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México

La SCJN rechaza amparo tramitado por Fofo Márquez para evitar sentencia de 17 años

El máximo tribunal de Justicia del país dio a conocer sus argumentos para no aceptar el trámite del exinfluencer que actualmente cumple una sentencia.
mar 30 junio 2026 10:00 AM
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El caso del joven influencer causó revuelo a inicios de 2024 cuando fue captado golpeando a una mujer en un estacionamiento en el Edomex. (Foto: @FiscaliaEdomex)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo directo promovido por el influencer Rodolfo “Fofo” Márquez Alcaraz, quien busca anular la sentencia que se le impuso en enero de 2025 por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Este caso causó revuelo debido a que el hecho quedó captado en cámaras de videovigilancia en donde se observa al exinfluencer golpear a una mujer identificada como Edith “N” en febrero de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

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Durante la sesión del 29 de junio, el pleno del máximo tribunal de justicia del país, siete ministros votaron en contra, mientras que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron a favor de ejercer la facultad de atracción.

El caso se puso a consideración del voto de los magistrados bajo el cuestionamiento sobre ¿qué criterios debe tomar en cuenta la persona juzgadora en materia penal para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio?

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitó a los integrantes de la SCJN atraer el caso para definir qué criterios deben tomar en cuenta las personas juzgadoras en materia penal para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio.

El colegiado argumentó que este caso reúne los requisitos de interés y trascendencia, debido a la naturaleza del delito (feminicidio en grado de tentativa), la relevancia constitucional de los temas de violencia de género, la amplia difusión mediática y el debate público que generó el caso y la posibilidad de que la resolución establezca criterios relevantes para casos similares en todo el país

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Caso de "Fofo" Márquez

El 22 de febrero de 2024, "Fofo" Márquez fue captado cuando golpeó a una mujer en el estacionamiento de una plaza, a quien continuó golpeando en el piso.

El entonces influencer huyó tras la agresión, pero fue grabado por cámaras de seguridad y personas que ayudaron a la mujer afectada.

En el video publicado en redes sociales, se puede observar cómo la mujer es atacada por el joven quien fue detenido en abril de 2024, por lo que las autoridades iniciaron un proceso en su contra.

El 24 de enero de 2025, “Fofo” Márquez fue declarado culpable . El juez encargado del caso dijo que había evidencias contundentes en contra del joven, por lo que también determinó que el ex influencer pague 67,313 pesos y otros 277,400 pesos más por la reparación del daño.

Leer más:

Caso de Fofo Márquez: ¿Quién es y por qué recibió sentencia por tentativa de feminicidio?
México

“Fofo” Márquez recibe sentencia por tentativa de feminicidio

¿Quién es "Fofo" Márquez?

''Fofo'' Márquez era un creador de contenido conocido por mostrar los lujos con los que vivía. En 2022 se hizo tendencia luego de cerrar el puente Matute Remus, ubicado en Guadalajara, acto con el que dijo demostraba "el poder del dinero".

En aquel momento, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de ataque a las vías de comunicación.

El influencer subió un video en el que ofreció disculpas y dijo que hizo el cierre imitando a otros creadores de contenido.

Rodolfo Márquez, papá de ''Fofo'', fue un empresario que llegó a tener algunas concesionarias de gasolineras. Falleció en noviembre de 2022 a causa de cáncer.

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Actualmente, cumple su condena en el Penal de Texcoco, en Edomex, a donde fue trasladado desde el de Barrientos en Tlalnepantla, también en la entidad mexiquense en donde fue agredido por custodios.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación Cárcel

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