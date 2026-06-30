La SCJN rechaza amparo tramitado por Fofo Márquez para evitar sentencia de 17 años

Caso de "Fofo" Márquez

El 22 de febrero de 2024, "Fofo" Márquez fue captado cuando golpeó a una mujer en el estacionamiento de una plaza, a quien continuó golpeando en el piso.

El entonces influencer huyó tras la agresión, pero fue grabado por cámaras de seguridad y personas que ayudaron a la mujer afectada.

En el video publicado en redes sociales, se puede observar cómo la mujer es atacada por el joven quien fue detenido en abril de 2024, por lo que las autoridades iniciaron un proceso en su contra.

El 24 de enero de 2025, “Fofo” Márquez fue declarado culpable . El juez encargado del caso dijo que había evidencias contundentes en contra del joven, por lo que también determinó que el ex influencer pague 67,313 pesos y otros 277,400 pesos más por la reparación del daño.

¿Quién es "Fofo" Márquez?

''Fofo'' Márquez era un creador de contenido conocido por mostrar los lujos con los que vivía. En 2022 se hizo tendencia luego de cerrar el puente Matute Remus, ubicado en Guadalajara, acto con el que dijo demostraba "el poder del dinero".

En aquel momento, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de ataque a las vías de comunicación.

El influencer subió un video en el que ofreció disculpas y dijo que hizo el cierre imitando a otros creadores de contenido.

Rodolfo Márquez, papá de ''Fofo'', fue un empresario que llegó a tener algunas concesionarias de gasolineras. Falleció en noviembre de 2022 a causa de cáncer.