, ya que ahí se indicará la fecha, hora y sede para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿De cuánto es el apoyo?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recordó que el apoyo para primaria será de 2,500 pesos por alumna o alumno.

¿Cuándo será el depósito?

La dispersión del dinero se realizará en agosto de 2026.

¿Me darán dos tarjetas?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, se refirió en la Mañanera del Pueblo del 22 de junio a los casos de familias que ya tienen a un estudiante de secundaria beneficiario de la Beca Rita Cetina, pero también tienen a su hermanito en la escuela primaria y explicó que no se entregará una nueva tarjeta.

“Son nueve millones de nuevos estudiantes que están siendo incorporados a esta beca, muchos de ellos ya tienen hermanitos en secundaria, por eso es que solo estamos entregando cinco millones de tarjetas”, dijo en Palacio Nacional.

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El funcionario federal recordó que la Beca Rita Cetina a nivel primaria consiste en un apoyo económico anual de
2,500 pesos por estudiante, no es una beca por familia, sino son 2,500 pesos por niño o niña que se encuentre en escuela primaria pública.

Fecha del registro a la Beca Rita Cetina

Julio León anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos, es decir la Beca Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, se realizará en septiembre 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.

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Beca Rita Cetina para primaria: esta es la fecha clave del próximo registro

¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.

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También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es: 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Banco del Bienestar

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