¿Familias con dos o más beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán una nueva tarjeta del Banco del Bienestar?

Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También se requiere llevar acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.

Las familias que se registraron y aún no tienen su tarjeta deberán mantenerse atentas a la información que se comparta en sus escuelas, ya que ahí se indicará la fecha, hora y sede para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿De cuánto es el apoyo?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recordó que el apoyo para primaria será de 2,500 pesos por alumna o alumno.

¿Cuándo será el depósito?

La dispersión del dinero se realizará en agosto de 2026.

¿Me darán dos tarjetas?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, se refirió en la Mañanera del Pueblo del 22 de junio a los casos de familias que ya tienen a un estudiante de secundaria beneficiario de la Beca Rita Cetina, pero también tienen a su hermanito en la escuela primaria y explicó que no se entregará una nueva tarjeta.

“Son nueve millones de nuevos estudiantes que están siendo incorporados a esta beca, muchos de ellos ya tienen hermanitos en secundaria, por eso es que solo estamos entregando cinco millones de tarjetas”, dijo en Palacio Nacional.

